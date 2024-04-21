Депутат назвал способы распознать мошенников
Обращать внимание стоит на несколько моментов
21 апреля 2024, 10:10, ИА Амител
Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказал о том, как распознать телефонных мошенников. Его слова передает РИА Новости.
"Существует несколько важных моментов, на которые сразу стоит обращать внимание в телефонном разговоре с незнакомым вам абонентом", – сказал Немкин.
Подозрения должны вызывать любые предложения о переводе денег, инвестициях или участии в конкурсах или лотереях.
Депутат Немкин советует сразу же положить трубку и помнить, что инициатором разговора всегда является вторая сторона, которой что-то нужно.
По словам депутата, никогда нельзя называть в телефонном разговоре данные своих банковских карт, логины и пароли, коды и реквизиты.
11:44:12 21-04-2024
С мошенниками справится невозможно...
01:30:53 22-04-2024
У депутата опыт большой. Надо прислушаться.