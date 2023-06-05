Депутат АКЗС может возглавить "Партию пенсионеров" в Алтайском крае
Елену Хрусталёву в прошлом году исключили из КПРФ
05 июня 2023, 14:45, ИА Амител
Депутат Заксобрания Елена Хрусталёва возглавит региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Алтайском крае. Об этом пишет ИА "Атмосфера" со ссылкой на собственные источники.
"Партия пенсионеров" не вела активной деятельности в регионе после выборов в Госдуму и АКЗС осенью 2021 года, однако теперь, по всей видимости, готовится к возобновлению работы. По словам нынешнего руководителя реготделения "Партии пенсионеров" Александра Третьякова, он покинет свой пост в текущем году по состоянию здоровья.
Напомним, Елену Хрусталёву избрали депутатом АКЗС в 2021 году. Она выиграла выборы по одномандатному округу. До этого Хрусталёва была депутатом Барнаульской гордумы. В конце прошлого года Хрусталёву исключили из фракции КПРФ в Заксобрании, а также из партии. Причиной послужило то, что депутат, вопреки мнению партии, поддержала проект краевого бюджета на 2023 год. После этого Хрусталёва не примкнула ни к одной из фракций в АКЗС.
14:56:20 05-06-2023
Этим бы рылом да медку хряпнуть.
15:06:32 05-06-2023
Многопартийность, разделение властей, "П"резидент, парламент... Плюс экономическая теория Милтона Фридмана, о невидимой руке рынка, приватизации, свободных ценах... Все это теории развала государств от американцев на экспорт! Внедрённые в головы горе реформаторов Чубайса, Гайдара... Привезённые ими и посеянные здесь в России... Разделение властей это схема рабовладельческого полиса! Растянутая как сова на глобус до размеров целых государств. А экономика Фридмана чуть не уничтожила экономику Аргентины когда ему разрешили её там опробовать! Вот тогда американцы поняли, что это сильное оружие для разрушения чужих экономик... Это становится очевидным, и возможно поэтому тот кто её привес и внедрил, свалил в Израи́ль... Оставаться уже не безопасно... Многие увидели обман! Вопрос: долго мы ещё потянем на ложных, чужих теориях?!
15:08:35 05-06-2023
))))
07:14:38 06-06-2023
Задача понятная.. Отобрать голоса.. Партия пустышка
07:45:16 06-06-2023
вопреки мнению партии, поддержала проект краевого бюджета на 2023 год --- тогда ей надо в ЕР
07:57:17 06-06-2023
Гость (07:45:16 06-06-2023) вопреки мнению партии, поддержала проект краевого бюджета на... так она и так в ней,просто создание видимости многопартийности,то есть демократии,а по факту названий много разных,а хозяин один
10:27:47 06-06-2023
гость (07:57:17 06-06-2023) так она и так в ней,просто создание видимости многопартийнос... так она и так в ней ---- наверное секретный агент ЕР
10:14:24 06-06-2023
Партии, депутаты - это нанимаемые кланово-корпоративными группировками люди, которые призваны лоббировать интересы этих группировок в законодательной ветви власти. Ну а так как выбирают всё-таки обычные люди, то названия партиям придумывают максимально привлекательные для народа.
10:32:26 06-06-2023
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