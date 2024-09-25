Депутат рассказал, почему в России не хватает автозапчастей
На это влияют санкции и ряд других факторов
25 сентября 2024, 13:16, ИА Амител
Вследствие западных санкций россияне сталкиваются с дефицитом импортных комплектующих и ростом цен на товары. Особенно заметно подорожание продуктовой корзины – на треть. Об этом "Газете.ru" сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
"Против России было введено более 16 тысяч санкций, направленных на ухудшение условий жизни. С рынка ушли более 45 брендов одежды, свыше 40 производителей техники и 10 продуктовых холдингов. Яйца подорожали на 31%, сахар – на 21%. Инфляция на продукты питания, по данным Росстата, составила 9,85%", – отметил Никитин.
Ситуация усугубилась повышением ключевой ставки (сейчас она составляет 19%) и ставок по ипотеке, кредитам и недвижимости, что привело к отставанию доходов россиян от роста цен и инфляции.
По мнению Никитина, большинство населения адаптировалось к новой реальности. Российские производители активно ищут альтернативы и разрабатывают аналоги. Также на рынок выходят поставщики из Азии, что снижает цены на некоторые товары.
Эксперт отмечает рост популярности отечественных брендов одежды, которых уже более 35 тысяч. Промышленное производство увеличилось на 4,4%, сельское хозяйство – на 5,5%. Никитин считает, что Россия успешно прошла сложный период адаптации и доказала, что санкции не достигли своей цели.
13:20:25 25-09-2024
"на рынок выходят поставщики из Азии" ))))
14:01:12 25-09-2024
Лучше бы у нас депутатов не хватало.
14:18:53 25-09-2024
не знаааю...у всех наших хватает. вот я в августе машину старую перебирал, переваривал крылья и проч - к продаже, подзаработать, - так все запросто было нужное. за мес. перебрали и покрасили и продали.
14:39:57 25-09-2024
Гость (14:18:53 25-09-2024) не знаааю...у всех наших хватает. вот я в августе машину ста... А я на свою вообще не смог ничего найти, нет кузовщины и на помойках-разборках не найти.
На вторую решил поменять ВВ-провода и катушки зажигания, дак нет оригиналов нигде, даже под заказ, даже из Эмиратов везти не хотят. Есть несколько откровенно шлаковых дублей, но такие ставить себе дороже выйдет.
15:39:02 25-09-2024
Гость (14:39:57 25-09-2024) А я на свою вообще не смог ничего найти, нет кузовщины и на ... какая марка машины?
16:29:20 25-09-2024
Гость (14:39:57 25-09-2024) А я на свою вообще не смог ничего найти, нет кузовщины и на ... Сейчас редкий автомобиль комплектуется только одним брендом (по вашему оригинал), как правило в нем сотни, если не тысячи комплектующих со всех концов света. Ищите и обрящете.
10:51:11 26-09-2024
Гость (16:29:20 25-09-2024) Сейчас редкий автомобиль комплектуется только одним брендом ... Большего бреда я еще не читал, если ты не в теме, так хоть молчи, не позорься на людях
14:25:46 25-09-2024
Главнокомандующий сказал, что санкции нам идут на пользу!