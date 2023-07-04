Томенко: Денисову пещеру в Алтайском крае благоустроят за 7,2 млн рублей
По словам губернатора, у достопримечательности появится сеть дорожек и тропинок, новая лестница на входе, а также смотровые площадки и экскурсионный павильон
04 июля 2023, 11:35, ИА Амител
В Алтайском крае за 7 млн 250 тыс. рублей благоустроят Денисову пещеру в Солонешенском районе. Проект для этого уже разработали, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.
"Работы скоро начнутся. Чтобы было удобнее подниматься к пещере, будет организована сеть дорожек и тропинок. На входе установят новую прочную лестницу взамен старой ветхой. Появятся смотровые площадки и экскурсионный павильон для обслуживания туристов", – написал глава региона.
Также уточнил, что все должно быть готово уже к сентябрю.
Чем известна Денисова пещера
Находки, сделанные в Денисовой пещере, говорят о том, что наши предки проживали здесь как минимум 300 тысяч лет назад и вплоть до нашей эры. Одними из её обитателей были денисовцы.
Всего учёные выделяют в пещере 14 слоёв, в которых прослеживается по нескольку горизонтов обитания.
12:03:29 04-07-2023
Судя по заголовку, ее сделают пригодной для проживания?
12:36:49 04-07-2023
Гита Ягг (12:03:29 04-07-2023) Судя по заголовку, ее сделают пригодной для проживания?... и вернут Денисову
13:14:24 04-07-2023
А еще оштукатурят и покрасят стены пещеры, а то что за бардак...
16:48:11 04-07-2023
Она будет золотая,а больше их потратить не на что?
17:25:38 04-07-2023
Да ценник прямо скажем а ещё про туалеты ничего не написали наверное люди ходить будут как денисовцы 300 тысяч лет назад
18:10:30 04-07-2023
актуальная трата!!!
19:34:50 04-07-2023
Опять не так. Опять нюни распустили! Да что же это такое? )))
22:33:11 04-07-2023
бывает и на пещеры больше тратят
01:41:58 05-07-2023
А почему он сразу денег не дал в прошлом году, когда посещал пещеру? А только сейчас, перед выборами?