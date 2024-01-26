Депутат на примере женщин объяснил необходимость тонировки передних боковых стекол
Ярослав Нилов указал, что водители и пассажиры соседних машин не должны видеть, что происходит в вашем автомобиле
26 января 2024, 11:30, ИА Амител
Водителям необходимо разрешить тонировать передние боковые стекла автомобилей, поскольку это позитивно скажется на безопасности дорожного движения, сказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Нилов указал, что более комфортно, когда водители и пассажиры соседних машин не видят, что происходит в вашем автомобиле.
"Поговорите с женщинами за рулем, которым оказывают всяческие знаки внимания, порой агрессивные, когда они на светофорах стоят", – привел пример парламентарий.
Кроме того, при жаркой погоде прозрачные боковые окна заставляют водителей активно пользоваться кондиционером, что плохо влияет на их здоровье и на техническом состоянии машины.
Нилов намерен в ближайшее время предложить свою инициативу и внести соответствующие изменения в КоАП.
11:35:50 26-01-2024
Молодец
11:47:44 26-01-2024
Пана (11:35:50 26-01-2024) Молодец... Тогда и ходите по улицам в коробках из под холодильников, чтобы на вас никто не смотрел.
11:38:49 26-01-2024
Пугливым шоры прописаны. Депутаты скоро на совещание ширмы начнут заносить чтобы не испытывать комплексов перед коллегами
11:44:00 26-01-2024
Или бухой едешь, а тебя хлоп, и сдали ментам.
11:51:18 26-01-2024
Сказочный ... !
12:11:49 26-01-2024
Может проще тюрбан и параннджу?
12:14:08 26-01-2024
а водителю смотреть по сторонам типа не нужно?
12:53:56 26-01-2024
Гость (12:14:08 26-01-2024) а водителю смотреть по сторонам типа не нужно?... а что там интересного, с одной стороны грузовик, с другой автобус?
13:02:33 26-01-2024
Опять все изза баб!
14:43:17 26-01-2024
Гость (13:02:33 26-01-2024) Опять все изза баб!... Ярослава комплексы)