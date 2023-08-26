Депутат предложил запретить рекламу, направленную на детей

По мнению Бориса Чернышова, это позволит сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение

26 августа 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу на телевидении, радио, СМИ и в интернете, направленную на детей. Об этом парламентарий сообщил агентству РИА Новости.

По его мнению, такие меры позволят сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение, а также привить ему ценности разумного потребления и укрепить институт семьи.

Чернышов направил обращения с просьбой поддержать законопроект уполномоченному по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть меры для упрощения трудоустройства несовершеннолетних.