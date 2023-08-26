Депутат Госдумы Фетисов поблагодарил губернатора Томенко за алтайские продукты

Парламентарий восхитился местными продуктами, а также обратил внимание на то, как преобразился регион за последние годы

26 августа 2023, 17:15, ИА Амител

























Фото: правительство Алтайского края

26 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым пришли на гастрофестиваль "Алтайские бренды" в парк "Изумрудный". Об этом сообщили в правительстве региона.

Приветствуя участников мероприятия, глава региона отметил, что пищевая промышленность составляет треть от общего объема промышленности, а трудится в этой отрасли около 30 тысяч человек.

"О нас знает вся страна именно по нашей продукции. Сегодня агропромышленный комплекс Алтайского края производит столько продукции, что добрых три четверти того, что мы производим мы продаем за пределы Алтайского края. Мы кормим и Сибирь, и всю страну. Немало продукции уходит и на экспорт", – отметил губернатор.

Осматривая стенды с продуктами Виктор Томенко напомнил, что Алтайский край лидирует по производству муки и круп, а также занимает второе место по производству сыра и сливочного масла.

Вместе с Фетисовым губернатор попробовал на выставке местные продукты, от которых депутат остался в восторге.

"Фантастические продукты питания, очень вкусные. Здоровье человека зависит от трех вещей: качество воды, качество воздуха, продуктов питания. Все это в наличии здесь – самого высокого уровня", – отметил Фетисов.

Депутат Госдумы во время визита отметил, что многое в Алтайском крае изменилось к лучшему. В частности, он назвал "деревней будущего" село Бочкари, а также подчеркнул, что новый импульс к развитию получил Бийск. А еще признался, что постоянно пьет завьяловскую воду.

Он поблагодарил губернатора за проделанную работу и назвал его другом.