Депутат ГД предложила соединить дорогой Алтай и Туву и "закольцевать" Алтайский край

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила построить дорогу между республиками Тыва и Алтай, сообщает "Атмосфера".

"Нужна дорога, соединяющая две республики – Алтай и Туву! Природа и там и тут задвинет любую Швейцарию (жаль, что правительство этого не понимает). Тогда можно развивать и экотуризм и путешествия по лучшим в мире озерам с лечебной, соленой и теплой водой". Сюда же закольцевать и Алтайский край с его достопримечательностями", – отметила Глазкова.