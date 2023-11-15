Депутат Госдумы с Алтая заявила, что не предлагала "рожать детей и сдавать в детдом"

Останина подчеркнула, что ее слова выдернули из контекста интервью

15 ноября 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что по Сети "гуляют фейки" от ее имени о том, что она якобы призывает женщин рожать и отдавать детей после рождения в детдома, лишь бы улучшить демографию в стране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что это ложь и выдернутая из контекста ее интервью изданию "Лента.ру". В изначальном виде она выглядела совершенно иным образом.

"Работы здесь много, и речь ведь не только о мерах материальной поддержки, к чему сейчас свели у нас в общественном пространстве. Две альтернативы для того, чтобы улучшить нашу демографию: либо надо запретить аборты, либо деньги выдавать прямо наличкой семье. Я считаю, что надо сделать все, чтобы побудить девушку оставлять ребенка и чтобы у нее была уверенность, что она не останется наедине с проблемами, когда этот ребенок родится, а потом уже с нее спрашивать, "почему рожать не хочешь", а то "мы тебе запретим сделать аборт", а потом у тебя "ребенка в детский дом можем забрать, тем самым поможем демографию улучшить", – говорится в публикации. Другой фейк, который распространили о ней, о том, что она якобы призывает женщин не получать образование, а "сидеть у мужа на шее". По словам Останиной, этот пассаж и вовсе "выдуман из ничего".

Депутат уверена, что цель этих вбросов – дискредитация в глазах общества как Останиной, так и ее комитета. Она подчеркнула, что выступает против навязываемой дискуссии о возвращении женщин в бесправное и необразованное средневековье. Кроме того, глава комитета уверена, что запретами аборта проблему не решить и требуется комплексный подход.

Депутат добавила, что готовит заявления в Роскомнадзор и МВД по факту распространения недостоверной информации.