Депутат Госдумы купил форму для алтайской футбольной команды

И помог принять участие в чемпионате по мини-футболу, принесшим игрокам победу

16 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Футболисты из команды "Жумайсынба" / Фото предоставлено партией "Справедливая Россия – За правду"

Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев купил форму, необходимый инвентарь и покрыл расходы на участие команды "Жумайсынба" в краевых чемпионатах по мини-футболу.

Члены команды "Жумайсынба" в начале 2024 года вошли в состав "Молодежи Справедливой России". И обратились к депутату за помощью, тот откликнулся. Недавно команда, которая играет в чемпионатах Алтайского края уже два года, стала победителем лиги выходного дня.

"Наконец-то спустя столько времени мы стали чемпионами. Конечно, не без участия Александра Васильевича. Благодаря его поддержке мы стали думать только о футболе, уделять ему больше времени и не переживать за финансовые вопросы. Мы очень благодарны депутату за помощь!" – рассказал глава "Жумайсынба" Иван Шпигальский.

Команда принимает участие в турнирах под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. В лиге выходного дня действует четыре дивизиона. "Жумайсынба" играла в третьем. Путь до заветного кубка проходил через девять игр, семь из которых ребята выиграли. Теперь команда перешла во второй дивизион. Уже через неделю стартует новый футбольный сезон. Параллельно ребята "сразятся" в другом чемпионате, матчи в которых будут проходить по будням.

"Мы стали одной из самых забивающих команд в турнире. И всю дистанцию держались на лидирующих позициях. Это наша первая победа в чемпионате, которую мы будем вспоминать с особой теплотой. Ну а пока готовимся к новым играм, чтобы достойно отыграть матчи и закрепить успех. Сотрудничество с Александром Терентьевым дало много новых возможностей, которые позволят нам показать себя с лучшей стороны", – добавил Иван Шпигальский.