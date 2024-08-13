Депутат Госдумы с Алтая заявила, что в каждом регионе должен быть свой "Артек"

Напомним, в Алтайском крае еще в 2020 году сообщали о планах на территории "Бирюзовой Катуни" воссоздать лагерь "Артек"

13 августа 2024, 11:20, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила в каждом регионе России построить свой детский лагерь "Артек", сообщает "Дума ТВ".

Останина отметила, что из 30 млн российских детей, только 5 млн отдыхают в загородных лагерях.

"Но ведь в каждом регионе должен быть свой "Артек". Свой "Артек" хотя бы в каждом федеральном округе. Мы должны об этом позаботиться. Всего два миллиарда рублей выделено на создание модульных лагерей. Конечно, мало это. Конечно, нет средств у большей части регионов на то, чтобы строить новые загородные лагеря", - подчеркнула парламентарий.

Она указала, что необходимо помочь регионам передать полномочия по финансированию строительства детских лагерей на федеральный уровень.

"Министерство просвещения, которое должно заниматься всем, что касается наших детей, образования, воспитания, должно все-таки взять на себя эти полномочия. Будем этого добиваться", - добавила Останина.

Напомним, в Алтайском крае еще в 2020 году сообщали о планах на территории "Бирюзовой Катуни" воссоздать лагерь "Артек", эвакуированный в регион в годы Великой Отечественной войны, который смог бы ежегодно принимать 40 тысяч детей со всей России и зарубежья. Тогда проект оценили в 25,7 млрд рублей.