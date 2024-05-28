Депутат АКЗС Евгения Боровикова выявила массу проблем в Шелаболихинском районе

На личный прием с жалобами к ней обратились полсотни сельчан

28 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Евгения Боровикова и жители сел на приеме / Фото "Справедливая Россия"

Депутат АКЗС Евгения Боровикова посетила пять сел Шелаболихинского района. За два дня работы к ней обратились около 50 сельчан. Они рассказали о проблемах в здравоохранении, с социальным обслуживанием, дорогами и инфраструктурой. А некоторые поведали и о личных трудностях, которые не получается решить самостоятельно, люди нуждаются в депутатской поддержке.

По всем обращениям (письменных было 20) депутат отправит запросы в соответствующие органы. Например, она выяснит, почему 97-летняя женщина, труженица тыла, не получила выплаты ко Дню Победы ни в прошлом, ни в этом году. Соцзащита, по словам пенсионерки, тоже не помогает.

Евгения Боровикова направит депутатский запрос в краевое отделение Социального фонда России. Поскольку поступило много жалоб от людей с онкологическими заболеваниями, которые не могут получить средства реабилитации. Заявители утверждают, что Соцфонд ссылается на отсутствие поставщика.

Евгения Боровикова и жители сел на приеме / Фото "Справедливая Россия"

Сразу в разных селах возникли проблемы с медициной. Например, жители Макарово сообщают, что у них есть ФАП, но врач находится только в соседнем селе и не приезжает к ним уже несколько лет.

В Верх-Кучуке врач работает только три дня в неделю с 8 до 12 часов дня. Есть жалобы на центральную районную больницу: отсутствуют узкие специалисты, отказывают в направлении в Диагностический центр или краевую больницу, отправляя пациентов в Павловск. Но и там людей не принимают.

Кроме того, жители просили организовать в Шелаболихе помощь семьям участников СВО, как в других районах, через кураторов фонда "Защитники Отечества".

Также Евгении Боровиковой предстоит выяснить, почему:

региональный оператор не вывозит ТКО;

законно ли в Верх-Кучуке и Кучуке закрыли МФЦ;

когда пройдет ремонт непроходимых шелаболихинских дорог;

почему район не входит в программу газификации;

почему энергетики выделили только одну бригаду монтеров на три района и люди сидят без электричества;

почему МУП, если виновен в пожаре, отказывается возмещать ущерб за сгоревшие постройки и свиней, и многие другие вопросы.

Евгения Боровикова готова инициировать даже прокурорские проверки и разработать новые законопроекты там, где это потребуется.