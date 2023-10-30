НОВОСТИПолитика

Депутат призвал убрать из поисковых запросов "Википедию"

Политик заявил, что она "превратилась в оружие информационной войны против России"

30 октября 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутат ГД Антон Горелкин поддержал решение Роскомнадзора убрать из результатов поиска зарубежные сайты, которые нарушают требования закона "о приземлении". Он добавил, что эти меры можно применить и к "Википедии".

В своем телеграм-канале Горелкин написал о том, что поддерживает решение Роскомнадзора и призывает распространить их на "Википедию".

По словам политика, из свободной энциклопедии сайт превратился "в оружие информационной войны против России".

Горелкин добавил, что в России есть достойные аналоги, такие как "Рувики" и "Руниверсалис".

Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:52:01 30-10-2023

А кто мешает этому великому борцу за справедливость найти несоответствие в этой самой Википедии, зайти и исправить то что там неверно изложено!? Своими собственными руками!!! Правда там нужно дать ссылки на официальный источник твоей правильной информации! Наверное с этим у человека возникают проблемы?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:36 30-10-2023

Во-первых, это ЕдимРоссию. Во-вторых, кемеровчанин. Думаю, это исчерпывающий портрет пациента.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пессимист

13:15:01 30-10-2023

"Если человек - идиот,то это надолго"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:29 30-10-2023

Вот интересно что все они ищут причины где то в разных местах, больше заняться чтоли нечем. За собой бы лучше следили, за своими результатами работы

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров