Депутат Думы Бийска сложил свои полномочия

Знагован решил перейти на госслужбу

01 апреля 2024, 22:47, ИА Амител

Фото:. скриншот видео с Rutube

Депутат Бийской городской думы Тимур Знагован, избранный в 2022 году, добровольно сложил свои полномочия. Как сообщает "Бийский рабочий", прекращение работы в думе связано с переходом Знагована в налоговую инспекцию.

Напомним, первый раз Тимур Знагован прошел в Бийскую гордуму по спискам от КПРФ 2017 году, а через год возглавил фракцию. В 2022 году он ушел из партии и снова избрался, но уже от "Единой России".

Осенью в Бийскую гордуму пройдут довыборы. Теперь в ней остались лишь 29 депутатов.