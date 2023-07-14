Депутат БГД обсудила с барнаульцами благоустройство березовой рощи

Активисты опасаются, что деревья, за которыми никто не следит, снесут

14 июля 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии

Депутат барнаульской думы от партии "Новые люди" Анна Галицкая встретилась с активистами, которые отстаивают березовую рощу, высаженную к 35-летию Победы.

По словам людей, сейчас никто не занимается состоянием рощи, а порядок здесь самостоятельно наводят местные жители. Для некоторых это единственный зеленый островок, где можно прогуляться.

Барнаульцы боятся, что деревья вырубят, но не знают куда обратиться, чтобы им помогли сохранить насаждения.