Депутат на примере женщин объяснил необходимость тонировки передних боковых стекол

Ярослав Нилов указал, что водители и пассажиры соседних машин не должны видеть, что происходит в вашем автомобиле

26 января 2024, 11:30, ИА Амител

Женщина за рулем автомобиля / Фото: unsplash.com

Водителям необходимо разрешить тонировать передние боковые стекла автомобилей, поскольку это позитивно скажется на безопасности дорожного движения, сказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Нилов указал, что более комфортно, когда водители и пассажиры соседних машин не видят, что происходит в вашем автомобиле.

"Поговорите с женщинами за рулем, которым оказывают всяческие знаки внимания, порой агрессивные, когда они на светофорах стоят", – привел пример парламентарий.

Кроме того, при жаркой погоде прозрачные боковые окна заставляют водителей активно пользоваться кондиционером, что плохо влияет на их здоровье и на техническом состоянии машины.

Нилов намерен в ближайшее время предложить свою инициативу и внести соответствующие изменения в КоАП.