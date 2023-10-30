Депутат призвал убрать из поисковых запросов "Википедию"

Политик заявил, что она "превратилась в оружие информационной войны против России"

30 октября 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат ГД Антон Горелкин поддержал решение Роскомнадзора убрать из результатов поиска зарубежные сайты, которые нарушают требования закона "о приземлении". Он добавил, что эти меры можно применить и к "Википедии".

В своем телеграм-канале Горелкин написал о том, что поддерживает решение Роскомнадзора и призывает распространить их на "Википедию".

По словам политика, из свободной энциклопедии сайт превратился "в оружие информационной войны против России".

Горелкин добавил, что в России есть достойные аналоги, такие как "Рувики" и "Руниверсалис".