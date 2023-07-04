Томенко: Денисову пещеру в Алтайском крае благоустроят за 7,2 млн рублей

По словам губернатора, у достопримечательности появится сеть дорожек и тропинок, новая лестница на входе, а также смотровые площадки и экскурсионный павильон

04 июля 2023, 11:35, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru

В Алтайском крае за 7 млн 250 тыс. рублей благоустроят Денисову пещеру в Солонешенском районе. Проект для этого уже разработали, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

"Работы скоро начнутся. Чтобы было удобнее подниматься к пещере, будет организована сеть дорожек и тропинок. На входе установят новую прочную лестницу взамен старой ветхой. Появятся смотровые площадки и экскурсионный павильон для обслуживания туристов", – написал глава региона.

Также уточнил, что все должно быть готово уже к сентябрю.

Чем известна Денисова пещера

Находки, сделанные в Денисовой пещере, говорят о том, что наши предки проживали здесь как минимум 300 тысяч лет назад и вплоть до нашей эры. Одними из её обитателей были денисовцы.

Всего учёные выделяют в пещере 14 слоёв, в которых прослеживается по нескольку горизонтов обитания.