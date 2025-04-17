Депутат Госдумы и общественники посетили рубцовскую тепловую станцию
На встрече с представителями СГК обсудили экологические вопросы, в том числе эффективность новых пылеветрозащитных экранов
17 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Депутат Госдумы РФ Анжелика Глазкова и представители общественности побывали на Рубцовском теплоэнергетическом комплексе Сибирской генерирующей компании. На экскурсии по Южной тепловой станции директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов рассказал об инвестиционных проектах. Среди них – масштабная модернизация генерирующего оборудования, ремонт и обновление газоочистных установок, а также работа по снижению выбросов.
Фокус на экологии
Основное внимание уделили экологическим вопросам. В рамках действующего с 2017 года концессионного соглашения между краевым правительством, СГК и администрацией Рубцовска контроль за качеством атмосферного воздуха – один из приоритетов для алтайских энергетиков.
Директор РубТЭКа поделился результатами работы по улучшению ситуации с пылением угольного склада, расположенного на территории станции. В ноябре 2024 года вокруг него установили пылеветрозащитные экраны высотой 12 м и длиной 197 м.
"Металл, из которого собраны экраны, особым образом профилирован и перфорирован – это ключевой фактор, объясняющий принцип их работы: запыленный ветер проникает сквозь экран, за которым образуются многочисленные микровихри на кромках отверстий, и резко снижается скорость ветра. В микровихрях пыль сепарируется и оседает сразу за пылеветрозащитными экранами, не покидая территорию склада", – пояснил Максим Новов.
По его словам, новые экраны эффективно улавливают угольную пыль, и это подтвердили результаты многочисленных проб воздуха, проведенных в рамках государственного контроля.
Кроме того, эффективность экрана увеличивается благодаря уменьшению высоты падения угля при разгрузке, а также учету направления ветра. При сильном южном ветре разгрузка на предприятии вообще запрещена. За два года выбросы в атмосферу снижены на 18%.
Инновации в диагностике тепловых сетей
Также Максим Новов рассказал о предстоящем ремонте на тепловых сетях города, включая плановые гидравлические испытания трубопроводов. В прошлом году СГК впервые использовала новый метод диагностики – акустический резонанс. С помощью робота-сканера выявляют потенциальные повреждения на теплосетях. Метод позволил заранее обнаружить слабые места на трубопроводах. В 2025 году диагностика с использованием робота продолжится и охватит дополнительные пять километров трубопроводов.
15:35:09 17-04-2025
Молодцы. что-то делают. Раньше всем собственникам тэц пофиг было. И никому ничего за это ничего не было
16:03:58 17-04-2025
Надо депутату АКЗС Дрюпиной Н.А. за это спасибо сказать. Она последовательно борется за чистоту Рубцовска.
16:23:39 17-04-2025
Правительству региона скажите спасибо. Дрюпина пыль разгоняет.
16:26:18 17-04-2025
И как обычно происходит Платошкин с супругой едут туда где власти что то сделали а они сливочки сняли. Ну как без москвичей то в Рубцовске?
17:08:59 17-04-2025
За отопление деньги дерут с лихвой: в марте тепло было, а содрали как за морозные месяцы.