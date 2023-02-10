Депутат ГД при помощи нейросети стёрла из "Иронии судьбы" актрису, проклявшую россиян

Накануне польская актриса Барбара Брыльска назвала россиян "проклятыми Богом"

10 февраля 2023, 23:26, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Депутат Госдумы Ольга Занко опубликовала в своём Telegram-канале несколько секунд из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" с вырезанной из сцены актрисой Барбарой Брыльской.

Накануне польская актриса посоветовала Лие Ахеджаковой, которую призвали признать иноагентом, уехать из страны и назвала россиян "проклятыми Богом людьми". После этого Занко решила исправить привычную версию фильма, в которой Брыльска исполнила главную роль.

"Для актёра самое страшное наказание – забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор. Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису. Благодаря нейросети заменила её на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в фильме озвучивала от и до", – написала депутат.