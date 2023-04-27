НОВОСТИКультура

"Денег меньше, чем потребностей". На Алтае отложили ремонт краеведческого музея

Реконструкция здания должна была начаться ещё в 2022 году и стоила 300 миллионов рублей

27 апреля 2023, 12:12, ИА Амител

Фото: culttourism.ru
Фото: culttourism.ru

Власти Алтайского края отложили на неопределённый срок реконструкцию краеведческого музея в Барнауле. Ремонт здания должен был завершиться в этом году – к 200-летию музея, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова в ходе правительственного часа 26 апреля.

"Денег меньше, чем потребностей. Мы решили перенаправить 200 миллионов рублей на завершение работ в художественном музее, а только потом приступить к краеведческому", – пояснила министр решение краевых властей.

Изначально планировалось из федерального бюджета на краеведческий музей потратить около 200 миллионов рублей. Ещё часть средств – из краевого. Алтайские власти трижды объявляли аукцион по поиску подрядчика, но желающих участвовать в закупках не нашлось. При этом стоимость работ за это время выросла с 200 до 300 миллионов рублей.

Проект реконструкции краеведческого музея в Барнауле разработала компания "АМТ". Планируется снести аварийные постройки и возвести новые выставочные комплексы. Само здание, построенное из камня в первой половине XIX века, также отремонтируют. Его намерены восстановить, построить "зимний" вход с гардеробной в холле, кассой и подъёмником для маломобильных граждан.

На первом этаже музея запроектированы два зала, которые хотят использовать для сменных выставок, и административные помещения. На втором этаже авторы разместили залы для экспозиций, небольшую зону для проведения вечеров или конференций. Кроме того, на территории культурного объекта должны появиться площадки для экскурсионных автобусов, музейных экспонатов и большая зелёная зона.

Фото: www.indf.ru

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НОВОСТИКультура

Барнаул Алтайский край культура строительство

Комментарии 4

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Гость

12:16:26 27-04-2023

Спасибо, что сообщили. Развалите его уже трактором. Мало штоль долгостроев на балансе ?

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Гость

12:29:27 27-04-2023

Скоро уже на пл.Октября музей ремонтировать нужно будет. На этот деньги тратить бессмысленно

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Гость

13:39:02 27-04-2023

На пл. Октября музей это просто идеальный пример работы администрации. Сменить подрядчиков, удорожать, после не проведения консервации еще накинуть затрат и т.д.Еще при Карлене начина строить. Да это просто памятник уже...

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Гость

20:38:42 27-04-2023

Один музей - памятник Карлину, второй - памятник Томенко. Найдите отличия.

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