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Депутат напомнила, где нельзя работать подросткам в России

Не каждая работа подойдет несовершеннолетним

02 июня 2024, 11:33, ИА Амител

Завод / Фото: pxhere.com/ru/photo/773286
Завод / Фото: pxhere.com/ru/photo/773286

Член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина напомнила, где нельзя работать подросткам в России. Ее слова передает РИА Новости.

В частности, это запрещено на химических предприятиях, а также продавать табак и алкоголь.

Подростки 14-18 лет могут работать только на легкой работе, которая не навредит их здоровью и нравственному развитию.

Их нельзя привлекать к сверхурочной работе, в выходные, праздничные дни и ночью. Запрещено отправлять в служебные командировки, за исключением творческих профессий. 

Перед приемом на работу подростки должны пройти медосмотр. До совершеннолетия он должен проводиться ежегодно за счет работодателя.

С июня 2023 года не требуется получать согласие органов опеки и попечительства при приеме на работу подростков с 14 до 18 лет, если есть письменное согласие родителей.

Работа

Комментарии 5

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Гость

12:33:59 02-06-2024

Подростки 14-18 лет могут работать только на легкой работе, которая не навредит их здоровью и нравственному развитию... . Получается что дети могут работать только депутатами. Но там тоже есть приборы, типа нравственного развития.

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Гость

13:10:53 02-06-2024

В 1990 году окончил среднюю школу и пошел работать рабочим на кирпичный завод в возрасте 16 лет. Смена 12 часов в сутки. Неделю днем, неделю ночью. Вредное производство. Раз в неделю давали трехлитровую банку молока. Одежду рабочую выдавали. Никого не интересовал мой возраст. Через год у меня выпали волосы. Появилась межпозвоночная грыжа и протрузия. Вовремя опомнился. Поступил в АГУ на юрфак. Учился после работы как Ленин. Первый год ни одной четверки не было. Только пятерки. Иногда работа это хороший стимул к учебе. В 19 лет начал работать юристом на предприятии. В 23 года следователем прокуратуры. В 25 лет адвокатом.

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гость

16:47:30 02-06-2024

Гость (13:10:53 02-06-2024) В 1990 году окончил среднюю школу и пошел работать рабочим н... прям не верится

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Светлана

19:26:40 02-06-2024

Гость (13:10:53 02-06-2024) В 1990 году окончил среднюю школу и пошел работать рабочим н... Врёте... В любом институте всегда было обучение 5 лет очное и 6 лет вечернее. В 16, допустим, окончил школу плюс год работы = 17 лет. Поступил на вечернее отделение. Не думаю, что второкурсника могли взять юристом на предприятие. Вот после института следователем и далее -это уже более реально.

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Гость

21:52:03 02-06-2024

Сами Вы врете. Учился заочно и работал. Следователем брали после третьего курса. В то время в милиции работали вообще без юридического образования. Знал следователей и оперов с институтом культуры, бывших учителей физкультуры.

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