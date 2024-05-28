Депутат АКЗС Евгения Боровикова выявила массу проблем в Шелаболихинском районе
На личный прием с жалобами к ней обратились полсотни сельчан
28 мая 2024, 15:00, ИА Амител
Депутат АКЗС Евгения Боровикова посетила пять сел Шелаболихинского района. За два дня работы к ней обратились около 50 сельчан. Они рассказали о проблемах в здравоохранении, с социальным обслуживанием, дорогами и инфраструктурой. А некоторые поведали и о личных трудностях, которые не получается решить самостоятельно, люди нуждаются в депутатской поддержке.
По всем обращениям (письменных было 20) депутат отправит запросы в соответствующие органы. Например, она выяснит, почему 97-летняя женщина, труженица тыла, не получила выплаты ко Дню Победы ни в прошлом, ни в этом году. Соцзащита, по словам пенсионерки, тоже не помогает.
Евгения Боровикова направит депутатский запрос в краевое отделение Социального фонда России. Поскольку поступило много жалоб от людей с онкологическими заболеваниями, которые не могут получить средства реабилитации. Заявители утверждают, что Соцфонд ссылается на отсутствие поставщика.
Сразу в разных селах возникли проблемы с медициной. Например, жители Макарово сообщают, что у них есть ФАП, но врач находится только в соседнем селе и не приезжает к ним уже несколько лет.
В Верх-Кучуке врач работает только три дня в неделю с 8 до 12 часов дня. Есть жалобы на центральную районную больницу: отсутствуют узкие специалисты, отказывают в направлении в Диагностический центр или краевую больницу, отправляя пациентов в Павловск. Но и там людей не принимают.
Кроме того, жители просили организовать в Шелаболихе помощь семьям участников СВО, как в других районах, через кураторов фонда "Защитники Отечества".
Также Евгении Боровиковой предстоит выяснить, почему:
- региональный оператор не вывозит ТКО;
- законно ли в Верх-Кучуке и Кучуке закрыли МФЦ;
- когда пройдет ремонт непроходимых шелаболихинских дорог;
- почему район не входит в программу газификации;
- почему энергетики выделили только одну бригаду монтеров на три района и люди сидят без электричества;
- почему МУП, если виновен в пожаре, отказывается возмещать ущерб за сгоревшие постройки и свиней, и многие другие вопросы.
Евгения Боровикова готова инициировать даже прокурорские проверки и разработать новые законопроекты там, где это потребуется.
15:03:59 28-05-2024
В любую деревню заедь - будут все те же проблемы. Можно и к бабакам не ходить. Да что там деревни, вон взять КУЛУНДА, какзалось бы центр развязок ЖД путей и прочего - а проблем больше чем нарыла депутат в этих деревнях.
15:14:51 28-05-2024
"Сразу в разных селах возникли проблемы с медициной. " ------- Не было там Боровиковой и проблем с медициной не было получается?
15:24:06 28-05-2024
какой кошмар, боровикова....
16:18:58 28-05-2024
С оказанием медицинской помощи проблемы в стране , ну кроме двух городов - Москва и Питер.
19:18:09 28-05-2024
Во-первых это подмена понятий, "выявила" - это когда о проблеме было не известно, а ни когда на неё наплевали. Во-вторых реальных полномочий для того чтобы изменить ситуацию у неё нет, даже при наличии желания.
По-сути просто дала людям выговориться о наболевшем, что уже не плохо
20:02:55 28-05-2024
А прокуратура куда смотрит? Почему не предпринимают меры прокурорского реагирования? Может пора на пенсию им или за халатность пусть отвечают.
08:42:33 29-05-2024
Фото зачетное!