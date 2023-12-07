Денег на выборы губернатора Алтайского края потратили меньше, чем могли

Удалось сэкономить почти 27 млн рублей

07 декабря 2023, 17:18, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае в 2023 году / Фото: Александра Черданцева

Избирательная кампания обошлась Алтайскому краю в 323,687 млн рублей, при этом в бюджет закладывалось 350,615 млн, пишет "Атмосфера".

"Экономия составила 26,927 млн рублей", – уточняет издание.

Стоит отметить, что 350 млн закладывались в бюджет с учетом второго тура, однако выборы прошли в один тур. Победу одержал Виктор Томенко.

Кстати, в 2018 году на губернаторские выборы потратили 256 млн рублей, а заложено было 350 млн. Тогда удалось сэкономить 94,4 млн рублей.