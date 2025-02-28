Депутат-социалист призвал власти Алтая разобраться с ростом цен на масло и молоко

И предложил поддержать производителей органической и пищевой продукции, а также развитие биотехнологий

28 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Александр Молотов / Фото: пресс-служба АКЗС

26 февраля в Алтайском краевом Законодательном собрании прошел правительственный час с участием главы регуправления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова. Он представил информацию о текущем состоянии отрасли, подвел итоги 2024 года и ответил на вопросы депутатов.

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов выразил поддержку работе ведомства, однако отметил ряд проблемных аспектов.

Развитие отрасли и экспорт

Индекс производства в пищевой промышленности по итогам 2024 года достиг 102,4% к уровню прошлого года. Однако произошло снижение экспорта агропромышленной продукции по сравнению с 2023 годом на 5%. По мнению политика, важно понять причины этой тенденции и определить шаги, которые помогут не только предотвратить дальнейшее снижение, но и диверсифицировать экспорт.

Сейчас около 50% экспорта приходится на подсолнечное и рапсовое масла (13 и 12% соответственно), подсолнечник (9%), пшеницу (7%) и крупяные изделия (8%). Географически основными импортерами остаются Китай и Казахстан, которые закупают 73% продукции.

Рост цен на молочные продукты

За год потребительские цены значительно выросли: сливочное масло подорожало на 73%, питьевое молоко – на 22%, сметана – на 18%, твердые сыры – на 20%, творог – на 12%.

"Мы, разумеется, понимаем, что возможностей влиять на цены у самого управления не так много, но хотелось бы более глубокого анализа причин этого явления. Если главная причина – это удорожание сырья, то почему молоко подорожало на 22%, а производимое из него масло – на все 73%", – интересуется Александр Молотов.

Лидер фракции СРЗП считает, что нужна конкретика по мерам, которые позволят стабилизировать ситуацию. Пока предложили лишь вариант заключения соглашений между краевым правительством, производителями и торговыми сетями для сдерживания цен на социально значимые продукты, но эффективность этого механизма остается под вопросом.

Развитие биотехнологий и органического производства

Алтайский край имеет потенциал для роста в сфере биотехнологий, включая производство органической продукции, которая востребована на международном рынке. Однако промышленники жалуются на недостаток региональной поддержки. Край нуждается в дополнительных государственных мерах поддержки не только производства, но и продвижения такой продукции.

Аналогичную ситуацию наблюдают и в сфере биотехнологий. Несмотря на наличие краевых грантов, их суммарный объем 5,5 млн рублей в год на всех получателей не позволяет запускать крупные инновационные проекты или обеспечивать их долгосрочное развитие.

"Считаем, что общий объем грантовой поддержки и самих грантов необходимо существенно увеличить, а также найти юридический механизм, позволяющий поддерживать грантополучателей в течение не одного, как сейчас, а нескольких лет", – считает лидер фракции СРЗП.

С учетом обозначенных вопросов и предложений фракция поддерживает деятельность управления.