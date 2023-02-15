Депутат АКЗС Владимир Громов решил добровольцем уйти на СВО

Он заявил, что как коммунист первым отправляется на фронт

15 февраля 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат АКЗС, коммунист Владимир Громов заявил о том, что он отправляется добровольцем на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Алтайский тандем".

"Мне кажется, что каждый мужчина в своей жизни, когда придёт время, обязан совершить мужественный поступок. Просто потому, что он "Мужчина". Мой долг как мужчины – защитить свою семью, свой дом, свою землю. Я должен пройти этот путь для достижения нашей единой цели: уничтожения нацизма, установления мира и свержения диктаторского режима", – сказал Громов.

Депутат заявил, что во время ВОВ коммунисты шли на фронт, и он, как коммунист, первым идёт на СВО из парламента.