Депутат призвал убрать из поисковых запросов "Википедию"
Политик заявил, что она "превратилась в оружие информационной войны против России"
30 октября 2023, 07:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутат ГД Антон Горелкин поддержал решение Роскомнадзора убрать из результатов поиска зарубежные сайты, которые нарушают требования закона "о приземлении". Он добавил, что эти меры можно применить и к "Википедии".
В своем телеграм-канале Горелкин написал о том, что поддерживает решение Роскомнадзора и призывает распространить их на "Википедию".
По словам политика, из свободной энциклопедии сайт превратился "в оружие информационной войны против России".
Горелкин добавил, что в России есть достойные аналоги, такие как "Рувики" и "Руниверсалис".
08:52:01 30-10-2023
А кто мешает этому великому борцу за справедливость найти несоответствие в этой самой Википедии, зайти и исправить то что там неверно изложено!? Своими собственными руками!!! Правда там нужно дать ссылки на официальный источник твоей правильной информации! Наверное с этим у человека возникают проблемы?
09:16:36 30-10-2023
Во-первых, это ЕдимРоссию. Во-вторых, кемеровчанин. Думаю, это исчерпывающий портрет пациента.
13:15:01 30-10-2023
"Если человек - идиот,то это надолго"
15:55:29 30-10-2023
Вот интересно что все они ищут причины где то в разных местах, больше заняться чтоли нечем. За собой бы лучше следили, за своими результатами работы