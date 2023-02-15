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Депутат АКЗС Владимир Громов решил добровольцем уйти на СВО

Он заявил, что как коммунист первым отправляется на фронт

15 февраля 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат АКЗС, коммунист Владимир Громов заявил о том, что он отправляется добровольцем на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Алтайский тандем".

"Мне кажется, что каждый мужчина в своей жизни, когда придёт время, обязан совершить мужественный поступок. Просто потому, что он "Мужчина". Мой долг как мужчины – защитить свою семью, свой дом, свою землю. Я должен пройти этот путь для достижения нашей единой цели: уничтожения нацизма, установления мира и свержения диктаторского режима", – сказал Громов.

Депутат заявил, что во время ВОВ коммунисты шли на фронт, и он, как коммунист, первым идёт на СВО из парламента.

Комментарии 11

  • Молотов не собирается? Да и понятно, сплошное бла-бла-бла!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Настоящий коммунист. Еще можно было бы за кого-нибудь
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А где коммунистические а особенно едросовские батальоны??????????Во "патриотизм" чиновников и депутатов.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Молодец! Правильно поняла, КОММУНИСТ?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Что сказать, поступок! Не только словом, но и делом! Молодцы, коммунисты!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Депутат имеет большую информацию, а такой близорукий, если только, где ни будь в глубоком тылу.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Достойно. Молодец!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Там его и найдут.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Сытые не пойдут.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Это поступок Настоящего мужчины!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • очень интересная речь. особенно последняя фраза
    16 февраля, Гость   Ответить
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