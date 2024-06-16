Депутат рассказал, чем опасно покупать жилье у неофициальных застройщиков

Только договор долевого участия дает вам статус дольщика

16 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

При покупке квартиры в новостройке стоит обратить внимание на репутацию и статус застройщика. Если он является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, скорее всего, он просто перепродает квартиры. В этом случае есть риск, что он соберет деньги и исчезнет.

Добросовестный застройщик – это юридическое лицо в форме общества, в названии которого присутствуют слова "строительная компания" или "специализированный застройщик".

Настоящий застройщик всегда имеет все необходимые документы на объект и не предлагает подписывать предварительные договоры, договоры займа и т.д. Только договор долевого участия дает вам статус дольщика со всеми вытекающими правами.

Также стоит внимательно изучить сам договор долевого участия, чтобы в нем не было подводных камней, например, права застройщика в одностороннем порядке менять сроки сдачи объекта. В договоре должны быть указаны точные параметры квартиры.

Даже если все выглядит идеально, с осторожностью относитесь к застройщику, дающему гарантии на словах. Обещания благоустройства территории, бассейна, детского сада действительны только если прописаны на бумаге. На практике многие компании не выполняют эти обещания.