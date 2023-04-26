Депутат Госдумы призвал возродить в России понятие "враг народа"
Андрей Гурулёв заявил, что его дед девять лет отсидел в лагерях, и призвал вернуть сталинские репрессии
26 апреля 2023, 07:22, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что в России следует восстановить понятие "враг народа". Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".
В ходе передачи он рассказал, что его дед девять лет отсидел в лагерях, начиная с 1946 года, и призвал вернуть сталинские репрессии.
"Мой дед был потом реабилитирован. <...> Мы понимаем, что это было необходимо на тот момент в государстве сделать. Да, это были ошибки, но была дисциплина", – заявил депутат.
07:37:46 26-04-2023
Да, это были ошибки, но была дисциплина --- а ошибки то повторять зачем? Депутат, как его дед, готов просидеть девять лет в лагерях, ради того, чтобы Галкина обозвали "врагом народа"? Какой в этом смысл? Галкин то вместе с ним сидеть не будет. Он продал замок за миллиард и будет радоваться, наблюдая за лагерями
11:22:47 27-04-2023
Гость (07:37:46 26-04-2023) Да, это были ошибки, но была дисциплина --- а ошибки то повт... это идиотизм со стороны депутатов
07:49:13 26-04-2023
Вообще-то это понятие ни куда не девалось. Другой разговор что сегодня при Капитализме, кого будут считать врагом народа!? Смешные люди! Хотят править как Сталин, а жить как Абрамович...!? Так не бывает! Или штаны наденьте, или крестик снимите!!!???
08:01:06 26-04-2023
Военный блок НАТО подобрался вплотную к границам Российской Федерации.Украина держит НАТО в друзьях.Сейчас готовит контрнаступление на Мелитополь и Бердск для перекрытия России наземного пути в Крым.На радость США,которые по прежнему лелеют надежду на господство в Чёрном море.Как было до киевского майдана.Разве пришедшие в результате переворота не враги России?Разве они не оформили себя как врага, встав на сторону НАТО?А подвякивающие в России нынешней киевской власти являются иноагентами.Пока ещё.
08:32:36 26-04-2023
Гость (08:01:06 26-04-2023) Военный блок НАТО подобрался вплотную к границам Российской ... Бердянск наш.Как и 300-летний Бердск )
11:54:22 26-04-2023
Гость (08:01:06 26-04-2023) Военный блок НАТО подобрался вплотную к границам Российской ... Бердск!? В долбильню, срочно!!
08:02:53 26-04-2023
Подозреваю, что при нынешней "власти" "врагом народа" будут считать врагов абрамовича...
08:23:35 26-04-2023
Бердск прикроет наступление.
08:28:55 26-04-2023
А куда делся олигарх Прохоров,метивший ранее в президенты РФ?Что-то ни слуху,ни духу.В америке поди живёт,"разбогатевший" на норильском никеле.
08:31:19 26-04-2023
А друзья народа, заседающие в гд, уже составили приблизительный список врагов?
09:24:16 26-04-2023
Гость (08:31:19 26-04-2023) А друзья народа, заседающие в гд, уже составили приблизитель... Депутаты подписались под петицией, не дочитав до конца. Последняя фраза - требую считать меня врагом народа.
09:17:31 26-04-2023
и Бердск" Враг уже около Бердска???!!!
11:48:24 26-04-2023
Гость (09:17:31 26-04-2023) и Бердск" Враг уже около Бердска???!!!... Найдутся и в Бердске враги народа.
09:29:31 26-04-2023
История никого ничему не учит. Не было бы массовых репрессий тогдашнего кровавого диктатора сталина, не было бы Великой Отечественной, в которой против кровавого сталинского режима на стороне немцев воевала миллионная русская армия под теми масонскими символами, под котрыми мы теперь празднуем "незабвенную победу" в той очень странной войне.
09:42:14 26-04-2023
Серьмяжная правда (09:29:31 26-04-2023) История никого ничему не учит. Не было бы массовых репрессий... Учи историю, балабол! Война все равно была бы - как тогда, таки сегодня. Потому что кое-кого в мире в принципе не устраивает существование России - хоть социалистической, хоть капиталистической. Хоть тогда, хоть сейчас, хоть триста лет назад.
10:07:16 26-04-2023
Серьмяжная правда (09:29:31 26-04-2023) История никого ничему не учит. Не было бы массовых репрессий... ересь какая-то написана! из серии: кровь-г*вно-печенье-мухи...! приведите в порядок мат.часть!? а что касается истории ВОВ и особенно Победы - поищите записки немецкого офицера, он там пишет как они легко прошли Европу, потому что в каждой стране, в каждом государстве были враги своих правительств, да ещё и в больших количествах, выращенные службами германии... а когда зашли на территорию СССР, то столкнулись с тем что сотрудничать с ними не хотел ни кто, ну кроме единиц, в процентах... по сравнению с Европой это были мизерные крохи... и вот тут-то они и встряли!.. и переселяли целые народы примерно по той же причине..! знали настроения народные, или понимали что немцы сделают с этим народом, поэтому: в вагон - и поехали... каждая мелочь кажущаяся сегодня "мелочью", на самом деле в то время играло на Победу! не меряйте то время собой сегодняшним!.. а то так можно договориться до того что о нападении немцев можно было сделать массовую рассылку СМС и привет... и на счет странной войны - ни чего странного нет. если бы Большевики не пришли к власти в 17-м, если бы не было коллективизации, индустриализации (за 10 лет, а в европе за 100 - 150 лет), Победы в ВОВ, то не было бы сейчас тебя!!! это самая простая, но достоверная формула. запад вливал сюда кучу средств до 17 года не для того что бы ты жил здесь припеваючи!? и Большевики поломали им планы, поэтому ВОВ была неизбежна! радуйся Победе дурашка, потому что ты сегодня есть и живой... пока ещё...
10:18:16 26-04-2023
Гость (10:07:16 26-04-2023) ересь какая-то написана! из серии: кровь-г*вно-печенье-мухи.... Это у вас ересь. Вроде бы всякие исторические факты подробно изложены. А выводы - совсем вопреки тезису, что "История не терпит сослагательного наклонения".
10:25:07 26-04-2023
Гость (10:18:16 26-04-2023) Это у вас ересь. Вроде бы всякие исторические факты подробно... с логикой вообще швах!? как сказали бы твои кумиры... найди учебник по логике почитай перед сном... страшно становиться когда понимаешь что с такими мозгами люди по городу ходят...
12:06:54 26-04-2023
страшно становиться когда понимаешь что с такими мозгами люди по городу ходят... Таких как с кликухой "Сермяжная правда" надо уговаривать чтобы они за небольшое вознаграждение при жизни сдавали свой мозг на исследования после смерти.Изучив его,физиологи постараются дать ответ,как они они умудрялись с таким мозгом ещё что-то делать кроме как кушать-какать,писить-пить.
11:59:32 26-04-2023
Гость (10:07:16 26-04-2023) ересь какая-то написана! из серии: кровь-г*вно-печенье-мухи.... Большевики не пришли к власти в 17-м, если бы не было коллективизации, индустриализации (за 10 лет, а в европе за 100 - 150 лет) " ------- Я уверен, что вы - ненормальный.
10:24:10 26-04-2023
Серьмяжная правда (09:29:31 26-04-2023) История никого ничему не учит. Не было бы массовых репрессий... Ну ты-то точно был бы во власовской армии с такими убеждениями. Не было бы репрессий, войну бы не выиграли из-за таких предателей как ты
09:37:39 26-04-2023
А не помешало бы, на самом деле! Только начать зачистку сегодня придется с другого конца.
09:46:17 26-04-2023
Не, а чего никто не радуется? Все ж хотели, чтобы предателей и врагов ставили к стенке? Вот прямо тут и кричали, что-де предателей на мыло. Ну вот, все как вы хотели. Что может пойти не так? Вы же патриоты, вас это точно не коснется.
10:10:06 26-04-2023
Гость (09:46:17 26-04-2023) Не, а чего никто не радуется? Все ж хотели, чтобы предателей... вся суть в том - какой класс у власти в стране!!! в смысле кому разрешено решать кого именно ставить к стенке, а кому придётся с этим соглашаться...
13:58:39 26-04-2023
Гость (10:10:06 26-04-2023) вся суть в том - какой класс у власти в стране!!! в смысле к... А, ну то есть все упирается в то, что решать, кому к стенке, будете не лично вы. Ясно-понятно, вопросов больше не имею.
09:46:30 26-04-2023
Посмотрел я фотокарточку депутата... Ну там все понятно
10:16:07 26-04-2023
Абсолютно ясно одно - надо готовиться к новым кровавым девяностым. Мало кто помнит и знает, как в 80-е массово репрессировали инакомыслящих, массово отправляя их на медленную крайне мучительную смерть в спецпсихушках. Тогда это называлось "карательная психиатрия", жертвами бесчеловечных экспериментов которой стала в основном талантливая студенческая молодёжь страны. Страна сама массово и с изуверской жесткостью убивала своё будущее.
10:29:05 26-04-2023
Серьмяжная правда (10:16:07 26-04-2023) Абсолютно ясно одно - надо готовиться к новым кровавым девян... не к 90-м нужно готовиться, а к 41-му...
10:39:54 26-04-2023
Гость (10:29:05 26-04-2023) не к 90-м нужно готовиться, а к 41-му...... По аналогии с прошлым - 1939 год с вторжением Красной Армии в Польшу и Прибалтику мы уже прошли. И то ли ещё будет. Готовимся!
12:13:08 26-04-2023
Серьмяжная правда (10:16:07 26-04-2023) Абсолютно ясно одно - надо готовиться к новым кровавым девян... Да,немало тогда, в 80-ых, талантливой студенческой молодёжи приходилось в психушках куковать...
10:21:06 26-04-2023
Понятие "человек-идиот", похоже, уже возродилось?
10:32:56 26-04-2023
что "История не терпит сослагательного наклонения". ---- так вот ты и радуйся, что твои предки не прос(*)(п)али твою (свою) страну! и что ты сегодня, хоть корявенько, но ещё хоть что-то можешь сослагать.
10:44:13 26-04-2023
Мой дед был потом реабилитирован. Мы понимаем, что это было необходим--- серьезно? 9 лет жизни деда были необходимы ради дисциплины? А сколько человек не дожило до реабилитации?
10:44:49 26-04-2023
Уже больше ста лет Россия ищет врагов народа.
11:25:02 26-04-2023
враги у нас будут всегда! внешние будут стараться воспитать внутренних... и к этому нужно быть готовым, так же всегда!!! потеряли бдительность в 70-80-е!.. и вуаля! получаем то что имеем сегодня...
12:47:44 26-04-2023
Гость (11:25:02 26-04-2023) враги у нас будут всегда! внешние будут стараться воспитать ... будут. будут настоящие и будут вымышленные. 1. с какими из них бороться будем? 2. чтоб настоящих было меньше, надо не ярлыки развешивать и языком по полу мести, а реальные примеры показывать - что "у нас" лучше, чем "у них". Не надо "про первые в космос полетели", лучше про "первые лечить научились, супер-сорт пшеницы вывели" и тп - это народу ближе. О доверии к судебной системе вообще разговор отдельный.
12:57:21 26-04-2023
Гость (11:59:32 26-04-2023) Большевики не пришли к власти в 17-м, если бы не было колле... Поживем увидим... Но как жизнь показывает, сегодня все больше людей за Социализм, за Советскую Социалистическую Россию, потому что за всю историю человечества это было самое справедливое время... Другого пока не придумали. То чего сегодня нет, но все об этом мечтают - справедливость!
13:41:52 26-04-2023
Гость (12:57:21 26-04-2023) Поживем увидим... Но как жизнь показывает, сегодня все больш... Народ настолько хорошо живёт сегодня, что ему хочется в тоталитарное прошлое, жесть.
13:47:42 26-04-2023
Гость (13:41:52 26-04-2023) Народ настолько хорошо живёт сегодня, что ему хочется в тота... Ну это отдельным представителям народа. Большинству скорее всего просто хочется жить лучше и оно даже не вникает в придуманные понятия строительства общества
12:57:33 26-04-2023
Если можно гадить на страну безнаказанно, это одна крайность, если пол страны сидит в лагерях, это другая крайность. Должна быть золотая середина. И на страну чтобы не гадили безнаказанно, но и недовольного зарплатой учителя не отправляли в лагерь. Иначе может случиться гражданский конфликт
13:33:26 26-04-2023
Гость (12:57:33 26-04-2023) Если можно гадить на страну безнаказанно, это одна крайность... Что это за середина такая, политических всех в лагеря, а недовольных зарплатой не трогать, вот такая свобода по русски.)))
14:02:50 26-04-2023
Гость (13:33:26 26-04-2023) Что это за середина такая, политических всех в лагеря, а нед... Эта свобода по человечески, политика - это борьба за власть, а недовольство зарплатой - это борьба за жизнь
13:20:40 26-04-2023
Как жизнь показывает, сегодня все больше людей не знает, что такое социализм
13:25:22 26-04-2023
Пол страны в лагерях... А вторая их охраняла... А-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха!!! Такой большой а в Солженицина веришь!!!??? 75 млн сидело, 75 млн их охраняло... Учите настоящую а не перестроичную мат часть! Вот поэтому запад нас берёт голыми руками! Потому что пипл схавал что ему подсовывают... Не разбирая съедобное это или нет...
13:44:14 26-04-2023
Гость (13:25:22 26-04-2023) Пол страны в лагерях... А вторая их охраняла... А-ха-ха! Ха-... 75 млн сидело --- ну если вы их лично посчитали, поверю. Видно, какой честный человек пишет. На самом деле есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. А 75 миллионов это охренеть, не правда ли? Это значит, что практически в каждой семье один человек сидел. Может это не так, но в памяти многих предков был страх сесть, а это не помогает спокойной жизни
13:44:58 26-04-2023
пипл схавал (С) Ты там часом не заболел, дедуль? говорить теперь следует так: "людины вкушати изволили"
15:34:41 26-04-2023
в данный момент англичане поставили бандеровцам снаряды с урановой начинкой. Это означает что защита наших танков не будет работать. А местность заражаться потому что эти снаряды эффективнее грязной бомбы действуют В вторых на прорыв пойдут не украинцы а НАТОвцы. Удар готовят серьезный. И отвечать на него тоже придется по серьезному включая наверное и атом Вот в связи с этим когда начнется и нужно будет ужесточить законы. Возможно временно перевести страну на военное положение. С расстрелом вредителей, диверсантов, наводчиков химарсов на месте у ближайшей стенки. И с высылкой части западного нелояльного населения (западная украина, киевская область, итд) в сибирь на вечное поселение. Термин враг народа как раз и пройдет в этих военных законах. И это будет нормально для текущей ситуации в стране и мире