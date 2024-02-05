Деньги на ветер: "Новые люди" проверили тепловизорами дома в Барнауле

Партийцы считают, что некоторые здания теряют слишком много тепла

05 февраля 2024, 14:40, ИА Амител

"Новые люди" проверили здания на тепловизоре / Фото: пресс-служба партии

Сторонники партии "Новые люди" вышли на улицы Барнаула с тепловизорами и проанализировали ситуацию в нескольких зданиях – как новостройках, так и хрущевках. Они зафиксировали серьезные теплопотери вдоль строительных швов и возле окон нижних этажей.

Значит, людям приходится в прямом смысле отапливать улицу, уверены в партии. "Новые люди" считают, что сумма за отопление в платежках может быть на четверть меньше.

Ранее об этой проблеме говорил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от "Новых людей" Владислав Даванков. Он проверил теплопотери в нескольких городах России. В отдельных случаях они достигали 25%.

"В основном это проблема старого фонда. Дома не утеплены, люди по 20 лет ждут капремонта. Платят за то, что, скорее всего, никогда не увидят. Дома надо ремонтировать сейчас, а не через 20 лет, когда все затопит и прорвет", – подчеркнул Владислав Даванков.

Владислав Даванков / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Даванков назвал еще одну большую проблему – изношенность сетей.

"В некоторых регионах она доходит до 80%. Отсюда постоянные аварии. Раньше часто слышал шутку, что зима пришла для коммунальщиков неожиданно. Но теперь никому не до смеха, люди мерзнут в своих квартирах", – подчеркнул политик.

Есть вопросы и к работе управляющих компаний. Некоторые из них регулярно собирают с жильцов деньги, но не спешат выполнять свои обязанности.

"Сплошь и рядом "управляйки" просто подделывают протоколы собраний жильцов и выкачивают из людей деньги", – отметил кандидат в президенты.

По его словам, на рынке ЖКХ присутствуют откровенные мошенники, конкуренция не прозрачна, смена УК – сложная даже на уровне законов. Пока не решена эта проблема, нет смысла повышать тарифы и запускать большие проекты. Жильцы выбирают не из лучших, а из "50 оттенков серого", которые через третьи руки принадлежат одним и тем же людям, уверен политик.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четверо: Владислав Даванков от "Новых людей", Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.