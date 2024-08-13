НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы с Алтая заявила, что в каждом регионе должен быть свой "Артек"

Напомним, в Алтайском крае еще в 2020 году сообщали о планах на территории "Бирюзовой Катуни" воссоздать лагерь "Артек"

13 августа 2024, 11:20, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina
Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила в каждом регионе России построить свой детский лагерь "Артек", сообщает "Дума ТВ".

Останина отметила, что из 30 млн российских детей, только 5 млн отдыхают в загородных лагерях.

"Но ведь в каждом регионе должен быть свой "Артек". Свой "Артек" хотя бы в каждом федеральном округе. Мы должны об этом позаботиться. Всего два миллиарда рублей выделено на создание модульных лагерей. Конечно, мало это. Конечно, нет средств у большей части регионов на то, чтобы строить новые загородные лагеря", - подчеркнула парламентарий.

Она указала, что необходимо помочь регионам передать полномочия по финансированию строительства детских лагерей на федеральный уровень.

"Министерство просвещения, которое должно заниматься всем, что касается наших детей, образования, воспитания, должно все-таки взять на себя эти полномочия. Будем этого добиваться", - добавила Останина.

Напомним, в Алтайском крае еще в 2020 году сообщали о планах на территории "Бирюзовой Катуни" воссоздать лагерь "Артек", эвакуированный в регион в годы Великой Отечественной войны, который смог бы ежегодно принимать 40 тысяч детей со всей России и зарубежья. Тогда проект оценили в 25,7 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Алтайского края

"Это центр земли русской". На Алтае построят второй "Артек" с горнолыжным комплексом

Вопросы отведения земельного участка и создания инфраструктуры уже решены
НОВОСТИПолитика
депутаты Детский отдых

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:26:34 13-08-2024

Сменить вывеску еще не значит создать место комфортного оздоровления для детей.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:42 13-08-2024

И в каждом регионе и море и солнышко должно быть?
Лучше бы занималась воспитанием своего сына

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
а правильно?

11:45:40 13-08-2024

Госдумы с Алтая

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
RUSSKIY

14:19:03 13-08-2024

Если Госдуму распустить, то на сэкономленные деньги можно Артек не только в каждом регионе, но и в каждом районе сделать.

  13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров