Депутат заявил, что рождение ребенка для многих россиян является билетом в бедность

Политик добавил, что на демографическую ситуацию влияет отсутствие смысла жизни

22 ноября 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин заявил о том, что рождение ребенка для некоторых россиян является "билетом в бедность". Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".

Политик заявил, что нищета является одной из серьезных проблем в сфере демографии. Он также добавил о катастрофе в сфере здравоохранения. По словам Делягина, 30% женщин детородного возраста не могут иметь детей по медицинским показаниям.

Еще одной проблемой, по которой, как считает Делягин, возникает проблема с демографией, является отсутствие у людей смысла жизни.