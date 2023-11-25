Депутат предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми
Леонид Слуцкий считает, что предлагаемая мера не причинит ущерба рынку труда
25 ноября 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми, сообщает ТАСС.
Депутат предлагает убрать для таких женщин 60 минут рабочего времени – чтобы вместо 40 часов в неделю было 39.
По его мнению, мера не повлечет за собой "колоссальных последствий для рынка труда" и не скажется плохо на заинтересованности работодателей в таких сотрудницах.
Соответствующий проект парламентарий уже направил на заключение правительства.
11:35:58 25-11-2023
Будут избегать брать таких на работу или оплату сделают ниже. Все инициативы относительно материнства и детства какие-то тупые.
12:32:26 25-11-2023
А работать за них кто будет? Коллеги и за бесплатно? Или опять за какую то призрачную идею
13:26:52 25-11-2023
Ещё при сов.власти, помню, детных не посылали в командировки, в колхозы на уборку и не назначали работать в выходные дни. Вот мы, молодые, бездетные за них и работали - по командировкам, по колхозам, в выходные. Но премию старались дать именно им(им же детей кормить ). Но при той власти слово нельзя было сказать, ни возмутиться - вызовут на всякие месткомы, будут страмить и лешат вообще всего. Но многие женщины, хоть им и создали привелигированные условия, вырастили детей - пьяниц, детей - воров и грабителей и т.д. Кто - то попал в тюрьму, кто - то по пьянке умер. Отсюда вопрос - зачем над нами молодыми, издевались и никакого толку это не принесло
15:47:48 25-11-2023
В СССР это уже было. Укороченная рабочая неделя плюс двухнедельный неоплачиваемый отпуск. Я под это тогда попадала, но не пользовалась, хотя за меня никто не работал, я работала по сдельно-повремённой ставке.
15:55:01 25-11-2023
Всё решает работодатель. Это предложение - популизм