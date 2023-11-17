В Госдуме определились, в отношении кого следует временно приостановить индексацию окладов

17 ноября 2023, 14:02, ИА Амител

Госдума в заключительном чтении одобрила законопроект о приостановке индексации окладов для некоторых государственных служащих. В течение 2024 года им не будут повышать зарплату. Изначально планировалось, что список категорий, которые останутся без повышения, будет довольно обширным, но потом его значительно сократили.

Рассказываем, кому именно не будут индексировать оклады в 2024 году и из-за чего власти решили приостановить повышение.

1 Кому в России не будут индексировать оклады в 2024 году? Всем государственным служащим. Это, в том числе, и президент страны, депутаты и сенаторы, а также их помощники. Кроме того, в 2024 году не будут проиндексированы оклады судей и прокуроров.

2 Правда ли, что российским бюджетникам в 2024 году не будут повышать зарплату? Нет. Бюджетникам зарплаты обязательно проиндексируют. В пояснительной записке отдельно сказано, что на них действие законопроекта о заморозке индексации не распространяется.

3 Кому из госслужащих все же проиндексируют оклады в 2024 году? Военнослужащим и силовикам. Перед вторым чтением депутаты внесли поправку, исключив их из списка госслужащих, которые останутся без повышения. Их оклады, как и всегда, будут проиндексированы 1 октября в 2024 году. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел, сотрудниках органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников Государственной противопожарной службы и таможенных органов.

4 Когда российским госслужащим вновь начнут индексировать оклады? В 2025-м. В законе прописано, что приостановка будет действовать до 1 января 2025 года.