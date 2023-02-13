День книгодарения: какие книжные новинки купить себе и близким

Пять вариантов для приятного чтения, которые станут отличным подарком

13 февраля 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: "Читай-город"

Всемирный День книгодарения празднуют во всём мире 14 февраля. Amic.ru вместе с одной из крупнейших российских сетей книжных магазинов "Читай-город" выбрал для вас пять отличных новых изданий, которые обязательно стоит прочитать. Они разные по темам и по настроению, но каждая из них станет отличным подарком.

Наринэ Абгарян

"Рaй нe гдe-тo тaм нaвeрху. Oн в нaших душaх. И aд тoжe. В кaкую cтoрoну кaчнётcя чaшa твoих coбствeнных вecoв – тaм тeбe и жить".

Достаточно назвать автора – Наринэ Абгарян – как новинка непременно появляется в списке "мастрид" для множества людей. Сборник "Молчание цвета", вышедший в конце 2022 года, не стал исключением. Как и другие книги писательницы, это погружение в личные, живые, настоящие человеческие истории. В них герои обязательно напоминают кого-то из близких, а мысли автора часто созвучны с мыслями читателя.

Татьяна Мужицкая

"Тело не может долго носить в себе ледяные айсберги из замороженных чувств. Самое худшее, что вы можете сказать человеку, у которого произошла беда, или он выгорел: "Держись!" или "Крепись!" В такие моменты, наоборот, важно, чтобы тело расслабилось, почувствовало себя в безопасности".

Наконец-то в массовом сознании любовь к себе отошла от понятия "эгоизм", и стало понятно: в основе гармоничных отношений с окружающими лежат как минимум хорошие отношения с собой. И над ними тоже необходимо работать. Известный психолог и бизнес-тренер Татьяна Мужицкая предлагает техники, которые помогут сменить внутреннюю борьбу на принятие и поддержку, и начать перемены в жизни с внутренних процессов.

Донато Карризи

"Вспоминать прошлое невыносимо больно. Думать о будущем бессмысленно".

Новый роман популярного итальянского автора детективов, и новая встреча с гипнотизёром Пьетро Джербером, который специализируется на помощи детям. Едва оправившись от событий предыдущей книги "Дом голосов", герой вынужден вновь столкнуться с испытаниями, похожими на кошмарный сон. Преступления прошлого, необъяснимые события, похищения и убийства. И посреди этого – ребёнок, который заблудился во взрослом мире.



















Наринэ Абгарян, Александр Бессонов, Александр Цыпкин

"В те времена игорные дома были в новинку, поэтому клиентура была весьма разнообразной – от простых обывателей и даже пенсионеров, пришедших разочек попытать счастья, до ценителей жанра и даже лудоманов".

Лихие девяностые – это ваучеры и финансовые пирамиды, малиновые пиджаки и электронные игры, видеосалоны и разноцветные лосины, экстрасенсы и кассеты VHS. В сборнике новелл, объединённых эпохой, авторы вспоминают о своих девяностых: смешных, грустных, невероятных, пугающих – и запомнившихся навсегда. Наринэ Абгарян, Александр Бессонов, Александр Цыпкин, Саша Шиган и другие.

Бернхард Шлинк

"То, что от себя никуда не скроешься, что приходится всегда и везде носить с собой своё "я", я знала. Но я не знала, что приходится всегда и везде носить с собой других".

Любовь семейной пары, длившаяся несколько десятилетий, обрывается неожиданной смертью Бригит. Но история на этом не заканчивается – только теперь безутешный Каспар начинает узнавать о её прошлом, которое было скрыто от него все эти годы. Пронзительная история о прошлом и будущем, близости и одиночестве, желании знать всё о любимом человеке и парализующем страхе узнать – от автора "Чтеца".