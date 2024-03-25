Депутат Госдумы предложил возобновить работы народных дружин по всей России

Финансировать их должен местный бизнес, считает Водолацкий

25 марта 2024, 16:28, ИА Амител

Члены народной дружины / Фото: barnaul.org

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий предложил возобновить работу добровольных народных дружин после теракта в "Крокус сити холл". Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

Он отметил, что в Ростовской области действуют муниципальные казачьи дружины. Аналогичные организации должны появиться и в других регионах России.

"Малый и средний бизнес, большие холдинги и корпорации должны принять участие в том, чтобы данные отряды добровольных народных дружин были хорошо снабжены специальными средствами связи, транспортом и всем необходимым для обеспечения безопасности детского и взрослого населения.", — сказал Водолацкий. По мнению депутата, такие дружины станут "сдерживающим фактором" для прибытия в Россию людей с "нехорошими намерениями".