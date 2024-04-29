Депутат заявил, что с россиян могут брать деньги за уничтожение борщевика
Он также добавил, что людей могут наказывать штрафами за захламление участка
29 апреля 2024, 13:25, ИА Амител
Местные власти могут самостоятельно уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять владельцам счет за них. Об этом сообщает РИА Новости.
"Стоит учитывать, что местные органы власти имеют право уничтожать борщевик даже на частных участках и выставлять счет за проведенные работы собственнику, однако лучше не допускать ситуации, тогда участок станет объектом пристального внимания после таких вмешательств", – сказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он добавил, что за захламление территории людям грозит до пяти тысяч рублей штрафа. Владельцы сельскохозяйственных земель могут получить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
14:11:02 29-04-2024
Да што вы рубите хвост по частям?
Штрафуйте уже сразу по факту рождения миллиардов на пять. С учётом процентов - вечное рабство получается!
15:07:39 29-04-2024
Придумайте гербицид для борщевика. Сами не можете, китайцев попросите.
17:22:45 29-04-2024
Гость (15:07:39 29-04-2024) Придумайте гербицид для борщевика. Сами не можете, китайцев ... Глифосад всё фигачит, только нуно смазывать им каждый побег.
15:19:19 29-04-2024
"Узнав, что в Северной Америке борщевик является ценной кормовой культурой, Иосиф Сталин лично приказал разводить его в СССР повсеместно." Привет уссатому ...
17:23:44 29-04-2024
Гость (15:19:19 29-04-2024) "Узнав, что в Северной Америке борщевик является ценной корм... Это не тот борщевик, а борщевик Сосновского. Его можно есть вместо петрушки или варить.
21:30:05 29-04-2024
На Михайловском кладбище всё сплошь покрыто борщевиком. Там убирать будут? А то мы на могилках убираем, убираем, а он растёт в проходах, вдоль дорог, везде и всюду и наш труд напрасный
23:17:47 29-04-2024
Гость (21:30:05 29-04-2024) На Михайловском кладбище всё сплошь покрыто борщевиком. Там ... И наш труд напрасный ---- Наш - это кого? Вспомнились некоторые голливудские фильмы.
07:02:17 30-04-2024
не, не будем) А вам штраф - несите денежку!