Депутат Госдумы и общественники посетили рубцовскую тепловую станцию

На встрече с представителями СГК обсудили экологические вопросы, в том числе эффективность новых пылеветрозащитных экранов

17 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Экскурсия по Южной тепловой станции Рубцовска / Фото: СГК

Депутат Госдумы РФ Анжелика Глазкова и представители общественности побывали на Рубцовском теплоэнергетическом комплексе Сибирской генерирующей компании. На экскурсии по Южной тепловой станции директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов рассказал об инвестиционных проектах. Среди них – масштабная модернизация генерирующего оборудования, ремонт и обновление газоочистных установок, а также работа по снижению выбросов.

Фокус на экологии

Основное внимание уделили экологическим вопросам. В рамках действующего с 2017 года концессионного соглашения между краевым правительством, СГК и администрацией Рубцовска контроль за качеством атмосферного воздуха – один из приоритетов для алтайских энергетиков.

Директор РубТЭКа поделился результатами работы по улучшению ситуации с пылением угольного склада, расположенного на территории станции. В ноябре 2024 года вокруг него установили пылеветрозащитные экраны высотой 12 м и длиной 197 м.

"Металл, из которого собраны экраны, особым образом профилирован и перфорирован – это ключевой фактор, объясняющий принцип их работы: запыленный ветер проникает сквозь экран, за которым образуются многочисленные микровихри на кромках отверстий, и резко снижается скорость ветра. В микровихрях пыль сепарируется и оседает сразу за пылеветрозащитными экранами, не покидая территорию склада", – пояснил Максим Новов.

По его словам, новые экраны эффективно улавливают угольную пыль, и это подтвердили результаты многочисленных проб воздуха, проведенных в рамках государственного контроля.

Кроме того, эффективность экрана увеличивается благодаря уменьшению высоты падения угля при разгрузке, а также учету направления ветра. При сильном южном ветре разгрузка на предприятии вообще запрещена. За два года выбросы в атмосферу снижены на 18%.

Экскурсия по Южной тепловой станции Рубцовска / Фото: СГК

Инновации в диагностике тепловых сетей

Также Максим Новов рассказал о предстоящем ремонте на тепловых сетях города, включая плановые гидравлические испытания трубопроводов. В прошлом году СГК впервые использовала новый метод диагностики – акустический резонанс. С помощью робота-сканера выявляют потенциальные повреждения на теплосетях. Метод позволил заранее обнаружить слабые места на трубопроводах. В 2025 году диагностика с использованием робота продолжится и охватит дополнительные пять километров трубопроводов.