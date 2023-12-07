Депутат рассказал, как устроившая шутинг школьница пронесла ружье в гимназию
В результате стрельбы ученица покончила с собой
07 декабря 2023, 14:39, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Якель / ТАСС
Устроившая стрельбу в гимназии № 5 Брянска школьница пронесла в учреждение ружье, спрятав его в тубусе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"По предварительным данным, 14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3", принадлежащее ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе", – написал он в телеграм-канале.
По данным парламентария, в результате инцидента ранены четыре человека и двое погибли: одноклассница и сама стрелявшая – она покончила с собой.
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19:43:35 07-12-2023
А нельзя по-русски изъясняться...шутинг?
22:36:02 07-12-2023
Юс (19:43:35 07-12-2023) А нельзя по-русски изъясняться...шутинг?... не, никак, ибо есть МОЛ, ХАБ, БУЛЛИНГ, ВОК....Едем к хабу по ухабам!
19:58:58 07-12-2023
а депутат точно не "в деле"? такие подробности раньше органов следствия выдает....
22:23:20 07-12-2023
Ещё раз подтверждение-школа ,воспитание передало родителям,которые меньше видят своих детей,чем учителя. Воспитание здоровых отношений и добра полностью отсутствует,вот и результат. Подростками в основном занимается тв и интернет. Проблемы в школах будут только нарастать,и никакая охрана не решит эту проблему.
23:49:04 07-12-2023
Шутинг... Булинг... Во дуристика! Стесняются русских слов или уже забывать стали, разъезжая по заграницам? Может, отсюда и все проблемы в стране, от того, что отвернулись от всего своего когда-то, а сейчас видимость создают, что патриоты. На словах одно, на деле другое.
00:02:14 08-12-2023
Что за "шутинг"? Мы в России или где? Есть ведь слово "стрельба".
09:29:26 08-12-2023
Гость (00:02:14 08-12-2023) Что за "шутинг"? Мы в России или где? Есть ведь слово "стрел... А идиоты ими остаются пожизненно