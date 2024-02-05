Деньги на ветер: "Новые люди" проверили тепловизорами дома в Барнауле
Партийцы считают, что некоторые здания теряют слишком много тепла
05 февраля 2024, 14:40, ИА Амител
Сторонники партии "Новые люди" вышли на улицы Барнаула с тепловизорами и проанализировали ситуацию в нескольких зданиях – как новостройках, так и хрущевках. Они зафиксировали серьезные теплопотери вдоль строительных швов и возле окон нижних этажей.
Значит, людям приходится в прямом смысле отапливать улицу, уверены в партии. "Новые люди" считают, что сумма за отопление в платежках может быть на четверть меньше.
Ранее об этой проблеме говорил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от "Новых людей" Владислав Даванков. Он проверил теплопотери в нескольких городах России. В отдельных случаях они достигали 25%.
"В основном это проблема старого фонда. Дома не утеплены, люди по 20 лет ждут капремонта. Платят за то, что, скорее всего, никогда не увидят. Дома надо ремонтировать сейчас, а не через 20 лет, когда все затопит и прорвет", – подчеркнул Владислав Даванков.
Даванков назвал еще одну большую проблему – изношенность сетей.
"В некоторых регионах она доходит до 80%. Отсюда постоянные аварии. Раньше часто слышал шутку, что зима пришла для коммунальщиков неожиданно. Но теперь никому не до смеха, люди мерзнут в своих квартирах", – подчеркнул политик.
Есть вопросы и к работе управляющих компаний. Некоторые из них регулярно собирают с жильцов деньги, но не спешат выполнять свои обязанности.
"Сплошь и рядом "управляйки" просто подделывают протоколы собраний жильцов и выкачивают из людей деньги", – отметил кандидат в президенты.
По его словам, на рынке ЖКХ присутствуют откровенные мошенники, конкуренция не прозрачна, смена УК – сложная даже на уровне законов. Пока не решена эта проблема, нет смысла повышать тарифы и запускать большие проекты. Жильцы выбирают не из лучших, а из "50 оттенков серого", которые через третьи руки принадлежат одним и тем же людям, уверен политик.
Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четверо: Владислав Даванков от "Новых людей", Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.
15:36:40 05-02-2024
Тротуарную плитку уложили, теперь все сайдингом зашить?
15:51:32 05-02-2024
Горожанин (15:36:40 05-02-2024) Тротуарную плитку уложили, теперь все сайдингом зашить?... На самом деле утепление и обшивка сайдингом - хорошая затея. Если сделано по уму, а не распил. В странах восточной Европы многие панельки того времени обшиты по государственным программам с целью повышения энергоэффективности. Да и внешний вид повеселее стал.
15:46:19 05-02-2024
Даванков секрет Полишинеля раскрыл прям)
15:55:50 05-02-2024
и где же делают этих новых людей-то?
16:21:56 05-02-2024
Гость (15:55:50 05-02-2024) и где же делают этих новых людей-то? ... Такие тонкие стены из цветного картона в светло-серых дворцах из стекла и бетона, доверяя всему, что плетут из дневных новостей, Люди ночами делают новых людей. ))))
16:14:22 05-02-2024
ну не знаю.. живу в "сталинке" и почти всю зиму окна приоткрыты, тк 28- 30 градусов, при 2х закрытых батареях из 3х, это слишком. мама живёт в кирпичной хрущевке, на солнечной стороне, вообще с открытым балконом. а вот другие родственники и друзья перебрались из центра в человейники на выселках. мёрзнут, ага.
17:28:56 05-02-2024
Элен без ребят (16:14:22 05-02-2024) ну не знаю.. живу в "сталинке" и почти всю зиму окна приоткр... С момента постройки, 8 лет, живу в человейнике, точно так же, как и у вас 2 батареи из трёх закрыты, окна практически постоянно на проветривании. Максимальный счёт за оплату отопления - 2400 рублей. Родители живут в хрущёвке 71 года постройки, дома прохладно, батареи открыты, счёт за оплату - 5800 рублей.
16:57:39 05-02-2024
Надо так понимать, что нам предлагают всю зиму сидеть при наглухо закупоренных окнах. А как же кислород, без которого жизнь просто невозможна? А чтобы он был, необходимо проветривание квартир. И вообще, почему в советское время отопление стоило сущие копейки, а топили так, что даже в морозы жили при открытых форточках и свежем воздухе в квартирах? А сейчас тарифы только растут, а топят всё хуже и хуже. И приходится регулярно включать электрообогреватели.
08:08:27 06-02-2024
Гость (16:57:39 05-02-2024) Надо так понимать, что нам предлагают всю зиму сидеть при на... Потому, что при СССР был хоть не совсем развитый, но социализм, деньги шли в государство,т.е. в нас.Сейчас -капитализм, деньги идут частнику, а он, частник , а частное мурло капитализма - ненасытно, злое, хищное, лицемерное и болезненно жадное.НЕдаром же капиталистов при СССР сравнивали с акулами.Жизнь сегодня это подтверждает. А невидимая рука рыночных отношений почему - то направляет всё в одну сторону - к увеличению цен и тарифов нв ВСЁ.
18:35:37 05-02-2024
А у гас 10 этажка и где идет слив с крыши из подвала труба слива и там уже от сливной воды образовался овраг и зимой от туда парит .Несколько раз говорили нашему тсж и в прокуратуру писали.И ничего.А сейчас уже и плита основания дома от воды разлителась и может этот стояк дома рухнуть и опять ничего.Уже страшно.
00:30:35 06-02-2024
Гость (18:35:37 05-02-2024) А у гас 10 этажка и где идет слив с крыши из подвала труба с... Бегите из стекловатных человейников, что ещё посоветовать. Продавайте подешману лохам, и съезжайте в хрущевку, пока в них ещё есть места.
20:22:38 05-02-2024
Основные потери тепла на плохо изолированных теплотрассах. Вы их сами можете видеть во всех дворах. Хоть пальмы сажай. Этим Барнаул отличается от всех сибирских городов.
20:57:35 05-02-2024
У меня в панельной хрущевке очень тепло, приходится иногда открывать балкон зимой, в старом фонде тоже тепло, окно всегда на проветривании.
12:03:30 06-02-2024
СГК в теме неистово минусит