Депутат Думы Бийска сложил свои полномочия
Знагован решил перейти на госслужбу
01 апреля 2024, 22:47, ИА Амител
Фото:. скриншот видео с Rutube
Депутат Бийской городской думы Тимур Знагован, избранный в 2022 году, добровольно сложил свои полномочия. Как сообщает "Бийский рабочий", прекращение работы в думе связано с переходом Знагована в налоговую инспекцию.
Напомним, первый раз Тимур Знагован прошел в Бийскую гордуму по спискам от КПРФ 2017 году, а через год возглавил фракцию. В 2022 году он ушел из партии и снова избрался, но уже от "Единой России".
Осенью в Бийскую гордуму пройдут довыборы. Теперь в ней остались лишь 29 депутатов.
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