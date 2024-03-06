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Депутат ГД предложила соединить дорогой Алтай и Туву и "закольцевать" Алтайский край

Это позволит вывести экотуризм в Сибири на невероятный уровень

06 марта 2024, 15:03, ИА Амител

Анжелика Глазкова / Фото: akzs.ru
Анжелика Глазкова / Фото: akzs.ru

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила построить дорогу между республиками Тыва и Алтай, сообщает "Атмосфера".

"Нужна дорога, соединяющая две республики – Алтай и Туву! Природа и там и тут задвинет любую Швейцарию (жаль, что правительство этого не понимает). Тогда можно развивать и экотуризм и путешествия по лучшим в мире озерам с лечебной, соленой и теплой водой". Сюда же закольцевать и Алтайский край с его достопримечательностями", – отметила Глазкова.

И тогда, подчеркнула она, все будут отдыхать в России и пробовать лучшие продукты, дышать лучшим воздухом и любоваться лучшими красотами.

Алтайский край депутаты инициативы Республика Алтай Республика Тыва

Комментарии 12

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Гость

15:19:31 06-03-2024

Нам это зачем? Тувинцы пусть и строют, если им надо.

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гость

15:26:15 06-03-2024

А что тувинцы в другой стране живут?Очень хорошее,разумное предложение.Дороги это не только для туризма,но и для поднятия экономики не очень то богатого региона.

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Гость

15:34:23 06-03-2024

гость (15:26:15 06-03-2024) А что тувинцы в другой стране живут?Очень хорошее,разумное п... Дорога сам по себе не занчить ничего, должны быть потоки людей, товаров и денег по этим дорогам перемещаться. Пример- отличная дорога в Рубцовск, но дальнобои везти туда что-то очень не любят, потому что назад придётся ехать порожняком. Так что сначала надо создать маршрут и спрос, коли так радеешь за высосанный из пальца "туризм", а уж потом вваливать немыслимые бебки в дорогу.

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Гость

23:44:57 06-03-2024

Гость (15:34:23 06-03-2024) Дорога сам по себе не занчить ничего, должны быть потоки люд... Причем здесь Рубцовск. Это дорога на Казахстан

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Урбанизко

15:37:50 06-03-2024

А сейчас не доехать чтоли? карты маршрут строят. напрямую не срезать. там горы с особохраняемыми природными зонами

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Гость

15:40:40 06-03-2024

Мост сначала постройте.

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Гость

16:08:58 06-03-2024

Гость (15:40:40 06-03-2024) Мост сначала постройте.... А ещё музей на Октября...

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гость

18:05:42 06-03-2024

уже железную дорогу в тыву построили. теперь можно и автомобильную

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Гость

22:10:19 06-03-2024

Окончательно загадят Горный...

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Гость

22:50:13 06-03-2024

Тетенька, ты на карту смотрела? Что нам от этой Тувы?

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Гость

08:16:35 07-03-2024

Жаль СССР не успел построить. А ведь была когда то высокоразвитая цивилизация. Развалится капитализм скоро, не долго осталось буржуинствовать!

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Гость

13:30:25 07-03-2024

Гость (08:16:35 07-03-2024) Жаль СССР не успел построить. А ведь была когда то высокораз... Платошкин? Супругу пришли поддержать?

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