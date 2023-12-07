Денег на выборы губернатора Алтайского края потратили меньше, чем могли
Удалось сэкономить почти 27 млн рублей
07 декабря 2023, 17:18, ИА Амител
Выборы в Алтайском крае в 2023 году / Фото: Александра Черданцева
Избирательная кампания обошлась Алтайскому краю в 323,687 млн рублей, при этом в бюджет закладывалось 350,615 млн, пишет "Атмосфера".
"Экономия составила 26,927 млн рублей", – уточняет издание.
Стоит отметить, что 350 млн закладывались в бюджет с учетом второго тура, однако выборы прошли в один тур. Победу одержал Виктор Томенко.
Кстати, в 2018 году на губернаторские выборы потратили 256 млн рублей, а заложено было 350 млн. Тогда удалось сэкономить 94,4 млн рублей.
17:41:51 07-12-2023
Я, знал что Томенко, будет губером, на выборы не ходил, тем самым сэкономил не одну тысячу рублей, а если бы все не пришли, то экономия была колоссальной. Можно было построить тысячу километров дорог.
18:42:45 07-12-2023
Гость (17:41:51 07-12-2023) Я, знал что Томенко, будет губером, на выборы не ходил, тем ... Золотые слова
06:30:01 08-12-2023
Гость (17:41:51 07-12-2023) Я, знал что Томенко, будет губером, на выборы не ходил, тем ... значит пассивно за него проголосовал
15:14:44 08-12-2023
Гость (06:30:01 08-12-2023) значит пассивно за него проголосовал... Товарищ, ты все веришь в праведное голосование? Какое наивное заблуждение! Был небольшой промежуток времени, когда голосование имело силу изменить, как с Михаилом Евдокимовым. Его кровь на и на мне лежит. Почему? Владимир Владимирович, очень страшно испугался любви народа к проявившемуся народному самородку. В глаза - Миша, я за тебя, а на деле не гласный саботаж.... Фургал, история страха повторилась. Сейчас только отрицательный отбор, чем придрковатый, тем на фоне таких, воевода, кажется Суворовым.
18:15:24 07-12-2023
Не набрал он 50%
20:02:56 07-12-2023
... (18:15:24 07-12-2023) Не набрал он 50%... Законы у нас такие. Придет только один Томенко, проголосует за себя и выборы состоялись.
18:47:25 07-12-2023
Вспомнили чинуши, что экономика должна быть экономной - и радостно рассовали оставшиеся денежки по карманам! Обратно в бюджет их сдавать, что ль? Не, это не про них
22:06:12 07-12-2023
Думаю, что и этих средств тратить не надо было. Результат был очевиден загодя. Лучше б эти средства отправили на фронт, парням в помощь что то приобрели. . нет, себя, любимых потешить надо
22:32:43 07-12-2023
По всему городу висели одинаковые, однообразные лозунги-призывы "За Томенко". Понять, о чём эти высказывания на плакатах, уставшему или незнающему человеку было просто невозможно. По телевизору (бесплатные тв-каналы) ничего про выборы не объясняли. В итоге на выборы пришли только "денежные мешки" из новостроек или "наивняк доверчивый". А пенсионеры и бедные были, вообще, не в курсе, что происходит. Проголосовали "свои" или тупо те, кому жить красиво в новых домах. Про нищету они не знают. А все эти приёмы с новыми дорогами - это кредиты и прочие долги - уступки на гос. уровне. Не верьте этой фотографии с лозунгом про выборы, такие плакаты ОТСУТСТВОВАЛИ. Их вывесили только для отчётности для СМИ. А, фактически, продали край! Пишут его название уже как в римском праве, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, всё большими буквами, как коммерческая фирма или мёртвые люди, рабы...
07:04:01 08-12-2023
Вот так и живем,точнее существуем.
07:20:51 08-12-2023
Все было решено и утверждено заранее. И все-же хочется сказать теплые слова в адрес наших руководителей. Совесть у них еще осталась, видать экономно расходуют. Или денег оказалось так много,что уже некуда было девать?