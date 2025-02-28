Депутат-социалист призвал власти Алтая разобраться с ростом цен на масло и молоко
И предложил поддержать производителей органической и пищевой продукции, а также развитие биотехнологий
28 февраля 2025, 13:00, ИА Амител
26 февраля в Алтайском краевом Законодательном собрании прошел правительственный час с участием главы регуправления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова. Он представил информацию о текущем состоянии отрасли, подвел итоги 2024 года и ответил на вопросы депутатов.
Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов выразил поддержку работе ведомства, однако отметил ряд проблемных аспектов.
Развитие отрасли и экспорт
Индекс производства в пищевой промышленности по итогам 2024 года достиг 102,4% к уровню прошлого года. Однако произошло снижение экспорта агропромышленной продукции по сравнению с 2023 годом на 5%. По мнению политика, важно понять причины этой тенденции и определить шаги, которые помогут не только предотвратить дальнейшее снижение, но и диверсифицировать экспорт.
Сейчас около 50% экспорта приходится на подсолнечное и рапсовое масла (13 и 12% соответственно), подсолнечник (9%), пшеницу (7%) и крупяные изделия (8%). Географически основными импортерами остаются Китай и Казахстан, которые закупают 73% продукции.
Рост цен на молочные продукты
За год потребительские цены значительно выросли: сливочное масло подорожало на 73%, питьевое молоко – на 22%, сметана – на 18%, твердые сыры – на 20%, творог – на 12%.
"Мы, разумеется, понимаем, что возможностей влиять на цены у самого управления не так много, но хотелось бы более глубокого анализа причин этого явления. Если главная причина – это удорожание сырья, то почему молоко подорожало на 22%, а производимое из него масло – на все 73%", – интересуется Александр Молотов.
Лидер фракции СРЗП считает, что нужна конкретика по мерам, которые позволят стабилизировать ситуацию. Пока предложили лишь вариант заключения соглашений между краевым правительством, производителями и торговыми сетями для сдерживания цен на социально значимые продукты, но эффективность этого механизма остается под вопросом.
Развитие биотехнологий и органического производства
Алтайский край имеет потенциал для роста в сфере биотехнологий, включая производство органической продукции, которая востребована на международном рынке. Однако промышленники жалуются на недостаток региональной поддержки. Край нуждается в дополнительных государственных мерах поддержки не только производства, но и продвижения такой продукции.
Аналогичную ситуацию наблюдают и в сфере биотехнологий. Несмотря на наличие краевых грантов, их суммарный объем 5,5 млн рублей в год на всех получателей не позволяет запускать крупные инновационные проекты или обеспечивать их долгосрочное развитие.
"Считаем, что общий объем грантовой поддержки и самих грантов необходимо существенно увеличить, а также найти юридический механизм, позволяющий поддерживать грантополучателей в течение не одного, как сейчас, а нескольких лет", – считает лидер фракции СРЗП.
С учетом обозначенных вопросов и предложений фракция поддерживает деятельность управления.
13:23:21 28-02-2025
Ну только не надо разбираться, после ваших разбирательств заводы закрываются и натуральные продукты исчезают, дело не в производителях, дело в экономике.
13:47:16 28-02-2025
Гость (13:23:21 28-02-2025) Ну только не надо разбираться, после ваших разбирательств за... Дело в нехватке сырья-молока,так как,подозреваю,что наши производители ,вместо молочного натурального жира ,шуруют в продукт пальмовое масло.И в итоге ,натуральное сливочное масло взлетело в цене безумно.Зачем покупать молоко,если можно воспользоваться дешёвой пальмой и продать по цене натурального?Вот по этому пути ,наверно ,многие пошли.И вот результат.
16:58:32 28-02-2025
Афиноген (13:47:16 28-02-2025) Дело в нехватке сырья-молока,так как,подозреваю,что наши про... А из чего делают сухое молоко счас?
13:40:27 28-02-2025
волки, не ешьте нас!
14:03:45 28-02-2025
Долго думал, Молотов?
14:05:45 28-02-2025
Социалисты они и в Африке социалисты. Всё на что они способны, это делать бессмысленные популистские заявления. Вот и этот адепт утопических идей в очередной раз предлагает бороться с симптомами а не с самой болезнью.
14:10:31 28-02-2025
Продавцы наценку делают большую.
14:18:41 28-02-2025
Интересная статистика у них. Сметана 10% жирности за год подорожала с 60 рублей до 100. Откуда они взяли 18%. Это получается 66%
14:22:43 28-02-2025
Капитализм.
20:20:06 28-02-2025
Человек (14:22:43 28-02-2025) Капитализм....
Военный бюджет не наполнит сам себя
11:07:59 01-03-2025
Депутат себе плюсик решил поставить. Не более.