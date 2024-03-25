Депутат Госдумы предложил возобновить работы народных дружин по всей России
Финансировать их должен местный бизнес, считает Водолацкий
25 марта 2024, 16:28, ИА Амител
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий предложил возобновить работу добровольных народных дружин после теракта в "Крокус сити холл". Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
Он отметил, что в Ростовской области действуют муниципальные казачьи дружины. Аналогичные организации должны появиться и в других регионах России.
"Малый и средний бизнес, большие холдинги и корпорации должны принять участие в том, чтобы данные отряды добровольных народных дружин были хорошо снабжены специальными средствами связи, транспортом и всем необходимым для обеспечения безопасности детского и взрослого населения.", — сказал Водолацкий. По мнению депутата, такие дружины станут "сдерживающим фактором" для прибытия в Россию людей с "нехорошими намерениями".
16:35:41 25-03-2024
СССР ведь калоши делал , зачем прибегать к опыту и знаниям такого низкого уровня. А то ведь дойдем до выдачи квартир бесплатно. Медицину наладим с образованием!
16:37:30 25-03-2024
ну щас повылазит куча думаков с офигительными идеями. но в общем идея понятна. спасайтесь сами, как можете, спецслужбы и правоохранительные органы сильно заняты более важными вопросами.
16:39:22 25-03-2024
об этом колуне мы еще не слышали... из свежего набора что ли?
16:53:12 25-03-2024
Дожились
17:52:18 25-03-2024
От ДНД в советское время толка небыло. Одна показуха. А сейчас тем более не будет.
18:06:14 25-03-2024
Гость (17:52:18 25-03-2024) От ДНД в советское время толка небыло. Одна показуха. А сейч... Дружинники с повязочками, а террористы с огнестрельным оружием? Смысл подставлять безоружных людей под пули или нож преступников?
18:51:03 25-03-2024
Гость (17:52:18 25-03-2024) От ДНД в советское время толка небыло. Одна показуха. А сейч... разве вы не смотрели "Самую обаятельную и привлекательную"?
Надька Клюева там лихо хулигана задержала :))
00:19:48 27-03-2024
Лишь бы что то. Лучше отставников МВД переводить во внештатных работников ОВД с определенным вознаграждением МРОТ.