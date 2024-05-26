Депутат посоветовал дачникам выкопать запрещенные растения

За некоторые из них может грозить реальный тюремный срок

26 мая 2024, 13:23, ИА Амител

Лопата / Фото: pxhere.com/ru/photo/1188643

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, что за некоторые растения на участках дачникам может грозить реальный срок. Его слова передает РИА Новости.

Чаплин посоветовал дачникам проверять свои участки и выкапывать запрещенные растения.

Депутат Сергей Гаврилов ранее сообщил, что за выращивание ипомеи трехцветной на дачном участке гражданину может грозить лишение свободы, арест или штраф.

Однако, по словам Чаплина, если растение было посажено до вступления закона в силу, то ответственности за это не предусмотрено. Он порекомендовал выкопать его, чтобы избежать возможных неприятностей.