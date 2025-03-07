Депутата АКЗС Сергея Матасова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
По данным следствия, депутат похитил из бюджета Алтайского края более трех миллионов рублей
07 марта 2025, 09:35, ИА Амител
Депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Сергея Матасова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", – рассказали в ведомстве.
По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год Матасов, находясь в должности зампреда постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", фиктивно трудоустроил двух родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов региона он представил поддельные документы о выполнении ими трудовых функций. На самом деле родственники не исполняли никаких обязанностей, а перечисленную им зарплату передавали депутату.
Таким образом подозреваемый похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.
Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Сейчас следователи СК собирают доказательства по уголовному делу, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.
09:41:06 07-03-2025
А знаете почему депутаты против Сталина? Потому что они понимают, что расследование, суд и казнь, за их работу, будут в течении суток.
09:49:24 07-03-2025
Гость (09:41:06 07-03-2025) А знаете почему депутаты против Сталина? Потому что они пони... есть такой момент наверняка.
в переходный период революционным трибуналам много работы, которую надо делать быстро и не всегда качественно.
поэтому действительно, лучше бы как-то без революция обойтись.
09:50:09 07-03-2025
Гость (09:41:06 07-03-2025) А знаете почему депутаты против Сталина? Потому что они пони... А куда Сталина назначили?
09:59:25 07-03-2025
При усатом бы, всех кто за этого полупокера голововал на выборах , Барнаульский гребной канал рыть заставили бы. А слащавого , сам товарищ Берия, как врага-народа, со всей проллетарской ненавистью...
Нужно закрывать этот сталин-ликвид-центр в Барнауле.
10:02:17 07-03-2025
Гость (09:59:25 07-03-2025) При усатом бы, всех кто за этого полупокера голововал на выб... ну чего вы...
они прикольные и по сути безобидные, пусть будут.
10:16:15 07-03-2025
Да не может быть! Не мог он такое провернуть. Он ведь ни одного дня не работал по настоящему, никакого опыта нет. Отпустят...
10:41:18 07-03-2025
Что-то не подсказывает, что не матрасов такой ушлый, а схема вполне себе стандартная и повсеместно работающая с успехом и без душевных сомнений.
20:58:04 07-03-2025
Гость (10:41:18 07-03-2025) Что-то не подсказывает, что не матрасов такой ушлый, а схема... Да, по фактам в СМИ, воровство, коррупция, семейственность, бездеятельность, безответственность стали нормой в системе.
20:05:11 08-03-2025
Гость (20:58:04 07-03-2025) Да, по фактам в СМИ, воровство, коррупция, семейственность, ... В системе госуправления по всей вертикали.
12:09:53 07-03-2025
Ну вот...
Уже открывать Сталин-центр, это мошенничество в особо крупных размерах!!!
Сначала коммунистов сажать...
Скоро книги жечь начнут!...
Было что-то подобное в одной европейской стране...! Недавича как до 1945 года было...
Скоро 80-ю годовщину конца этому отмечать будем!...
Годовщину конца отмечать будем... а конца, как оказывается, этому и не видно...!
13:21:17 07-03-2025
Гость (12:09:53 07-03-2025) Ну вот...Уже открывать Сталин-центр, это мошенничество в... Чья бы скотина мычала...
😁
14:20:14 07-03-2025
Кхм... (13:21:17 07-03-2025) Чья бы скотина мычала...😁... Ну так и не мычи
20:49:22 07-03-2025
Будь депутат едросовцем, чёрта с два загремел бы под фанфары: 'своего' бы режим не выдал (тем паче не бог весть за что!)...
20:53:50 07-03-2025
наконец-то прикроют лавочку шизиков