Депутат рассказал, почему в России не хватает автозапчастей

На это влияют санкции и ряд других факторов

25 сентября 2024, 13:16, ИА Амител

Запчасть / Фото: pxhere.com/ru/photo/464022

Вследствие западных санкций россияне сталкиваются с дефицитом импортных комплектующих и ростом цен на товары. Особенно заметно подорожание продуктовой корзины – на треть. Об этом "Газете.ru" сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

"Против России было введено более 16 тысяч санкций, направленных на ухудшение условий жизни. С рынка ушли более 45 брендов одежды, свыше 40 производителей техники и 10 продуктовых холдингов. Яйца подорожали на 31%, сахар – на 21%. Инфляция на продукты питания, по данным Росстата, составила 9,85%", – отметил Никитин.

Ситуация усугубилась повышением ключевой ставки (сейчас она составляет 19%) и ставок по ипотеке, кредитам и недвижимости, что привело к отставанию доходов россиян от роста цен и инфляции.

По мнению Никитина, большинство населения адаптировалось к новой реальности. Российские производители активно ищут альтернативы и разрабатывают аналоги. Также на рынок выходят поставщики из Азии, что снижает цены на некоторые товары.

Эксперт отмечает рост популярности отечественных брендов одежды, которых уже более 35 тысяч. Промышленное производство увеличилось на 4,4%, сельское хозяйство – на 5,5%. Никитин считает, что Россия успешно прошла сложный период адаптации и доказала, что санкции не достигли своей цели.