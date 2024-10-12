Депутат Воронежской облдумы погиб в ДТП

Евгений Гапоненко был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций

12 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Фото: vrnoblduma.ru

Генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод "Острогожсксадпитомник", депутат Евгений Гапоненко погиб в аварии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

39-летний Гапоненко был заместителем председателя комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций. Он помогал с закупкой оборудования в школах, детских садах, сельских домах культуры, а также с их ремонтом.

"Выражаю глубокие соболезнования всем близким Евгения Николаевича, коллективу "Острогожсксадпитомника", а также жителям Острогожского района, на благо которого трудился Евгений Гапоненко", – написал он.

Обстоятельства аварии, в которой погиб парламентарий, он не уточнил.