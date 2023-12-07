Депутат рассказал, как устроившая шутинг школьница пронесла ружье в гимназию

В результате стрельбы ученица покончила с собой

07 декабря 2023, 14:39, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Якель / ТАСС

Устроившая стрельбу в гимназии № 5 Брянска школьница пронесла в учреждение ружье, спрятав его в тубусе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По предварительным данным, 14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3", принадлежащее ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе", – написал он в телеграм-канале.

По данным парламентария, в результате инцидента ранены четыре человека и двое погибли: одноклассница и сама стрелявшая – она покончила с собой.