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Депутат ГД при помощи нейросети стёрла из "Иронии судьбы" актрису, проклявшую россиян

Накануне польская актриса Барбара Брыльска назвала россиян "проклятыми Богом"

10 февраля 2023, 23:26, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Депутат Госдумы Ольга Занко опубликовала в своём Telegram-канале несколько секунд из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" с вырезанной из сцены актрисой Барбарой Брыльской.

Накануне польская актриса посоветовала Лие Ахеджаковой, которую призвали признать иноагентом, уехать из страны и назвала россиян "проклятыми Богом людьми". После этого Занко решила исправить привычную версию фильма, в которой Брыльска исполнила главную роль.

"Для актёра самое страшное наказание – забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор. Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису. Благодаря нейросети заменила её на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в фильме озвучивала от и до", – написала депутат.

"Сделала сама, у профессионалов это получится ещё правдоподобнее", – добавила Занко в описание к 12-секундному ролику.

Комментарии 16

  • Хохлушка?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Депутату ГД Занко ,похоже,больше заняться нечем. Поди, весь рабочий день потратила на самодеятельность.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • На хрена скажите пожалуйста мы освобождали этих исконно смертельных врагов России, создавали их государственность и восстанавливали и развивали их промышленность и полностью первичную для них жизнь.По моему Сталин при всей своей прозорливости здесь дал маху освобождая восточную европу от порабощения. и уничтожения.Вернули все земли Российской империи. На 500км в глубь европы от нее нейтральная полоса с нашими военными базами и хрен с ними с немецкой гражданской властью. И кем бы они сейчас были кроме как рабами немцев.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • И Ахеджакову и Брыльску, и Рынску, и Роднянского, и всяких Фингильгауэров гнать поганым веником из России и русских фильмов.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Барабара Брыльска просто идиотка и всегда такой была. Столько благословенных Богом людей живет в России, а эта дура польская такую чушь ляпнула.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Образ созданный в фильме принадлежит прежде всего труду режиссёра, кроме него гримёру, сценаристу, оператору, надо отделить владение обрпзом тоько актёром, получив гонорар, актёр должен терять право на единоличное владение образом, это труд многих людей.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Уж кто-кто наказан Богом, так это пшеки.Дурь, лицемерие, высокомерие, шляхтость, стремление к великости (территориальной)своего государства за счет других государств просто прут из всех дырок многих поляков.Так и вспоминается Черчилль, который в одном из посланий Сталину сравнил Польшу с "европейской гиеной".
    11 февраля, Гость   Ответить
  • То что барбара уже разговаривает с богом и в курсе его действий,это чисто её дело.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • А чё это занко симоняна в то кинище не врезала, или скабееву ?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Пшеки - самая поганая нация в мире.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, теперь можно взяться за Ахеджакову, Смольянинова, тоже много чего наговорили...
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Пшеки ещё те гниды,странно что они до сих пор ещё не сгнили.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • А поляков Боженька видимо в темечко поцеловал. Только последние лет 50 зажили как люди, сколько СССР в них денег вбухивал? Ни страны ни нации не было.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Да хоть бы эту "Иронию судьбы" поставили бы на самую-самую дальнюю полку в киноархивах... И никогда бы не вытаскивали... А то каждый год крутят эту мерзость
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Бред сивой кобылы на лужайке
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Барабара Брыльска просто идиотка и всегда такой была. Столько благословенных Богом людей живет в России, а эта дура польская такую чушь ляпнула.====Во во.
    13 февраля, Гость   Ответить
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