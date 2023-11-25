Депутат предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Леонид Слуцкий считает, что предлагаемая мера не причинит ущерба рынку труда

25 ноября 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми, сообщает ТАСС.

Депутат предлагает убрать для таких женщин 60 минут рабочего времени – чтобы вместо 40 часов в неделю было 39.

По его мнению, мера не повлечет за собой "колоссальных последствий для рынка труда" и не скажется плохо на заинтересованности работодателей в таких сотрудницах.

Соответствующий проект парламентарий уже направил на заключение правительства.