Депутата Госсобрания Республики Алтай отправили в тюрьму за изнасилование подростка

Мужчина надругался над племянницей своей жены в Барнауле

02 июня 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Экс-депутат Госсобрания Республики Алтай от КПРФ Александр Коршук приговорён к тюремному сроку за изнасилование 14-летней девочки. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, Коршук надругался над племянницей жены. Всё это произошло в квартире, расположенной в Барнауле.

В ходе следствия Коршук от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Также его лишили права занимать определённые должности сроком на пять лет.