НОВОСТИОбщество

Депутат на примере женщин объяснил необходимость тонировки передних боковых стекол

Ярослав Нилов указал, что водители и пассажиры соседних машин не должны видеть, что происходит в вашем автомобиле

26 января 2024, 11:30, ИА Амител

Женщина за рулем автомобиля / Фото: unsplash.com
Женщина за рулем автомобиля / Фото: unsplash.com

Водителям необходимо разрешить тонировать передние боковые стекла автомобилей, поскольку это позитивно скажется на безопасности дорожного движения, сказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Нилов указал, что более комфортно, когда водители и пассажиры соседних машин не видят, что происходит в вашем автомобиле.

"Поговорите с женщинами за рулем, которым оказывают всяческие знаки внимания, порой агрессивные, когда они на светофорах стоят", – привел пример парламентарий.

Кроме того, при жаркой погоде прозрачные боковые окна заставляют водителей активно пользоваться кондиционером, что плохо влияет на их здоровье и на техническом состоянии машины.

Нилов намерен в ближайшее время предложить свою инициативу и внести соответствующие изменения в КоАП.

Фото: skolof.net

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НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы

Комментарии 10

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Пана

11:35:50 26-01-2024

Молодец

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Гость

11:47:44 26-01-2024

Пана (11:35:50 26-01-2024) Молодец... Тогда и ходите по улицам в коробках из под холодильников, чтобы на вас никто не смотрел.

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Гость

11:38:49 26-01-2024

Пугливым шоры прописаны. Депутаты скоро на совещание ширмы начнут заносить чтобы не испытывать комплексов перед коллегами

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Гость

11:44:00 26-01-2024

Или бухой едешь, а тебя хлоп, и сдали ментам.

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Гость

11:51:18 26-01-2024

Сказочный ... !

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Гость

12:11:49 26-01-2024

Может проще тюрбан и параннджу?

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Гость

12:14:08 26-01-2024

а водителю смотреть по сторонам типа не нужно?

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Гость

12:53:56 26-01-2024

Гость (12:14:08 26-01-2024) а водителю смотреть по сторонам типа не нужно?... а что там интересного, с одной стороны грузовик, с другой автобус?

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Гость

13:02:33 26-01-2024

Опять все изза баб!

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Гость

14:43:17 26-01-2024

Гость (13:02:33 26-01-2024) Опять все изза баб!... Ярослава комплексы)

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