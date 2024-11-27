Ранее праздник отмечали на основании приказа главкома военно-морского флота

27 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в Вооруженных силах РФ День морской пехоты на 27 ноября. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее праздник отмечали на основании приказа главкома ВМФ. Теперь же изменения внесли в указ президента "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации".

День морской пехоты официально отмечают 27 ноября с 1996 года. Праздник приурочен к созданию "полка морских солдат" по указу Петра I от 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года.

В 2024 году со дня образования морской пехоты празднуется 319-я годовщина.