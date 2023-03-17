Простые советы для тех, кто хочет быть здоровым

17 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: cтоматологическая клиника Sirius

20 марта – Всемирный день здоровья полости рта. Эта дата выбрана неслучайно. Согласно критериям Всемирной стоматологической федерации FDI, здоровыми можно назвать людей, которые в пенсионном возрасте имеют хотя бы 20 естественных зубов. Казалось бы, достаточно легко сохранить 20 из 32 зубов. К сожалению, согласно статистике, для большинства эта миссия невыполнима.

По данным Всемирной организации здоровья:

90 % людей в течение жизни страдают от заболеваний полости рта;

только 60 % всего населения имеют доступ к уходу за полостью рта;

правильный уход обеспечивает здоровье зубов на 85-90%.

Пять простых советов по уходу за полостью рта:

Правильно чистить зубы. То есть делать это минимум два раза в день (перед завтраком и перед сном). Оптимальное время чистки – 2-3 минуты. Вовремя менять зубную щётку. Оптимальное время пользования – не более двух месяцев. Использовать зубную нить, межзубные ёршики и ополаскиватель. С помощью щётки можно удалить не больше 75 % зубного налёта. Правильно питаться. Самый большой вред мы наносим своим зубам, если в перерывах между завтраком, обедом и ужином едим сладости, не имея возможности после этого почистить зубы. Выбирайте полезные продукты: "молочку" без сахара, орехи, твёрдые сорта фруктов и овощей, зелёный чай. Посещать стоматолога для профилактического осмотра или лечения. Профилактика заболеваний и их лечение на ранней стадии в разы дешевле и быстрее, чем устранение последствий глубокого кариеса.

Цель Всемирного дня здоровья полости рта – обратить внимание на важность ухода для людей всех возрастов.

Стоматологи центра Sirius перешли от слов к делу и в период с 20 по 25 марта 2023 года приглашают всех на терапевтическое лечение со скидкой 12%.

"Большинство пациентов приходят на приём к врачу, когда разрушительные процессы зашли далеко. Мы способны решать самые трудные задачи, но “пропагандируем” профилактику – хотим добиться от наших пациентов, чтобы они раз в полгода приходили на профессиональную гигиену. Так дешевле и проще сохранить свои зубы", – отметил руководитель стоматологического центра Sirius Виктор Черепанов.

Фото: cтоматологическая клиника Sirius

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