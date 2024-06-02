Депутат напомнила, где нельзя работать подросткам в России

Не каждая работа подойдет несовершеннолетним

02 июня 2024, 11:33, ИА Амител

Завод / Фото: pxhere.com/ru/photo/773286

Член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина напомнила, где нельзя работать подросткам в России. Ее слова передает РИА Новости.

В частности, это запрещено на химических предприятиях, а также продавать табак и алкоголь.

Подростки 14-18 лет могут работать только на легкой работе, которая не навредит их здоровью и нравственному развитию.

Их нельзя привлекать к сверхурочной работе, в выходные, праздничные дни и ночью. Запрещено отправлять в служебные командировки, за исключением творческих профессий.

Перед приемом на работу подростки должны пройти медосмотр. До совершеннолетия он должен проводиться ежегодно за счет работодателя.

С июня 2023 года не требуется получать согласие органов опеки и попечительства при приеме на работу подростков с 14 до 18 лет, если есть письменное согласие родителей.