День многодетной семьи учредили в Алтайском крае

Его будут ежегодно отмечать 21 декабря

05 марта 2025, 14:45, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: unsplash.com / Go to National Cancer Institute's profile National Cancer Institute

21 декабря в Алтайском крае будут отмечать День многодетной семьи. Об этом сообщили в правительстве региона.

Соответствующий указ подписал губернатор края Виктор Томенко.

"Цель праздника – укрепить позитивное отношение к многодетным семьям, повысить их статус и привлечь внимание общественности к значимости роли таких семей в обществе. Решение о введении Дня многодетной семьи было принято губернатором края на подведении итогов Года семьи в Алтайском крае", – подчеркнули в ведомстве.

Сегодня в Алтайском крае живут 37 012 многодетных семей. С января 2025 года в регионе приступили к реализации национального проекта "Семья". В его рамках семьи с детьми получают региональные меры социальной поддержки.