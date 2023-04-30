По всей стране, в том числе в новых регионах, живёт более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны

30 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Парад Победы / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Активисты "Единой России" и "Волонтёров Победы" проведут для фронтовиков небольшие парады во дворах их домов и сделают подарки. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Что это за парады?

"Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать спасибо Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну", – сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко. Она подчеркнула, что сегодня всё больше молодых людей лично поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны.

"Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаёшь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь всё, чтобы не допустить повторения", – сказала Ольга Занко.

Какие ещё мероприятия проведут активисты?

Мероприятий будет несколько:

активисты ЕР и "Волонтёров Победы" возложат цветы к мемориалам и братским могилам участников ВОВ в регионах. Волонтёры соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них;

все желающие смогут написать письма ветеранам, а "Волонтёры Победы" доставят их адресатам;

активисты партии и "Молодой Гвардии Единой России" помогут участникам и инвалидам ВОВ в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов;

"Единая Россия" и активисты "Волонтёры Победы" благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.

А что в Алтайском крае?

"Единая Россия" и Волонтёры Победы" поздравляют с Днём Победы всех ветеранов Алтайского края, рассказала председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" в регионе, глава регионального отделения общественного движения "Волонтёры Победы" Алина Горлова.

"В этом году подарки, открытки и самые тёплые поздравления примут порядка 180 человек. В рамках партпроекта "Историческая память" для наших фронтовиков пройдут парады у дома и другие ежегодные акции, например, "Звонок ветерану". Безусловно, наша забота о ветеранах Великой Отечественной войны не ограничивается Днём Победы", – сказала она.

Вместе с депутатами-единороссами и активистами партии волонтёры поздравляют бабушек и дедушек с Новым годом, поддерживают постоянную связь с ними и заботятся о них.