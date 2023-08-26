Депутат Госдумы Фетисов поблагодарил губернатора Томенко за алтайские продукты
Парламентарий восхитился местными продуктами, а также обратил внимание на то, как преобразился регион за последние годы
26 августа 2023, 17:15, ИА Амител
26 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым пришли на гастрофестиваль "Алтайские бренды" в парк "Изумрудный". Об этом сообщили в правительстве региона.
Приветствуя участников мероприятия, глава региона отметил, что пищевая промышленность составляет треть от общего объема промышленности, а трудится в этой отрасли около 30 тысяч человек.
"О нас знает вся страна именно по нашей продукции. Сегодня агропромышленный комплекс Алтайского края производит столько продукции, что добрых три четверти того, что мы производим мы продаем за пределы Алтайского края. Мы кормим и Сибирь, и всю страну. Немало продукции уходит и на экспорт", – отметил губернатор.
Осматривая стенды с продуктами Виктор Томенко напомнил, что Алтайский край лидирует по производству муки и круп, а также занимает второе место по производству сыра и сливочного масла.
Вместе с Фетисовым губернатор попробовал на выставке местные продукты, от которых депутат остался в восторге.
"Фантастические продукты питания, очень вкусные. Здоровье человека зависит от трех вещей: качество воды, качество воздуха, продуктов питания. Все это в наличии здесь – самого высокого уровня", – отметил Фетисов.
Депутат Госдумы во время визита отметил, что многое в Алтайском крае изменилось к лучшему. В частности, он назвал "деревней будущего" село Бочкари, а также подчеркнул, что новый импульс к развитию получил Бийск. А еще признался, что постоянно пьет завьяловскую воду.
Он поблагодарил губернатора за проделанную работу и назвал его другом.
"Мы дружим с Виктором Петровичем давно. Первый раз пять лет назад был [здесь] и сейчас вижу, какая динамика. Жить стали лучше. Приезжал, буду приезжать – потому что здесь у вас хорошо!" – сказал парламентарий.
19:31:11 26-08-2023
Конечно, Фетисов это суперзвезда! СССР рождал героев спорта, мы были великой страной и Слава из этой страны! И когда нас называют "совками", мы понимаем что это от зависти! Нынешние " россияне" никогда не поймут как мы жили круто!
20:29:26 26-08-2023
депутат остался в восторге. ..."Фантастические продукты питания, очень вкусные.///// Бедолага, чем же он кормится в Мск, если ему наши продукты так понравились)))
20:55:08 26-08-2023
Гость (20:29:26 26-08-2023) депутат остался в восторге. ..."Фантастические продукты пита... Вчера видать, так "накушался алтайских продуктов", что больше одного периода на хоккее высидеть не смог.
21:03:12 26-08-2023
Зато эти продукты нам жрать нельзя - ни вкуса, ни пользы, одна химия и пальмовое масло, которое не масло, а нефть
22:10:31 26-08-2023
Надо было к ледовой арене за изумрудный сводить и показать как мы развиваемся. Заросли просто так потраченные миллионы. И не факт что когда нибудь достроят.