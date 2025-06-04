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День социального работника – 2025. История, традиции, поздравления

День социального работника отметят в России 8 июня

04 июня 2025, 06:30, ИА Амител

Социальный работник / Фото: Georg Arthur Pflueger/ unsplash.com
Социальный работник / Фото: Georg Arthur Pflueger/ unsplash.com

Они не ищут признания и не ждут громких слов, а каждый их рабочий день – это помощь пожилым, поддержка многодетных, забота о людях с ограниченными возможностями. Их работа не за столом в кабинете, а в пути, на дому, на выезде. Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Об истории этого праздника и о том, как поздравить виновников торжества, читайте в материале amic.ru.

День социального работника: история и традиции праздника

День социального работника в России появился в 2000 году, когда президент подписал соответствующий указ. Дата его празднования была выбрана не случайно. Именно 8 июня 1701 года Петр Великий издал указ, согласно которому в богадельнях должны были находиться здоровые люди для ухода за больными и престарелыми. А 8 июня 1991 года был принят первый документ, положивший начало формированию государственной службы социальной защиты населения. Это стало важным шагом в развитии социальной сферы в постсоветской России.

С тех пор 8 июня считается профессиональным праздником всех, кто помогает людям справляться с трудными жизненными ситуациями. Праздник не только про профессию – он про внимание, добро и заботу.

Кто такие социальные работники?

Социальные работники – это не только сотрудники государственных учреждений. Это люди, которые помогают пожилым и одиноким, работают с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, сопровождают инвалидов, помогают бездомным, поддерживают тех, кто попал в беду. Они приходят туда, где непросто. В дома, где требуется помощь по хозяйству, где нужен человек, чтобы просто поговорить, и в семьи, где не хватает внимания и поддержки.

Их работа – это и психологическая помощь, и доставка продуктов, и помощь с оформлением документов. А иногда – просто крепкое плечо рядом. Сегодня в системе социальной защиты России работают десятки тысяч специалистов. Их труд порой физически и эмоционально выматывающий, но они возвращаются к своим подопечным снова и снова.

Как отмечают День социального работника?

Традиционно 8 июня по всей стране проходят праздничные мероприятия. Для социальных работников устраивают концерты, им вручают грамоты и благодарности. А еще этот день –  прекрасная возможность сказать спасибо тем, кто не раз помогал, выручал, поддерживал.

Как поздравить социального работника?

Если вы знаете социального работника, можно подарить цветы, открытку, книгу – любой знак внимания будет важным. Но поздравление – это не всегда подарки. Иногда простые слова благодарности значат куда больше. Собрали несколько вариантов искренних поздравлений:

"Спасибо вам за добро, терпение и заботу. За то, что вы рядом в трудные моменты. За то, что не проходите мимо. С праздником с Днем социального работника!"

"Благодарим социальных работников за нелегкий труд, внимательное отношение к каждому, кто нуждается в поддержке. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях".

"Спасибо за ваш труд, внимание и доброту. Вы делаете то, что важно, каждый день, без лишнего шума, но с огромным сердцем".

"Поздравляем с профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни будет столько же тепла, сколько вы отдаете другим".

"Поздравляем с Днем социального работника! Спасибо за ваше доброе сердце, чуткость и терпение. Вы делаете мир лучше делом, словом, присутствием. Желаем вам здоровья, душевных сил и благодарных улыбок тех, кому вы помогаете".

"Спасибо за ваш труд, доброту и человечность. Пусть каждый ваш день приносит не только заботу, но и радость. С профессиональным праздником!"

"В этот день хочется выразить искреннюю признательность за ваше дело, в котором нет равнодушных. Вы работаете с теми, кому действительно трудно. Именно вы тот самый добрый человек, к которому приходят за помощью. Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, тепла и уважения!"

"Спасибо за доброту, терпение и силу духа. Вы пример того, как один человек может изменить чью-то жизнь к лучшему.

Ты забота и поддержка,
Теплоты в тебе не счесть.
Словом лечишь, взглядом греешь
В этом твоя сила есть.
Пусть живут в душе веселье,
Мир, здоровье, доброта!
С этим важным, добрым днем
С праздником тебя!

***

Низкий поклон за терпенье и силу,
За добрые руки и щедрое сердце.
Вы каждый день как защита и крылья
Для тех, кто не может без вашей поддержки.
Пусть вам воздастся за вашу заботу
Светом, теплом и любовью людей.
С праздником с Днем социального работника!

***
Там, где трудно, вы спокойны,
Там, где больно, вы в пути.
Соцработник это воин
Доброты и чистоты.
Пусть работа будет в радость,
Солнце светит пусть в окно,
А в душе живет отрада,
Мир, любовь и тепло!

праздники Поздравления

Комментарии 6

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Гость

07:29:58 04-06-2025

На календарь посмотрите. Сегодня 06 июня.

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Гость

08:24:11 04-06-2025

Гость (07:29:58 04-06-2025) На календарь посмотрите. Сегодня 06 июня.... И что дальше? 8 это выходной, поэтому сейчас и ставят

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Гость

08:29:13 04-06-2025

Гость (07:29:58 04-06-2025) На календарь посмотрите. Сегодня 06 июня.... Глаза протри. Сегодня 4 число.

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Musik

10:35:12 04-06-2025

Гость (08:29:13 04-06-2025) Глаза протри. Сегодня 4 число.... альцгеймер лютует.

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Гость

08:09:53 04-06-2025

Повышение зарплаты будет хорошим подарком на день социального работника

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Гость

13:36:34 04-06-2025

Социальные работники! а остальные УСЗН, Центры занятости и самый тлавный дармоед - Пенсионный фонд. Партизанская 69 - вот кого разогнать надо.

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