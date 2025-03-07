Депутата АКЗС Сергея Матасова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

По данным следствия, депутат похитил из бюджета Алтайского края более трех миллионов рублей

07 марта 2025, 09:35, ИА Амител

Депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Сергея Матасова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год Матасов, находясь в должности зампреда постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", фиктивно трудоустроил двух родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов региона он представил поддельные документы о выполнении ими трудовых функций. На самом деле родственники не исполняли никаких обязанностей, а перечисленную им зарплату передавали депутату.

Таким образом подозреваемый похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Сейчас следователи СК собирают доказательства по уголовному делу, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.