День прокрастинации – 25 марта. Советы тем, кто любит откладывать всё на завтра

Порой невозможно заставить себя взяться за дело, потому что не лежит к нему душа

25 марта 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Всемирный день прокрастинации отмечают 25 марта. Прокрастинация – неуклюжее слово с благопристойным лицом, способное заменить собой массу разговорных синонимов, вроде: тянуть кота за хвост, волынить, копаться, канителиться, тянуть резину. Начало прокрастинации дали два латинских слова: pro – "за" и cras – "завтра".

Я подумаю об этом завтра

Некоторые считают, что прокрастинация ведёт к одному: несоблюдению сроков. Вовсе нет: некоторые прокрастинаторы умудряются соблюсти все дедлайны, но ценой потери массы времени и полной разбалансированности рабочего процесса.

Дело в том, что время для выполнения любой задачи включает в себя время на "разгон": надо осознать проблему, подготовиться к работе, выпить чашку чаю. У прокрастинаторов разгон затягивается на неприлично долгое время: они занимаются не тем, чем надо, или не занимаются ничем вообще.

Среднестатистический прокрастинатор испытывает:

чувство зря бездарно растраченного времени – неважно, откладывал он работу или просто кис над ней, пока не замаячил дедлайн;

ощущение гнёта невыполненной задачи;

ощущение, что ты всем непоправимо должен, и вытекающее из этого чувство вины.

Впрочем, может оказаться и так, что собственная склонность тянуть резину ничуть не тревожит прокрастинатора.

"Был у меня один знакомый дизайнер, которого друзья старались звать в гости на два часа раньше положенного – даст бог, доедет к нужному времени. Приём срабатывал через раз. Случалось, что гости уже собирались расходиться по домам, как раздавался звонок, хозяин брал трубку и, сдерживая смех, выслушивал извинения запоздавшего гостя. Они были стандартными: извини, что-то я закопался совсем, не заметил, сколько времени", – отметила автор текста Елена Уварова на портале mirtesen.ru.

Елена попробовала разобраться в причинах отлынивания от работы.

Чувство катастрофы

Часто первое ощущение от предстоящего серьёзного дела – отчаяние: "этого я не одолею никогда". Можно, конечно, называть это страхом неудачи, но ощущение безнадёжности нередко испытывают и вполне уверенные в себе люди.

Дело в другом: поставленная задача (особенно новая и непривычная) представляется огромной глыбой – неизвестно, с какой стороны к ней подступиться. Что делать? Как завещал Цезарь – разделяй и властвуй.

"Распишите, какие задачи входят в стоящую перед вами проблему. Можно ли их разделить на ещё более мелкие – до тех пор, пока каждая из задач не станет неделимой и предельно конкретной? После чего стоит задать себе вопрос: что из этого самое трудное, что можно выполнить на автопилоте и на что надо бросить основные силы. Для поддержки вспомните, сколько уже раз интуитивное чувство катастрофы подводило вас – наверняка вам уже приходилось стоять перед массивом задач, которые со временем оказывались вполне разрешимы", – рекомендовала автор.

Горизонт событий заслонила работа

Люди делятся на тех, кому комфортно работать над несколькими задачами параллельно, переключаясь с одной на другую, и на тех, кто плохо переносит частые переключения. Удел последних – долго и плодотворно трудиться над чем-то одним, и чтобы не беспокоили.

Когда "одностаночник" рискует стать прокрастинатором? Тогда, когда он настроен работать над поставленной задачей "от рассвета и до забора". То есть не способен измерить, сколько времени потребуется для выполнения дела. Ему кажется, что все сроки, которые отведены, надо использовать: неделя – так неделя, три часа – значит, три часа.

Такая стратегия отдаёт лёгким инфантилизмом: кто-то внешний диктует, за какое время надо справиться.

"Что делать? Не стоит перекладывать на других контроль над своей жизнью, в том числе и контроль над временем. Разбейте стоящее перед вами большое дело на несколько конкретных и конечных задач. Опишите, за какое время вы можете выполнить каждую из них. После чего составьте список других дел (полезных и приятных), которые вам хочется совершить в ближайшее время. Это не позволит "раздуваться" основному делу до невероятных размеров и заслонять собой всю остальную жизнь. Злостные прокрастинаторы могут взять таймер и по нему отмечать, сколько времени ушло на выполнение конкретной задачи, сравнивая желаемое с действительным", – посоветовала Елена.

Затаившаяся неприятность

Порой невозможно заставить себя взяться за дело, потому что не лежит к нему душа – и хоть умри. Муки совести и этичность вопроса здесь совершенно ни при чём, и дело в целом приятное.

"Пора расчленить все поставленные задачи на приятные и не очень. Кстати, неприятными они могут оказаться и потому, что вызывают беспокойство: они могут быть неконкретно сформулированы, нереалистичны, слабодостижимы или их достижение не ограничено по времени. В общем, не неприятные они, а проблемные. И чем раньше их проблемность окажется отслежена, тем проще будет справиться с ней и приступить к решению задачи в целом. Ну а приятную и неприятную часть работы можно чередовать", – подчеркнула Елена.

Прекрасная жизнь, которую мы потеряли

Случается и так, что браться за работу просто не хочется. И даже расчленение на приятные и неприятные фрагменты не помогает: они все вызывают отвращение.

"Попробуйте перестать тяжело вздыхать и заменить "мне надо это сделать" на "я хочу это сделать". Чтобы быстрее освободиться, чтобы не подвести важных для вас людей, чтобы закалить характер, чтобы приобрести нужный опыт", – посоветовала автор.

Чудо дедлайна

У некоторых прокрастинаторов существует почти сознательное стремление дотянуть дело до дедлайна: они считают, что в условиях предельно сжатых сроков они работают гораздо продуктивнее.

В таких случаях можно установить промежуточный дедлайн – например, чтобы покончить с одним проектом и заняться совершенно другим. Такой подход не поможет полностью избавиться от агонии истинного дедлайна, но по крайней мере сможет смягчить её, а заодно и сократить время, отведённое на прокрастинацию.