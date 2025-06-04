День социального работника отметят в России 8 июня

04 июня 2025, 06:30, ИА Амител

Социальный работник / Фото: Georg Arthur Pflueger/ unsplash.com

Они не ищут признания и не ждут громких слов, а каждый их рабочий день – это помощь пожилым, поддержка многодетных, забота о людях с ограниченными возможностями. Их работа не за столом в кабинете, а в пути, на дому, на выезде. Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Об истории этого праздника и о том, как поздравить виновников торжества, читайте в материале amic.ru.

День социального работника: история и традиции праздника

День социального работника в России появился в 2000 году, когда президент подписал соответствующий указ. Дата его празднования была выбрана не случайно. Именно 8 июня 1701 года Петр Великий издал указ, согласно которому в богадельнях должны были находиться здоровые люди для ухода за больными и престарелыми. А 8 июня 1991 года был принят первый документ, положивший начало формированию государственной службы социальной защиты населения. Это стало важным шагом в развитии социальной сферы в постсоветской России.

С тех пор 8 июня считается профессиональным праздником всех, кто помогает людям справляться с трудными жизненными ситуациями. Праздник не только про профессию – он про внимание, добро и заботу.

Кто такие социальные работники?

Социальные работники – это не только сотрудники государственных учреждений. Это люди, которые помогают пожилым и одиноким, работают с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, сопровождают инвалидов, помогают бездомным, поддерживают тех, кто попал в беду. Они приходят туда, где непросто. В дома, где требуется помощь по хозяйству, где нужен человек, чтобы просто поговорить, и в семьи, где не хватает внимания и поддержки.

Их работа – это и психологическая помощь, и доставка продуктов, и помощь с оформлением документов. А иногда – просто крепкое плечо рядом. Сегодня в системе социальной защиты России работают десятки тысяч специалистов. Их труд порой физически и эмоционально выматывающий, но они возвращаются к своим подопечным снова и снова.

Как отмечают День социального работника?

Традиционно 8 июня по всей стране проходят праздничные мероприятия. Для социальных работников устраивают концерты, им вручают грамоты и благодарности. А еще этот день – прекрасная возможность сказать спасибо тем, кто не раз помогал, выручал, поддерживал.

Как поздравить социального работника?

Если вы знаете социального работника, можно подарить цветы, открытку, книгу – любой знак внимания будет важным. Но поздравление – это не всегда подарки. Иногда простые слова благодарности значат куда больше. Собрали несколько вариантов искренних поздравлений:

"Спасибо вам за добро, терпение и заботу. За то, что вы рядом в трудные моменты. За то, что не проходите мимо. С праздником – с Днем социального работника!"

"Благодарим социальных работников за нелегкий труд, внимательное отношение к каждому, кто нуждается в поддержке. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях".



"Спасибо за ваш труд, внимание и доброту. Вы делаете то, что важно, – каждый день, без лишнего шума, но с огромным сердцем".



"Поздравляем с профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни будет столько же тепла, сколько вы отдаете другим".

"Поздравляем с Днем социального работника! Спасибо за ваше доброе сердце, чуткость и терпение. Вы делаете мир лучше – делом, словом, присутствием. Желаем вам здоровья, душевных сил и благодарных улыбок тех, кому вы помогаете".

"Спасибо за ваш труд, доброту и человечность. Пусть каждый ваш день приносит не только заботу, но и радость. С профессиональным праздником!"

"В этот день хочется выразить искреннюю признательность за ваше дело, в котором нет равнодушных. Вы работаете с теми, кому действительно трудно. Именно вы – тот самый добрый человек, к которому приходят за помощью. Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, тепла и уважения!"

"Спасибо за доброту, терпение и силу духа. Вы – пример того, как один человек может изменить чью-то жизнь к лучшему.

Ты – забота и поддержка,

Теплоты в тебе не счесть.

Словом лечишь, взглядом греешь –

В этом твоя сила есть.

Пусть живут в душе веселье,

Мир, здоровье, доброта!

С этим важным, добрым днем –

С праздником тебя!



***

Низкий поклон за терпенье и силу,

За добрые руки и щедрое сердце.

Вы каждый день – как защита и крылья

Для тех, кто не может без вашей поддержки.

Пусть вам воздастся за вашу заботу

Светом, теплом и любовью людей.

С праздником – с Днем социального работника!



***

Там, где трудно, – вы спокойны,

Там, где больно, – вы в пути.

Соцработник – это воин

Доброты и чистоты.

Пусть работа будет в радость,

Солнце светит пусть в окно,

А в душе живет отрада,

Мир, любовь и тепло!