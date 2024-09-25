Депутат Милонов предложил прятать презервативы в магазинах
По его мнению, для них нужно выделить отдельные полки
25 сентября 2024, 11:46, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал мнение, что средства контрацепции должны располагаться в магазинах на отдельных полках и быть незаметными для несовершеннолетних. Его слова передает "Говорит Москва".
Он убежден, что такие товары не должны продаваться на кассах рядом с детскими конфетами. По мнению Милонова, для подобных товаров следует выделить отдельные полки, где ребенок не сможет их увидеть.
"Нет необходимости познавать в пять лет, что это такое. Это неуместно", – подчеркнул депутат.
Милонов также отметил, что ни один "нормальный родитель" не станет знакомить своего ребенка с такими средствами контрацепции в шесть лет.Битый инжект
11:52:34 25-09-2024
Дитя пьяного ужина ?
12:17:39 25-09-2024
А на какую полку спрятать Милонова с его "гениальными" инициативами?
13:02:14 25-09-2024
Юрий (12:17:39 25-09-2024) А на какую полку спрятать Милонова с его "гениальными" иници... Не нужно его прятать, он столько народу веселит.
12:29:48 25-09-2024
Эм... то есть пусть подростки занимаются незащищённым и болячки цепляют?
13:31:28 25-09-2024
Гость (12:29:48 25-09-2024) Эм... то есть пусть подростки занимаются незащищённым и боля... Так это, секс жеж только для зачатия и только в браке) А кто будет цеплять - тот сам виноват, живет не по традициям. Надо было предложить не прятать, а запретить. Так было бы еще лучше.
12:48:26 25-09-2024
От его родителей спрятали в свое время, а зря
13:21:01 25-09-2024
Запретный плод сладок.
14:25:16 25-09-2024
нужно продвигать пугалки о вреде абортов и неспособности выносить ребенка после таких вмешательств если пациентке 14-17 лет. А то потом в 30 прибегают к врачу в счастливом браке "ХОЧУ ДЕТЕЙ!" а у нее невынашиваемость и 4-5 замерших беременностей. Спрашиваю сколько партнеров до брака - и сплошь одинаковая картина 5 партнеров и 2-3 аборта немедикаментозных. Суррогатную маму так быстро не найти и компенс. на нее невысокая от государства 250 000 а нужно примерно 1 млн. ей на гонорар и наблюдение. В общем нужно популяризировать МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ а не прятать!!
15:09:57 25-09-2024
Депутат. Милонов. Этим все сказано.
17:21:38 25-09-2024
Больше, таких вражин - милоновых и от страны ничего не останется.