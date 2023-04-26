Депутат Госдумы призвал возродить в России понятие "враг народа"

Андрей Гурулёв заявил, что его дед девять лет отсидел в лагерях, и призвал вернуть сталинские репрессии

26 апреля 2023, 07:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что в России следует восстановить понятие "враг народа". Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

В ходе передачи он рассказал, что его дед девять лет отсидел в лагерях, начиная с 1946 года, и призвал вернуть сталинские репрессии.

"Мой дед был потом реабилитирован. <...> Мы понимаем, что это было необходимо на тот момент в государстве сделать. Да, это были ошибки, но была дисциплина", – заявил депутат.