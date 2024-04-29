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Депутат заявил, что с россиян могут брать деньги за уничтожение борщевика

Он также добавил, что людей могут наказывать штрафами за захламление участка

29 апреля 2024, 13:25, ИА Амител

Борщевик / Фото: ecologyofrussia.ru
Борщевик / Фото: ecologyofrussia.ru

Местные власти могут самостоятельно уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять владельцам счет за них. Об этом сообщает РИА Новости.

"Стоит учитывать, что местные органы власти имеют право уничтожать борщевик даже на частных участках и выставлять счет за проведенные работы собственнику, однако лучше не допускать ситуации, тогда участок станет объектом пристального внимания после таких вмешательств", – сказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он добавил, что за захламление территории людям грозит до пяти тысяч рублей штрафа. Владельцы сельскохозяйственных земель могут получить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Комментарии 8

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😁😁😁

14:11:02 29-04-2024

Да што вы рубите хвост по частям?
Штрафуйте уже сразу по факту рождения миллиардов на пять. С учётом процентов - вечное рабство получается!

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Гость

15:07:39 29-04-2024

Придумайте гербицид для борщевика. Сами не можете, китайцев попросите.

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Гость

17:22:45 29-04-2024

Гость (15:07:39 29-04-2024) Придумайте гербицид для борщевика. Сами не можете, китайцев ... Глифосад всё фигачит, только нуно смазывать им каждый побег.

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Гость

15:19:19 29-04-2024

"Узнав, что в Северной Америке борщевик является ценной кормовой культурой, Иосиф Сталин лично приказал разводить его в СССР повсеместно." Привет уссатому ...

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Гость

17:23:44 29-04-2024

Гость (15:19:19 29-04-2024) "Узнав, что в Северной Америке борщевик является ценной корм... Это не тот борщевик, а борщевик Сосновского. Его можно есть вместо петрушки или варить.

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Гость

21:30:05 29-04-2024

На Михайловском кладбище всё сплошь покрыто борщевиком. Там убирать будут? А то мы на могилках убираем, убираем, а он растёт в проходах, вдоль дорог, везде и всюду и наш труд напрасный

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Гость

23:17:47 29-04-2024

Гость (21:30:05 29-04-2024) На Михайловском кладбище всё сплошь покрыто борщевиком. Там ... И наш труд напрасный ---- Наш - это кого? Вспомнились некоторые голливудские фильмы.

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Гость

07:02:17 30-04-2024

не, не будем) А вам штраф - несите денежку!

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