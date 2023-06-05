Елену Хрусталёву в прошлом году исключили из КПРФ

05 июня 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Заксобрания Елена Хрусталёва возглавит региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Алтайском крае. Об этом пишет ИА "Атмосфера" со ссылкой на собственные источники.

"Партия пенсионеров" не вела активной деятельности в регионе после выборов в Госдуму и АКЗС осенью 2021 года, однако теперь, по всей видимости, готовится к возобновлению работы. По словам нынешнего руководителя реготделения "Партии пенсионеров" Александра Третьякова, он покинет свой пост в текущем году по состоянию здоровья.

Напомним, Елену Хрусталёву избрали депутатом АКЗС в 2021 году. Она выиграла выборы по одномандатному округу. До этого Хрусталёва была депутатом Барнаульской гордумы. В конце прошлого года Хрусталёву исключили из фракции КПРФ в Заксобрании, а также из партии. Причиной послужило то, что депутат, вопреки мнению партии, поддержала проект краевого бюджета на 2023 год. После этого Хрусталёва не примкнула ни к одной из фракций в АКЗС.