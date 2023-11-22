Депутат заявил, что рождение ребенка для многих россиян является билетом в бедность
Политик добавил, что на демографическую ситуацию влияет отсутствие смысла жизни
22 ноября 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин заявил о том, что рождение ребенка для некоторых россиян является "билетом в бедность". Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".
Политик заявил, что нищета является одной из серьезных проблем в сфере демографии. Он также добавил о катастрофе в сфере здравоохранения. По словам Делягина, 30% женщин детородного возраста не могут иметь детей по медицинским показаниям.
Еще одной проблемой, по которой, как считает Делягин, возникает проблема с демографией, является отсутствие у людей смысла жизни.
10:45:39 22-11-2023
Как один человек сказал, зачем нищету плодить ?
10:59:18 22-11-2023
А кто довел до этого? Не такие ли пустозвоны?
11:50:50 22-11-2023
Гость (10:59:18 22-11-2023) А кто довел до этого? Не такие ли пустозвоны?... Делягин далеко не пустозвон, дядька умный, да и состоит не в партии пустозвонов
11:01:02 22-11-2023
Вот разве проблема в том, что народа мало? Проблема в том, что все скучились в городах, в основном, которые до урала) никто не хочет жить и плодиться там, где нет почти никаких условий для жизни, особенно молодежь.
11:03:33 22-11-2023
Прямо наоборот. Рождение ребенка означает через 15 лет новые рабочие руки - помошника в поле в городе это да - болтаться без дела будет
11:17:01 22-11-2023
Гость (11:03:33 22-11-2023) Прямо наоборот. Рождение ребенка означает через 15 лет новые... А 15 лет он воздухом будет питаться? Или макарошками, по заветам чиновников? Или тарелкой супа, по заветам отцов-молодцов, прикрываясь попутно лопухом? Не говоря уже о том, что в 15 ребенок может и не захотеть вместе с вами на земле работать. Если у вас, конечно, есть то поле, а не как обычно. ЗЫ Короче, назад, к доиндустриальному обществу, где рождение десятка - необходимость, иначе не выжить.
11:03:38 22-11-2023
"Мы будем жить хорошо!" Простой народ: "А Мы?"
11:04:00 22-11-2023
Все верно сказал.
11:50:43 22-11-2023
Ни в бедность, а в нищету. Большинство уже в бедности.
11:54:20 22-11-2023
В Алтайский край завозят лояльное население по велению губернатора, они хорошо плодятся вместе с тараканами
12:04:53 22-11-2023
гость (11:54:20 22-11-2023) В Алтайский край завозят лояльное население по велению губер... Губер просто надсмотрщик на определенной территорию; он не принимает значимых решений , а гарантирует исполнения возложенной на него задачи - пополнения трудового резерва края и других.
12:06:57 22-11-2023
Очень странное заявление, да еще от ДЕПУТАТА (?!) А роль "законотворцев" в обозначенной тенденции???
14:56:51 22-11-2023
Гость (12:06:57 22-11-2023) Очень странное заявление, да еще от ДЕПУТАТА (?!) А роль "за... А что в этом странного?Он попросту озвучил реальное положение дел.Как он ,один,может отвечать за роль остальных депутатов в этой "тенденции"?
13:22:35 22-11-2023
Надо при рождении назначить на каждого ребенка ежемесячную выплату реальную, на которую можно воспитать ребенка (например равной средней ЗП по региону), а не пособия, которые на памперсы сходил потратил и все, а то и пособий не добьешься, ведь у тебя прожиточный минимум на человека, а кто-то на него реально прожил?
13:34:21 22-11-2023
Гость (13:22:35 22-11-2023) Надо при рождении назначить на каждого ребенка ежемесячную в... Выдавать талоны которые родитель может потратить только на его еду.одежду.лекарства.кружки и хобби. Слишком много пропивают детских.
13:56:49 22-11-2023
Гость (13:22:35 22-11-2023) Надо при рождении назначить на каждого ребенка ежемесячную в... Если что - у нас перенаселение планеты, поэтому регулярно и систематически возникают разные "ковидные" дела и подобное им...
14:01:17 22-11-2023
Гость (13:22:35 22-11-2023) Надо при рождении назначить на каждого ребенка ежемесячную в... А самим зарабатывать? Нее? У меня сын 13 лет, рожден без выплат и мат капитала, пособия до 1,5 лет и больничный оплачиваемый был тогда дней 15-20 в году, а остальное сами. И представьте растим и обеспечиваем! Да, только одного, потому что второго уже было бы сложно, но и не с протянутой рукой у государства. А тут все на халяву... и мат капитал, и пособий куча, а теперь еще и в размере средней ЗП Вам подавай)))) Смешные...
15:25:33 22-11-2023
Анна (14:01:17 22-11-2023) А самим зарабатывать? Нее? У меня сын 13 лет, рожден без вып... Молодцы, что зарабатываете, а то, что ребенок один - очень жаль. Если все так будут рассуждать, от нашего народа в скором времени ничего не останется.
14:33:59 22-11-2023
Гость (13:22:35 22-11-2023) Надо при рождении назначить на каждого ребенка ежемесячную в... Еще одно подтверждение, что рожают за деньги. Не все. Но большинство! Прям как "породистых" псов разводят!
14:45:54 22-11-2023
Гость (14:33:59 22-11-2023) Еще одно подтверждение, что рожают за деньги. Не все. Но бо... К сожалению, рожают не породистых.
14:57:16 22-11-2023
Гость (14:45:54 22-11-2023) Гость (14:33:59 22-11-2023) Еще одно подтверждение, ч... Там кавычки были.
16:11:30 22-11-2023
Гость (14:45:54 22-11-2023) Гость (14:33:59 22-11-2023) Еще одно подтверждение, ч... Этот тренд задали с головы рыбины - селекция отрицательного отбора - "окружение начальника, не должно быть умнее самого начальника".
15:25:32 22-11-2023
Гость (13:22:35 22-11-2023) Надо при рождении назначить на каждого ребенка ежемесячную в... „Политиков нужно менять так же часто, как и пеленки, а главное, по той же самой причине…“ — Галина Васильевна Старовойтова. Если бы такая политика была в России, то прблемы народонаселения не было.
19:07:04 22-11-2023
Да не нужны мне эти подачки от гос-ва, платили бы зарплату человеческую работающему человеку, а не этот сраный МРОТ, пособия у некоторых реально больше. И с медициной согласна, скоро всё платно будет. Ещё он про образование забыл. Современную школу пройти- тот ещё треш и для детей,и (особенно)для родителей, кроме денег требуется ещё очень много свободного времени и нервов, ну или репетитор(опять же деньги)
18:50:20 22-11-2023
Рождение ребенка-билет в бедность, а рождение второго билет в нищету, так он сказал