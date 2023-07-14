Депутат БГД обсудила с барнаульцами благоустройство березовой рощи
Активисты опасаются, что деревья, за которыми никто не следит, снесут
14 июля 2023, 15:39, ИА Амител
Депутат барнаульской думы от партии "Новые люди" Анна Галицкая встретилась с активистами, которые отстаивают березовую рощу, высаженную к 35-летию Победы.
По словам людей, сейчас никто не занимается состоянием рощи, а порядок здесь самостоятельно наводят местные жители. Для некоторых это единственный зеленый островок, где можно прогуляться.
Барнаульцы боятся, что деревья вырубят, но не знают куда обратиться, чтобы им помогли сохранить насаждения.
"Тема действительна острая, важная и актуальная. Направим депутатский запрос в профильный комитет, по результатам которого станет понятно, чем мы можем помочь еще", – сказала по итогам встречи Галицкая.
15:50:00 14-07-2023
а кому она мешает ? роща эта. зачем рубить её ?
20:10:12 14-07-2023
Гость (15:50:00 14-07-2023) а кому она мешает ? роща эта. зачем рубить её ? ... Как раз никому. Там есть места для лыжных и пеших прогулок.
16:13:42 14-07-2023
"Тема действительна острая, важная и актуальная.Да ну а как же то что пенсии и зарплаты мизерные а цены растут на всё как на дрожжах это что не острая и важная тема,вообщем как всегда всякой ерундой занимаются (хотел написать матерное слово) ли ж бы ни чего не делать .Вот так они и в думе сидят штаны протирают при СССР депутат работал на заводе и уезжал (вообщем собирались они) только на съезд для принятия законов и не торчали там постоянно то есть приносили пользу а сейчас что хорошего они сделали ????.Может цены где снизили,пенсии,зарплаты повысили или ещё что полезного для народа сделали ????.Да нет же ни чего хорошего вон одна Терешкова чего стоит заявляет что граждане пишут что типа надо поднять ещё пенсионный возраст,она вообще думает что говорит где она нашла таких людей,люди наоборот пишут чтоб снизили пенсионный возраст как было 55-60 лет.Народ долго мы ещё будем их терпеть и как бараны ходить на выборы где и выбирать то не кого и ещё графу убрали ПРОТИВ ВСЕХ .какие предусмотрительные а то всегда побеждал бы этот кандидат ПРОТИВ ВСЕХ.
13:40:57 15-07-2023
пенсионер (16:13:42 14-07-2023) "Тема действительна острая, важная и актуальная.Да ну а как ... А когда пенсионный возраст поднимали Вы выходили с протестом? В сейчас? Жалуетесь, что пенсия мизерная, а что молчите??? Только в соцсетях поныть можете? Мы вот вышли и приводим в порядок рощу! Вы то что сделали? И не надо передергивать! Лишь бы поесть было что, а остальное по барабану, так???
20:08:32 14-07-2023
Роща гибнет так как клен душит березки. Его надо вырезать. Делать санитарные вырубки.
08:16:24 15-07-2023
Выбрали несколько лет назад такого крикуна-затейника, Евгения Корчагина. Тоже решил депутатом стать, как многие здесь комментаторы. Любил митинговать, протестовать. А когда дошло до дела, то есть до работы, ему лень и неинтересно. Ни одно поручение не выполнил. Сидеть в палатке на травке интереснее.
14:02:56 15-07-2023
Одну сторону берёзовой рощи со стороны солнечной Поляны уже пустили с молотка:вырубают и ставят коммерческие объекты. Так и пропадёт ни за что уникальный кусочек русской природы - замечательная березовая роща! Сколько ни бьёмся за неё, сколько ни пишем чиновники не обращают на это внимание!
21:56:54 15-07-2023
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало. Этой фигней отвлечь граждан от насущных проблем их жизни и безопасности.