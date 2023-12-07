НОВОСТИПроисшествия

Депутат рассказал, как устроившая шутинг школьница пронесла ружье в гимназию

В результате стрельбы ученица покончила с собой

07 декабря 2023, 14:39, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Якель / ТАСС
Скорая помощь / Фото: Екатерина Якель / ТАСС

Устроившая стрельбу в гимназии № 5 Брянска школьница пронесла в учреждение ружье, спрятав его в тубусе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По предварительным данным, 14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3", принадлежащее ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе", – написал он в телеграм-канале.

По данным парламентария, в результате инцидента ранены четыре человека и двое погибли: одноклассница и сама стрелявшая – она покончила с собой.

чрезвычайное происшествие
Читайте также в сюжете: Стрельба в брянской школе

Комментарии 7

Avatar Picture
Юс

19:43:35 07-12-2023

А нельзя по-русски изъясняться...шутинг?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
крокус

22:36:02 07-12-2023

Юс (19:43:35 07-12-2023) А нельзя по-русски изъясняться...шутинг?... не, никак, ибо есть МОЛ, ХАБ, БУЛЛИНГ, ВОК....Едем к хабу по ухабам!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:58 07-12-2023

а депутат точно не "в деле"? такие подробности раньше органов следствия выдает....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Эдуард

22:23:20 07-12-2023

Ещё раз подтверждение-школа ,воспитание передало родителям,которые меньше видят своих детей,чем учителя. Воспитание здоровых отношений и добра полностью отсутствует,вот и результат. Подростками в основном занимается тв и интернет. Проблемы в школах будут только нарастать,и никакая охрана не решит эту проблему.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:49:04 07-12-2023

Шутинг... Булинг... Во дуристика! Стесняются русских слов или уже забывать стали, разъезжая по заграницам? Может, отсюда и все проблемы в стране, от того, что отвернулись от всего своего когда-то, а сейчас видимость создают, что патриоты. На словах одно, на деле другое.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:02:14 08-12-2023

Что за "шутинг"? Мы в России или где? Есть ведь слово "стрельба".

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

09:29:26 08-12-2023

Гость (00:02:14 08-12-2023) Что за "шутинг"? Мы в России или где? Есть ведь слово "стрел... А идиоты ими остаются пожизненно

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров