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Томенко: Денисову пещеру в Алтайском крае благоустроят за 7,2 млн рублей

По словам губернатора, у достопримечательности появится сеть дорожек и тропинок, новая лестница на входе, а также смотровые площадки и экскурсионный павильон

04 июля 2023, 11:35, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru
Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru

В Алтайском крае за 7 млн 250 тыс. рублей благоустроят Денисову пещеру в Солонешенском районе. Проект для этого уже разработали, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

"Работы скоро начнутся. Чтобы было удобнее подниматься к пещере, будет организована сеть дорожек и тропинок. На входе установят новую прочную лестницу взамен старой ветхой. Появятся смотровые площадки и экскурсионный павильон для обслуживания туристов", – написал глава региона.

Также уточнил, что все должно быть готово уже к сентябрю.

Чем известна Денисова пещера

Находки, сделанные в Денисовой пещере, говорят о том, что наши предки проживали здесь как минимум 300 тысяч лет назад и вплоть до нашей эры. Одними из её обитателей были денисовцы.

Всего учёные выделяют в пещере 14 слоёв, в которых прослеживается по нескольку горизонтов обитания.

Виктор Томенко Алтайский край Туризм

Комментарии 9

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Гита Ягг

12:03:29 04-07-2023

Судя по заголовку, ее сделают пригодной для проживания?

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Гость

12:36:49 04-07-2023

Гита Ягг (12:03:29 04-07-2023) Судя по заголовку, ее сделают пригодной для проживания?... и вернут Денисову

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Мимопроходящий

13:14:24 04-07-2023

А еще оштукатурят и покрасят стены пещеры, а то что за бардак...

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Галина

16:48:11 04-07-2023

Она будет золотая,а больше их потратить не на что?

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Гоша

17:25:38 04-07-2023

Да ценник прямо скажем а ещё про туалеты ничего не написали наверное люди ходить будут как денисовцы 300 тысяч лет назад

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Гость

18:10:30 04-07-2023

актуальная трата!!!

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Гость

19:34:50 04-07-2023

Опять не так. Опять нюни распустили! Да что же это такое? )))

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Витя

22:33:11 04-07-2023

бывает и на пещеры больше тратят

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Гость

01:41:58 05-07-2023

А почему он сразу денег не дал в прошлом году, когда посещал пещеру? А только сейчас, перед выборами?

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