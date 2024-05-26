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Депутат посоветовал дачникам выкопать запрещенные растения

За некоторые из них может грозить реальный тюремный срок

26 мая 2024, 13:23, ИА Амител

Лопата / Фото: pxhere.com/ru/photo/1188643
Лопата / Фото: pxhere.com/ru/photo/1188643

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, что за некоторые растения на участках дачникам может грозить реальный срок. Его слова передает РИА Новости.

Чаплин посоветовал дачникам проверять свои участки и выкапывать запрещенные растения.

Депутат Сергей Гаврилов ранее сообщил, что за выращивание ипомеи трехцветной на дачном участке гражданину может грозить лишение свободы, арест или штраф.

Однако, по словам Чаплина, если растение было посажено до вступления закона в силу, то ответственности за это не предусмотрено. Он порекомендовал выкопать его, чтобы избежать возможных неприятностей.

дачный сезон

Комментарии 5

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Гость

13:30:56 26-05-2024

И ведь за такую чепуху они получают зряплаты в сотни тысяч!

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Гость

14:24:12 26-05-2024

Дачники посоветовали депутатам отменить идиотские антинародные законы и в дальнейшем думать головой, прежде чем голосовать

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Гость

15:31:34 26-05-2024

Да отстаньте вы от дачников! Ничего нельзя! Шашлыки нельзя, ветки сжигать нельзя , выбрасывать на помойку их тоже нельзя, дерево на своем участке срубить нельзя, постоянные ограничения во всем, за всё штрафы и уголовная ответственность!

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Гость

16:20:18 26-05-2024

цирк устроили

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Гость

07:25:46 27-05-2024

За вынесение, разработку, обсуждение и принятия законов они получают денежку. И по барабану, на его абсурдность и бред. Не секрет, политика-это среда такая которая нормальных людей из себя выталкивает, как пенопласт. И порядочный человек просто не попадет в эту среду. Это теоретически невозможно, так же, как дышать под водой без акваланга.

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