Алексей Говырин перечислил случаи перерасчета государственной выплаты

19 октября 2026, 06:47, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью "Ленте.ру" рассказал, кому до конца 2026 года могут повысить пенсию.

Речь идет о гражданах, у которых возникло личное основание для перерасчета выплат. Парламентарий уточнил, что в ноябре и декабре продолжатся индивидуальные повышения страховых пенсий.

Так, при достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии по старости автоматически увеличивается вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, назначается дополнительная выплата в размере 1413,86 рубля на уход. Аналогичное удвоение фиксированной выплаты предусмотрено и для граждан с первой группой инвалидности.

Еще одно основание для доплаты — появление нетрудоспособного иждивенца. В таком случае пенсионеру полагается 3194,90 рубля в месяц за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Чтобы получить эту выплату, нужно подать заявление в Социальный фонд и документально подтвердить факт иждивения.

Также после увольнения пенсионер вправе получить все индексации, которые не применялись в период его работы, — в частности те, что были пропущены в 2016–2024 годах.

По словам депутата, учет таких обстоятельств, как достижение определенного возраста, установление инвалидности или прекращение трудовой деятельности, обычно происходит в автоматическом режиме.

Проверить новый размер пенсии можно в личном кабинете на сайте фонда либо при обращении в клиентскую службу.