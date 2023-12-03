Депутат Госдумы предложил ввести налог на бездетность

По его словам, это не наказание, а способ решения проблемы

03 декабря 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность. Его слова передает "Говорит Москва".

"Ввести налог на бездетность, как в Советском Союзе, было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал", – сказал Федоров.

Он добавил, что если денег на программу материнского капитала не будет хватать, то нужно вводить налог на бездетность.

Под этой концепцией он предложил понимать не только рождение детей, но и "обрусение".

По словам депутата, подобный налог – не наказание, а способ решения проблемы.