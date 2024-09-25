Депутат Милонов предложил прятать презервативы в магазинах

По его мнению, для них нужно выделить отдельные полки

25 сентября 2024, 11:46, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал мнение, что средства контрацепции должны располагаться в магазинах на отдельных полках и быть незаметными для несовершеннолетних. Его слова передает "Говорит Москва".

Он убежден, что такие товары не должны продаваться на кассах рядом с детскими конфетами. По мнению Милонова, для подобных товаров следует выделить отдельные полки, где ребенок не сможет их увидеть.

"Нет необходимости познавать в пять лет, что это такое. Это неуместно", – подчеркнул депутат.

Милонов также отметил, что ни один "нормальный родитель" не станет знакомить своего ребенка с такими средствами контрацепции в шесть лет.

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