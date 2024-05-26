Депутат посоветовал дачникам выкопать запрещенные растения
За некоторые из них может грозить реальный тюремный срок
26 мая 2024, 13:23, ИА Амител
Лопата / Фото: pxhere.com/ru/photo/1188643
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, что за некоторые растения на участках дачникам может грозить реальный срок. Его слова передает РИА Новости.
Чаплин посоветовал дачникам проверять свои участки и выкапывать запрещенные растения.
Депутат Сергей Гаврилов ранее сообщил, что за выращивание ипомеи трехцветной на дачном участке гражданину может грозить лишение свободы, арест или штраф.
Однако, по словам Чаплина, если растение было посажено до вступления закона в силу, то ответственности за это не предусмотрено. Он порекомендовал выкопать его, чтобы избежать возможных неприятностей.
13:30:56 26-05-2024
И ведь за такую чепуху они получают зряплаты в сотни тысяч!
14:24:12 26-05-2024
Дачники посоветовали депутатам отменить идиотские антинародные законы и в дальнейшем думать головой, прежде чем голосовать
15:31:34 26-05-2024
Да отстаньте вы от дачников! Ничего нельзя! Шашлыки нельзя, ветки сжигать нельзя , выбрасывать на помойку их тоже нельзя, дерево на своем участке срубить нельзя, постоянные ограничения во всем, за всё штрафы и уголовная ответственность!
16:20:18 26-05-2024
цирк устроили
07:25:46 27-05-2024
За вынесение, разработку, обсуждение и принятия законов они получают денежку. И по барабану, на его абсурдность и бред. Не секрет, политика-это среда такая которая нормальных людей из себя выталкивает, как пенопласт. И порядочный человек просто не попадет в эту среду. Это теоретически невозможно, так же, как дышать под водой без акваланга.