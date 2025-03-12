Депутат ГД с Алтая обсудил с Франком законопроект о защите людей от бездомных животных
Госдума планирует рассмотреть проект 18 марта, заявил Бессарабов
12 марта 2025, 20:32, ИА Амител
В Госдуме 18 марта планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о защите людей от нападений безнадзорных животных, сообщил депутат ГД от Алтайского края Даниил Бессарабов в ходе рабочей встречи с главой Барнаула Вячеславом Франком. Об этом рассказали в мэрии.
Бессарабов отметил, что проблема бездомных животных "стоит остро". Новые поправки предполагают исключение нормы, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается на улицу.
Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В настоящее время законопроект отправлен в субъекты РФ для сбора предложений.
Вячеслав Франк напомнил, что в Барнауле на работу с безнадзорными животными в 2025 году выделено 28,6 миллиона рублей, из них 6,7 миллиона поступает из краевого бюджета, 21,9 миллиона – из городского. По его словам, в администрации Барнаула к этому вопросу подходят комплексно: помимо отлова безнадзорных животных, стремятся повышать уровень ответственности горожан.
"В рамках реализации краевого законодательства совместно с управлением ветеринарии нами было организована выездная регистрация собак в пригородных территориях, мы выделяем гранты на бесплатную стерилизацию и чипирование. Внесли новые условия в муниципальный контракт – продлили содержание собак в приюте до 250 дней, за это время им должны найти нового владельца", – рассказал мэр.
По словам Бессарабова, система ответственного обращения с животными только формируется. Прежде всего необходимо "отладить меры межведомственного взаимодействия для эффективной реализации этой работы", отметил он.
"Главная наша цель – обезопасить людей. Без прямого диалога эту задачу не решить. К первому чтению мы максимально должны учесть позицию регионов, чтобы этот закон работал на местах", – подчеркнул депутат.
Напомним, с декабря 2024-го по март 2025 года жители пригорода Барнаула зарегистрировали более 3,5 тысячи домашних собак. В краевой столице пройти такую процедуру можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158, и ул. Короленко, 109. Записаться в любую из ветеринарных клиник можно на сайте управления ветеринарии Алтайского края.
20:43:06 12-03-2025
Ой, спасите, помогите, в Рубцовске полно бродячих собак!
21:43:28 12-03-2025
Бессарабов с гаражами хотел в свое время разобраться
23:38:32 12-03-2025
Отстреливать надо по мере поступления, чего тут ещё разбираться.
05:45:09 13-03-2025
Гость (23:38:32 12-03-2025) Отстреливать надо по мере поступления, чего тут ещё разбират... Содержат в приюте 250 дней!!! Сократить до 60, вполне хватит. Вдруг хозяин заболел, лежит в больнице. Чужих зверей никто не возьмет.
19:19:24 13-03-2025
Гость (23:38:32 12-03-2025) Отстреливать надо по мере поступления, чего тут ещё разбират... с тебя начнем
06:56:07 13-03-2025
Срок содержания в приюте должен быть обоснован экономически. Выручка от реализации мяса корейцам, шкур на унты и шапки, жира на мыло должна компенсировать расходы на питание плюс стоимость патрона на отстрел. Я не собираюсь за счёт своих налогов содержать своры бродячих собак по полгода.
07:59:25 13-03-2025
Гость (06:56:07 13-03-2025) Срок содержания в приюте должен быть обоснован экономически.... государственных приютов в стране очень и очень мало, в основном они частные, и содержание собак там оплачивается не из бюджета. так что это сказка для народа, распространяемый властями, что они деньги выделяют из бюджета. Лучше спросите власти куда деваются деньги, выделенные из бюджета. Хотя я думаю, ответ вы знаете, а вам будут втирать, что денег нет, но вы ...
08:58:11 13-03-2025
Гость (06:56:07 13-03-2025) Срок содержания в приюте должен быть обоснован экономически.... А твое содержание экономически обосновано?
11:24:39 13-03-2025
Дюша (08:58:11 13-03-2025) А твое содержание экономически обосновано? ... а твое?
11:19:55 13-03-2025
Гость (06:56:07 13-03-2025) Срок содержания в приюте должен быть обоснован экономически.... А то что Вы за счет своих налогов содержите своры мразей (насильников, педофилов, убийц и т.д. и т.п.), которые по "дельфинам" и "лебедям" чалятся, это норм?
08:52:21 13-03-2025
Отвлечение внимания, а не работа! Раньше депутат был лучшим в трудовом коллективе , его и избирали представлять интересы рабочих. А теперь , смотреть не на что.
09:00:15 13-03-2025
Оставьте уже в покое несчастных собак... Клоуны...То им курильщики мешают, то собаки - главная угроза безопасности... В стране реальные проблемы кончились?
11:26:15 13-03-2025
Дюша (09:00:15 13-03-2025) Оставьте уже в покое несчастных собак... Клоуны...То им кури... разорванные собаками люди-не реальная проблема? стат погрешность -так у вас,зоошизиков?
16:58:26 13-03-2025
Гость (11:26:15 13-03-2025) разорванные собаками люди-не реальная проблема? стат погрешн... люди, сбитые насмерть пьяными водителями - вот реальная проблема и по количеству намного больше, чем покусанных собаками (при то при всем, что в последнем случае что хаски, которые напали на человека хозяин 12 (!) суток не кормил, но соседей это не смутило), но ее не будут решать, потому что пьяные водители это белая кость, а сбитых холопов никто не считает. А холопов просто переключают на другие раздутые явления, типа квадроберов или собак, главное не смотрите по сторонам, а то вдруг еще что то странное увидите в нашем царстве - государстве.
11:22:01 15-03-2025
Дюша (09:00:15 13-03-2025) Оставьте уже в покое несчастных собак... Клоуны...То им кури... Молочага!
09:03:35 13-03-2025
Лучше бы обсудили законопроект о защите людей от бестолковых инициатив депутатов и близких к ним организмов.
11:06:21 13-03-2025
Гость (09:03:35 13-03-2025) Лучше бы обсудили законопроект о защите людей от бестолковых... Ой как в точку ,какой умный и вальяжный вид у государевых людей и они решают глобальный вопрос ,надо ли это размещать в инете ,как будто нет более серьезных вопросов .
22:24:11 13-03-2025
Гость (09:03:35 13-03-2025) Лучше бы обсудили законопроект о защите людей от бестолковых... 18 бестолковых депутатов и члены их семей заминусовали. БГГГ
12:08:46 13-03-2025
Пусть лучше бомжей и малоимущих возьмут на пожизненное содержание, а не собак! Как же уже заколе6али собачники, все газоны загадили, спасу от них нет.
19:21:40 13-03-2025
2343242343 (12:08:46 13-03-2025) Пусть лучше бомжей и малоимущих возьмут на пожизненное содер... вот и влзьми себе бомжей на содержание.
11:26:26 15-03-2025
Гость (19:21:40 13-03-2025) вот и влзьми себе бомжей на содержание.... Молодец
11:24:46 15-03-2025
2343242343 (12:08:46 13-03-2025) Пусть лучше бомжей и малоимущих возьмут на пожизненное содер... А ты не загадил-ла
12:38:49 13-03-2025
А от бешеных людей?
12:53:55 13-03-2025
Вы же понимаете, что вопрос с собаками можно решить за полгода. Это вероятно вопрос денег. Представляете сколько людей кормятся за счет собачек? Вы же понимаете почему этот вопрос не решается, а финансирование только увеличивается?
19:26:29 13-03-2025
я вижу только агрессивных "людей", которых нельзя назвать людьми, потому как потеряли облик человеческий в своей злобе, Пока у вас столько агрессии и ненависти к всему живому, ничего хорошего в вашей жизни не будет, не заслуживаете. Живодеры - вы больные на голову, никчемные бесполезные существа.
11:27:53 15-03-2025
Гость (19:26:29 13-03-2025) я вижу только агрессивных "людей", которых нельзя назвать лю... Молодец.
08:36:56 15-03-2025
Лучше бы на лечение детей эти деньги выделялись.
11:32:46 15-03-2025
Пока вы все такие злые и ненависть сидит в вас.нас так и будут бить .гнобить .и не кто снами считатся не будет. Здесь каждый за свою шкуру трясется.лишний раз боится зделать добро.