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Депутат Госдумы предложил ввести налог на бездетность

По его словам, это не наказание, а способ решения проблемы

03 декабря 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность. Его слова передает "Говорит Москва".

"Ввести налог на бездетность, как в Советском Союзе, было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал", – сказал Федоров.

Он добавил, что если денег на программу материнского капитала не будет хватать, то нужно вводить налог на бездетность.

Под этой концепцией он предложил понимать не только рождение детей, но и "обрусение".

По словам депутата, подобный налог – не наказание, а способ решения проблемы. 

дети налоги

Комментарии 66

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Дмитрий

18:33:18 03-12-2023

Идиот очередной из думы

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Внимательный из Б

19:37:25 03-12-2023

Дмитрий (18:33:18 03-12-2023) Идиот очередной из думы... Это уже не идиот, это гораздо хуже. Букашки ловят тренд от хозяина: надо топить за много детей. Вдруг хозяин заметит и кинет сахарок?!

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Татьяна

18:35:22 03-12-2023

А если есть веские причины не иметь детей ???? Тогда как??? Веская причина это - здоровье

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Гость

18:43:58 03-12-2023

Татьяна (18:35:22 03-12-2023) А если есть веские причины не иметь детей ???? Тогда как??? ... Справку принесут, по состоянию здоровья..

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Внимательный из Б

19:38:26 03-12-2023

Гость (18:43:58 03-12-2023) Справку принесут, по состоянию здоровья..... Депутатам надо справку из дурдома

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Гость

12:49:05 04-12-2023

Гость (18:43:58 03-12-2023) Справку принесут, по состоянию здоровья..... ага. буду я каждой кадровичке свои диагнозы рассказывать

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Гость

18:35:31 03-12-2023

На депутатство нужно налог ввести

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Сергей Ф.

18:35:52 03-12-2023

"а способ решения проблемы.. " - возможно, проще с причинами разобраться ..

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Гость

18:36:15 03-12-2023

Эко сделайте бесплатным, сколько женщин хотят родить , но не могут из за финансовых трудностей..

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Гость

18:40:33 03-12-2023

Гость (18:36:15 03-12-2023) Эко сделайте бесплатным, сколько женщин хотят родить , но не... Вам маткапитала захотелось отведать?

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Гость

21:05:29 03-12-2023

Гость (18:36:15 03-12-2023) Эко сделайте бесплатным, сколько женщин хотят родить , но не... Это бесплатно по ОМС.

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Виктория

18:38:06 03-12-2023

А если семья хочет детей,а у них не получается по медицинским показаниям,они тоже должны будут платить? Как- то несправедливо!

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Гость

18:38:52 03-12-2023

Правительство в солдатиков играет?

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Галина

18:39:55 03-12-2023

Уже не знают как содрать с людей деньги, чтобы обеспечивать этих дармоедов.

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Надежда

18:41:09 03-12-2023

У некоторых пар не получается даже при идеальных анализах. ОЧЕНЬ хотят детей, но вот так. На ЭКО не все соглашаются. Давайте еще их "рублем" накажем , и поможем очередной алкашке, которая каждый год рожает.

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Гостт

19:02:29 03-12-2023

Надежда (18:41:09 03-12-2023) У некоторых пар не получается даже при идеальных анализах. О... А не надо с 13 лет трах....ся, аборты делать, пить, курить и колоться и будут у вас дети

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Гость

21:01:20 03-12-2023

Гостт (19:02:29 03-12-2023) А не надо с 13 лет трах....ся, аборты делать, пить, к... Ещё пусть мальчики свинкой не болеют. ЗАПРЕТИТЬ!!!!

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А не надо, старый импотент,

22:35:59 03-12-2023

Гостт (19:02:29 03-12-2023) А не надо с 13 лет трах....ся, аборты делать, пить, к... учить людей,что им делать. И они не скажут тебе, в какую сторону направляться.

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Гость

17:09:57 04-12-2023

Гостт (19:02:29 03-12-2023) А не надо с 13 лет трах....ся, аборты делать, пить, к... Глупость какая. Как раз кто рожать начинает рано, бездумно и т.д., тот и плодиться без проблем. А кто затягивает первую беременность, у того выше риск, что будут проблемы с беременностью.

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Swart

18:42:00 03-12-2023

Проблему нерешает налог Тем больше и так есть похожий налог с зп вычитают.Темболее у них своя программа по завозу ,,женихов,, из ближней Азии.

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Наталья

18:43:29 03-12-2023

Помню брали с меня налог на бездетность в советское время. Было мне 20 лет и была я уже беременна )). Пока не родила, исправно вычитали. Не нужно такого маразма, тем более сейчас у молодёжи бесплодие сплошь и рядом. А тут ещё налогом наказывают

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Гость

21:01:55 03-12-2023

Наталья (18:43:29 03-12-2023) Помню брали с меня налог на бездетность в советское время. Б... Не трынди. Брали только с мужиков.

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Гость

17:11:28 04-12-2023

Гость (21:01:55 03-12-2023) Не трынди. Брали только с мужиков. ... Она Правду говорит! С родственницы точно так же налог брали в СССР, пока она не родила. Не знаешь,какие законы были, так помолчи лучше.

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Гость

21:04:06 03-12-2023

Наталья (18:43:29 03-12-2023) Помню брали с меня налог на бездетность в советское время. Б... А и родила - вычли. Оказывается, лично копию свидетельства о рождении ребёнка надо было занести с бухгалтерию, а не только в отдал кадров. Если что: находятся напротив дверь в дверь.

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Гость

21:14:36 03-12-2023

Наталья (18:43:29 03-12-2023) Помню брали с меня налог на бездетность в советское время. Б... В СССР с мужчин только!

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Гость

21:41:19 03-12-2023

Гость (21:14:36 03-12-2023) В СССР с мужчин только!... С женщин тоже)

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Гость

17:11:59 04-12-2023

Гость (21:14:36 03-12-2023) В СССР с мужчин только!... Ага, щаз прям! И с женщины брали!

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Гость

22:10:15 03-12-2023

Наталья (18:43:29 03-12-2023) Помню брали с меня налог на бездетность в советское время. Б... Налог так и называли на я..ца.

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Гость

22:12:48 03-12-2023

Наталья (18:43:29 03-12-2023) Помню брали с меня налог на бездетность в советское время. Б... даже знаю сколько по фишке: 2%.

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Гость

22:15:03 03-12-2023

Наталья (18:43:29 03-12-2023) Помню брали с меня налог на бездетность в советское время. Б... Такой налог брали только с мужиков, зачем выдумываете

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Гость

23:30:00 03-12-2023

Гость (22:15:03 03-12-2023) Такой налог брали только с мужиков, зачем выдумываете... Неправда! Налог брали с мужчин с 18 лет без детей , и неженатых и окольцрванных; и с женщин, вышедших замуж, но ещё не имеющих потомство. До рождения ребенка.

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Гость

17:13:44 04-12-2023

Гость (22:15:03 03-12-2023) Такой налог брали только с мужиков, зачем выдумываете... Еще один! С ЖЕНЩИН ТОЖЕ БРАЛИ ТАКОЙ НАЛОГ! =) Вы как с другой планеты свалились.

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Гость

17:22:19 04-12-2023

Гость (17:13:44 04-12-2023) Еще один! С ЖЕНЩИН ТОЖЕ БРАЛИ ТАКОЙ НАЛОГ! =) Вы как с друго... да брали с тебя брали! не истери только, истеричка!

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Гость

19:04:05 04-12-2023

Гость (17:22:19 04-12-2023) да брали с тебя брали! не истери только, истеричка!... Сам ты истеричка. И хамло еще к тому же.

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Гость

20:16:37 04-12-2023

Гость (19:04:05 04-12-2023) Сам ты истеричка. И хамло еще к тому же. ... а ты что такое и откуда вылезло?

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Гость

19:13:11 04-12-2023

Гость (17:22:19 04-12-2023) да брали с тебя брали! не истери только, истеричка!... Тебе надо больше восклицательных знаков ставить. А то никто не поверит, что ты спокоен и уравновешен.

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Гость

20:14:03 04-12-2023

Гость (19:13:11 04-12-2023) Тебе надо больше восклицательных знаков ставить. А то никто ... зачем много когда хватило всего пары, чтобы ты успокоилась и отключила истерический Caps Lock. будет еще истерика пиши звони. успокою.

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Гость

17:35:39 04-12-2023

Гость (22:15:03 03-12-2023) Такой налог брали только с мужиков, зачем выдумываете... я подрабатывала в школе. 16 лет. В фишке был указан этот налог

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Гость

12:02:28 04-12-2023

Наталья (18:43:29 03-12-2023) Помню брали с меня налог на бездетность в советское время. Б... жертвы прививок от ковида, врядли станут родителями

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Элен без ребят

13:45:12 04-12-2023

Гость (12:02:28 04-12-2023) жертвы прививок от ковида, врядли станут родителями... да вы что?! а люди-то не знали и рожают. хорошо, что предупредили))

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Гость

17:14:37 04-12-2023

Гость (12:02:28 04-12-2023) жертвы прививок от ковида, врядли станут родителями... Ты врач? Или так, ТРЕПУН?

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Надежда

18:43:32 03-12-2023

У некоторых пар не получается даже при идеальных анализах. ОЧЕНЬ хотят детей, но вот так. На ЭКО не все соглашаются. Давайте еще их "рублем" накажем , и поможем очередной алкашке, которая каждый год рожает.

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Гость

18:46:16 03-12-2023

Нынче очень дорого детей заводить, и так не начто детей постить, а они ещё налоги придумывают!!!

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Гость

18:46:57 03-12-2023

Может еще, под видео отчётам заставят снять, как делают детей.. Одно дело родить, другое вырастить. Им им пофиг, на образование, им нужны рабы безграмотные...

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Дмитрий

18:47:29 03-12-2023

Соглашаясь со всеми комментариями, хочу спросить, неужели многие действительно думают, что даже как минимум найти себе пару, это вам не в магазин сходить, ну имейте вы хоть каплю рационального мышления, человеческий фактор еще никому не удавалось отменить

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Владимир

18:55:04 03-12-2023

Давно пора. СССР было продумано до мелочей. И на достойную пенсию пенсионерам хватало. Ещё налог с безработных надо ввести. Пол страны не работает официально

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Гость

19:09:09 03-12-2023

Владимир (18:55:04 03-12-2023) Давно пора. СССР было продумано до мелочей. И на достойную п... А вы не думали пол страны не работает? Скажите что просто ленивые? А правда такова что часть этих людей потеряли работы (как и я) после событий прошлого года , вам в вашу бошку не приходило что надо решать проблемы как они есть а не вводить новые налоги и закапывать страну на уровень африки

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Гость

19:15:55 03-12-2023

Владимир (18:55:04 03-12-2023) Давно пора. СССР было продумано до мелочей. И на достойную п... Тухлятиной потянуло, коммунист открыл рот

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Гость

19:31:51 03-12-2023

Владимир (18:55:04 03-12-2023) Давно пора. СССР было продумано до мелочей. И на достойную п... Депутат-звездун? Про СССР можешь не рассказывать, я полжизни при коммунистической власти прожил и пенсию льготную заработал. настолько "всё продумано было", что и теперь не нарадуюсь грошовой подачке пенсионной.

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Гость

21:12:17 03-12-2023

Владимир (18:55:04 03-12-2023) Давно пора. СССР было продумано до мелочей. И на достойную п... Вы идиот? Или так, засветились? Поэтому самая продуманнаясистема сломалась?

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Чего там было продумано?!😆

22:40:56 03-12-2023

Владимир (18:55:04 03-12-2023) Давно пора. СССР было продумано до мелочей. И на достойную п... Ну и где ваш "продуманный СССР"?! В 1991 году за него не вышел НИ ОДИН из миллионов типа коммунистов. Что и говорит всё о вашем совке.

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Гость

12:04:21 04-12-2023

Владимир (18:55:04 03-12-2023) Давно пора. СССР было продумано до мелочей. И на достойную п... А я согласна, а то началось - самозанятые. Пусть все работают и платят налоги, как положено. И чаялдфри тоже

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Гость

08:40:51 05-12-2023

Гость (12:04:21 04-12-2023) А я согласна, а то началось - самозанятые. Пусть все работа... самозанятые платят налоги!

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Гость

21:06:59 03-12-2023

А давайте уже пойдём до конца- как было в Советском Союзе! Давать людям квартиры, обеспечивать рабочими местами, путевками в санатории и дома отдыха по профсоюзной линии, платить нормальные пенсии по достижении советского возраста выхода на пенсию, ну и многое другое, как было в Союзе! А то как мавзолей фанерой закрывать на праздники и безосновательно заявлять о, якобы резко выросшей продолжительности, это вы пожалуйста, а как цены держать стабильными, как в союзе, так вас и невидно. Так что смелее идите в сторону СССР, там много полезного для простых людей, да и депутатство сделайте, как в союзе- приехали на сессию, отработали и айда домой на прежнее место работы! Может тогда лучше будет всем?

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Гость

12:45:55 04-12-2023

Гость (21:06:59 03-12-2023) А давайте уже пойдём до конца- как было в Советском Союзе! Д... золотые слова

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Гость

21:23:22 03-12-2023

Давно пора и по прогрессивной шкале от заробатка. Со всех от 21 года до 35.

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Tim

21:28:59 03-12-2023

Бред конечно хотя ничего удивительного. В стране обстановка экономически напряжённая, расходы госбюджета превышают доходы, нужны деньги а кроме как с народа их больше взять неоткуда. Откровенно говоря введение этого побора будет дополнительной нагрузкой на семейный бюджет и издевательством над людьми. Даже если закон примут как интересно юридически это будет работать? Незамужние или не имеющие возможности иметь детей по состоянию здоровья и все лица мужского пола тоже попадают под этот налог? А чего не ввели до этого налог на холостую жизнь? Да и как и для чего рожать детей когда зарплаты низкие а затраты только на себя превышают месячные доходы не говоря уже о детях, детские пособия никчемные которые получить надо пройти кучу бюрократических процедур, мест в государственных детских садах не хватает а эта проблема теперь и перекинулась на шкоры в крупных городах.

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Гость

00:03:30 04-12-2023

Tim (21:28:59 03-12-2023) Бред конечно хотя ничего удивительного. В стране обстановка ... а если дети достигли уже 18 лет, а ты еще "можешь", 50 лет еще не исполнилось, то снова платить?

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Гость

12:47:48 04-12-2023

Tim (21:28:59 03-12-2023) Бред конечно хотя ничего удивительного. В стране обстановка ... мы все прекрасно знаем с кого нужно брать деньги государству, но с них ничего как раз не берется

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Гость

00:03:20 04-12-2023

Лучше бы проблему алкоголизма решали.

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Гость

08:27:45 04-12-2023

Сделали бы ЭКО бесплатным, и материнский капитал не каждой был бы нужен)

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Элен без ребят

13:41:50 04-12-2023

Гость (08:27:45 04-12-2023) Сделали бы ЭКО бесплатным, и материнский капитал не каждой б... ЭКО входит в программу ОМС

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гость

10:52:23 04-12-2023

С меня высчитывали за бездетность 2 года, в 1991 и 1992 гг. С нас, с бюджетников, при этом з/п по 30% , три раза в месяц. Как-то пережили и огород помог , картошки и овощи в доволь наелись.

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Гость

12:06:06 04-12-2023

Налог на безмозглость бы ввести... Тогда бюджет просто лопнет от доходов.

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Гость

13:01:59 04-12-2023

Отношение к людям, как скоту в загоне, чьё единственное призвание- работать на дядю и плодиться делает неуместным пребывание этого выродка в депутатском кресле. Вопрос ещё, кто его выбрал, от чьего имени он это болтает?

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Гость

13:10:22 04-12-2023

наша власть только и озабочена как ободрать народ, в другую сторону у них мозг не умеет работать

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