Депутат ГД с Алтая обсудил с Франком законопроект о защите людей от бездомных животных

Госдума планирует рассмотреть проект 18 марта, заявил Бессарабов

12 марта 2025, 20:32, ИА Амител

Даниил Бессарабов и Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

В Госдуме 18 марта планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о защите людей от нападений безнадзорных животных, сообщил депутат ГД от Алтайского края Даниил Бессарабов в ходе рабочей встречи с главой Барнаула Вячеславом Франком. Об этом рассказали в мэрии.

Бессарабов отметил, что проблема бездомных животных "стоит остро". Новые поправки предполагают исключение нормы, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается на улицу.

Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В настоящее время законопроект отправлен в субъекты РФ для сбора предложений.

Вячеслав Франк напомнил, что в Барнауле на работу с безнадзорными животными в 2025 году выделено 28,6 миллиона рублей, из них 6,7 миллиона поступает из краевого бюджета, 21,9 миллиона – из городского. По его словам, в администрации Барнаула к этому вопросу подходят комплексно: помимо отлова безнадзорных животных, стремятся повышать уровень ответственности горожан.

"В рамках реализации краевого законодательства совместно с управлением ветеринарии нами было организована выездная регистрация собак в пригородных территориях, мы выделяем гранты на бесплатную стерилизацию и чипирование. Внесли новые условия в муниципальный контракт – продлили содержание собак в приюте до 250 дней, за это время им должны найти нового владельца", – рассказал мэр.

По словам Бессарабова, система ответственного обращения с животными только формируется. Прежде всего необходимо "отладить меры межведомственного взаимодействия для эффективной реализации этой работы", отметил он.

"Главная наша цель – обезопасить людей. Без прямого диалога эту задачу не решить. К первому чтению мы максимально должны учесть позицию регионов, чтобы этот закон работал на местах", – подчеркнул депутат.

Напомним, с декабря 2024-го по март 2025 года жители пригорода Барнаула зарегистрировали более 3,5 тысячи домашних собак. В краевой столице пройти такую процедуру можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158, и ул. Короленко, 109. Записаться в любую из ветеринарных клиник можно на сайте управления ветеринарии Алтайского края.