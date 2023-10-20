Депутат Терентьев призвал вернуть прямые выборы глав муниципалитетов

Социалисты считают, что местное самоуправление хотят "прогнуть" под губернаторов

20 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: официальная страница депутата во "ВКонтакте"

"Справедливая Россия – За правду" выступила категорически против поправок о формировании конкурсных комиссий по выборам глав городских и сельских поселений. Партийцы считают, что поправки окончательно "прогнут" местное самоуправление под глав регионов.

Ранее Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, уточняющий процедуру формирования конкурсных комиссий по выборам муниципальных глав. Поправки предполагают, что вместо местных депутатов и глав районов, которые сейчас полностью формируют комиссии, треть будет формировать губернатор, еще по трети – местные и районные депутаты.

"Единороссам мало ликвидировать прямые выборы глав муниципалитетов и заменить их на конкурсные процедуры, считай – назначения. Теперь даже на самом низовом уровне к этим конкурсам хотят приобщить глав регионов. Может, уже перестать юлить и пусть уже в каждой деревне главу назначает губернатор? По сути, к этому и ведут", – прокомментировал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов.Поправки, которые предложила "Единая Россия", затронут абсолютное большинство городских и сельских поселений, практически все – дотационные.

Депутаты от СРЗП считают, что необходимость возвращения прямых выборов глав муниципалитетов есть почти в каждой территории. Дороги, коммуналка, налоги, транспорт ­– решение этих вопросов во многом будет зависеть от ответственности главы: чем больше чувство непосредственной зависимости от жителей, тем она выше.

"Эту зависимость формирует только институт прямых выборов. То, что большинство сейчас пытается сделать с институтом власти на местах, больше похоже на самоуправство, чем на самоуправление", – комментирует депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. По его мнению, глав муниципалитетов всех уровней, включая мэров городов, должны выбирать не чиновники и депутаты, а граждане на всенародном голосовании.