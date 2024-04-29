Депутат заявил, что с россиян могут брать деньги за уничтожение борщевика

Он также добавил, что людей могут наказывать штрафами за захламление участка

29 апреля 2024, 13:25, ИА Амител

Борщевик / Фото: ecologyofrussia.ru

Местные власти могут самостоятельно уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять владельцам счет за них. Об этом сообщает РИА Новости.

"Стоит учитывать, что местные органы власти имеют право уничтожать борщевик даже на частных участках и выставлять счет за проведенные работы собственнику, однако лучше не допускать ситуации, тогда участок станет объектом пристального внимания после таких вмешательств", – сказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он добавил, что за захламление территории людям грозит до пяти тысяч рублей штрафа. Владельцы сельскохозяйственных земель могут получить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.