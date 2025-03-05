День многодетной семьи учредили в Алтайском крае
Его будут ежегодно отмечать 21 декабря
05 марта 2025, 14:45, ИА Амител
21 декабря в Алтайском крае будут отмечать День многодетной семьи. Об этом сообщили в правительстве региона.
Соответствующий указ подписал губернатор края Виктор Томенко.
"Цель праздника – укрепить позитивное отношение к многодетным семьям, повысить их статус и привлечь внимание общественности к значимости роли таких семей в обществе. Решение о введении Дня многодетной семьи было принято губернатором края на подведении итогов Года семьи в Алтайском крае", – подчеркнули в ведомстве.
Сегодня в Алтайском крае живут 37 012 многодетных семей. С января 2025 года в регионе приступили к реализации национального проекта "Семья". В его рамках семьи с детьми получают региональные меры социальной поддержки.
14:56:21 05-03-2025
Смысл то какой этого праздника? Лучше бы налог отменили на одну машину на семью. Купить ВЕН до налоговый с левым рулям просто не реально.
14:59:53 05-03-2025
Выходной будет?
15:24:00 05-03-2025
вот может разом проблемы застройщиков с непроданными квартирами решить - подарить многодетным?
16:34:31 05-03-2025
Musik (15:24:00 05-03-2025) вот может разом проблемы застройщиков с непроданными квартир...
Ничего не треснет?
22:05:55 05-03-2025
Гость (16:34:31 05-03-2025) Ничего не треснет?... Дети - это дорого.
11:38:04 06-03-2025
Наплевательское отношение к многодетным наиболее чётко прослеживается в многолетнем невыполнении решения суда об обеспечении земельных участков в Бельмесёво водой, светом, дорогами и другой инфраструктурой. Есть решение суда - нет реальных действий властей обеспечить положенное по закону. Зато их юрист успешно оспаривает штрафы в 50000р за не выполнения решения суда. Куда в этой стране идти за правдой и как заставить работать чиновников? Как заставить чиновников выполнять закон и решение суда?