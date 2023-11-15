Депутат Госдумы с Алтая заявила, что не предлагала "рожать детей и сдавать в детдом"
Останина подчеркнула, что ее слова выдернули из контекста интервью
15 ноября 2023, 22:28, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что по Сети "гуляют фейки" от ее имени о том, что она якобы призывает женщин рожать и отдавать детей после рождения в детдома, лишь бы улучшить демографию в стране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что это ложь и выдернутая из контекста ее интервью изданию "Лента.ру". В изначальном виде она выглядела совершенно иным образом.
"Работы здесь много, и речь ведь не только о мерах материальной поддержки, к чему сейчас свели у нас в общественном пространстве. Две альтернативы для того, чтобы улучшить нашу демографию: либо надо запретить аборты, либо деньги выдавать прямо наличкой семье. Я считаю, что надо сделать все, чтобы побудить девушку оставлять ребенка и чтобы у нее была уверенность, что она не останется наедине с проблемами, когда этот ребенок родится, а потом уже с нее спрашивать, "почему рожать не хочешь", а то "мы тебе запретим сделать аборт", а потом у тебя "ребенка в детский дом можем забрать, тем самым поможем демографию улучшить", – говорится в публикации. Другой фейк, который распространили о ней, о том, что она якобы призывает женщин не получать образование, а "сидеть у мужа на шее". По словам Останиной, этот пассаж и вовсе "выдуман из ничего".
Депутат уверена, что цель этих вбросов – дискредитация в глазах общества как Останиной, так и ее комитета. Она подчеркнула, что выступает против навязываемой дискуссии о возвращении женщин в бесправное и необразованное средневековье. Кроме того, глава комитета уверена, что запретами аборта проблему не решить и требуется комплексный подход.
Депутат добавила, что готовит заявления в Роскомнадзор и МВД по факту распространения недостоверной информации.
22:55:54 15-11-2023
На пенсии уже пора сидеть, а не голову морочить не тем контекстом и что не так поняли. Заговаривается уже бабуля.
23:30:42 15-11-2023
Объяснение ещё тупее.
05:36:47 16-11-2023
Вот если бы она своего сына сдала в детдом, а не сама воспитывала, не был бы он тогда убийцей. Но это не точно. От осинки не родятся апельсинки...
08:06:39 16-11-2023
Гость (05:36:47 16-11-2023) Вот если бы она своего сына сдала в детдом, а не сама воспит... расскажите по подробнее, интересно
08:19:22 16-11-2023
Гость (08:06:39 16-11-2023) расскажите по подробнее, интересно... Попроси внука он тебе погуглит.
07:16:33 16-11-2023
Извините, а кто ее сын?
10:58:53 16-11-2023
Очень жаль слушать этот лепет от человека который работает под коммунистической вывеской. Нет ни глубокого понимания. ни четкости позиции, ни плана реализации. Набор слов случайно сложившихся в предложения. Как говорили в университете - вода.
22:13:35 16-11-2023
Гость (10:58:53 16-11-2023) Очень жаль слушать этот лепет от человека который работает п... Я писал, что бабке на пенсию пора. Но посчитали это сообщение дискриминирующим.
14:16:58 16-11-2023
За абортами нужен жесткий контроль. Физически у любого ребенка есть и отец и мать. Которые должны если зачали то рожать и воспитывать. Не желаешь -плати государству за затраты на воспитание в детдоме. Не желаешь платить - садись в тюрьму и плату будут забирать с принудительных работ. Еще и имущество конфискуют в пользу государства. Если оба воспитывают ребенка и отец и мать то государство не имеет претензий к ним. Если у них более трех детей то им положена квартира в бессрочную аренду от государства. Пособие пусть небольшое но положено. Участок земли тоже в бессрочную аренду. Начиная от 10 детей становятся на обеспечение государства. Второе. Холостяки не вступившие в брак после 30 лет или бездетные пары будут обязаны уплачивать налог - и налог большой либо принудительные работы. Плюс мужчину могут призвать в армию по желанию военкомата в любое время независимо от возраста