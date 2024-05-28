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Депутат АКЗС Евгения Боровикова выявила массу проблем в Шелаболихинском районе

На личный прием с жалобами к ней обратились полсотни сельчан

28 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Евгения Боровикова и жители сел на приеме / Фото "Справедливая Россия"
Евгения Боровикова и жители сел на приеме / Фото "Справедливая Россия"

Депутат АКЗС Евгения Боровикова посетила пять сел Шелаболихинского района. За два дня работы к ней обратились около 50 сельчан. Они рассказали о проблемах в здравоохранении, с социальным обслуживанием, дорогами и инфраструктурой. А некоторые поведали и о личных трудностях, которые не получается решить самостоятельно, люди нуждаются в депутатской поддержке.

По всем обращениям (письменных было 20) депутат отправит запросы в соответствующие органы. Например, она выяснит, почему 97-летняя женщина, труженица тыла, не получила выплаты ко Дню Победы ни в прошлом, ни в этом году. Соцзащита, по словам пенсионерки, тоже не помогает.

Евгения Боровикова направит депутатский запрос в краевое отделение Социального фонда России. Поскольку поступило много жалоб от людей с онкологическими заболеваниями, которые не могут получить средства реабилитации. Заявители утверждают, что Соцфонд ссылается на отсутствие поставщика.

Евгения Боровикова и жители сел на приеме / Фото "Справедливая Россия"

Сразу в разных селах возникли проблемы с медициной. Например, жители Макарово сообщают, что у них есть ФАП, но врач находится только в соседнем селе и не приезжает к ним уже несколько лет.

В Верх-Кучуке врач работает только три дня в неделю с 8 до 12 часов дня. Есть жалобы на центральную районную больницу: отсутствуют узкие специалисты, отказывают в направлении в Диагностический центр или краевую больницу, отправляя пациентов в Павловск. Но и там людей не принимают.

Кроме того, жители просили организовать в Шелаболихе помощь семьям участников СВО, как в других районах, через кураторов фонда "Защитники Отечества".

Также Евгении Боровиковой предстоит выяснить, почему:

  • региональный оператор не вывозит ТКО;
  • законно ли в Верх-Кучуке и Кучуке закрыли МФЦ;
  • когда пройдет ремонт непроходимых шелаболихинских дорог;
  • почему район не входит в программу газификации;
  • почему энергетики выделили только одну бригаду монтеров на три района и люди сидят без электричества;
  • почему МУП, если виновен в пожаре, отказывается возмещать ущерб за сгоревшие постройки и свиней, и многие другие вопросы.

Евгения Боровикова готова инициировать даже прокурорские проверки и разработать новые законопроекты там, где это потребуется.

акзс Партии Справедливая Россия

Комментарии 7

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Гость

15:03:59 28-05-2024

В любую деревню заедь - будут все те же проблемы. Можно и к бабакам не ходить. Да что там деревни, вон взять КУЛУНДА, какзалось бы центр развязок ЖД путей и прочего - а проблем больше чем нарыла депутат в этих деревнях.

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Гость

15:14:51 28-05-2024

"Сразу в разных селах возникли проблемы с медициной. " ------- Не было там Боровиковой и проблем с медициной не было получается?

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Гость

15:24:06 28-05-2024

какой кошмар, боровикова....

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гость

16:18:58 28-05-2024

С оказанием медицинской помощи проблемы в стране , ну кроме двух городов - Москва и Питер.

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Гость

19:18:09 28-05-2024

Во-первых это подмена понятий, "выявила" - это когда о проблеме было не известно, а ни когда на неё наплевали. Во-вторых реальных полномочий для того чтобы изменить ситуацию у неё нет, даже при наличии желания.
По-сути просто дала людям выговориться о наболевшем, что уже не плохо

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Гость

20:02:55 28-05-2024

А прокуратура куда смотрит? Почему не предпринимают меры прокурорского реагирования? Может пора на пенсию им или за халатность пусть отвечают.

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08:42:33 29-05-2024

Фото зачетное!

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