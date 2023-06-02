Депутата Госсобрания Республики Алтай отправили в тюрьму за изнасилование подростка
Мужчина надругался над племянницей своей жены в Барнауле
02 июня 2023, 14:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Экс-депутат Госсобрания Республики Алтай от КПРФ Александр Коршук приговорён к тюремному сроку за изнасилование 14-летней девочки. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным следствия, Коршук надругался над племянницей жены. Всё это произошло в квартире, расположенной в Барнауле.
В ходе следствия Коршук от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Также его лишили права занимать определённые должности сроком на пять лет.
14:35:20 02-06-2023
На какие выборы ходить, о чём вы призываете? Кто этих персонажей выбирал? Назовите хоть одного порядочного депутата, вместе поржом.
16:38:11 02-06-2023
Мразота......В толпу отдать его...Чтобы каждый мог кусочек с собой забрать...
16:49:49 02-06-2023
Дык, всех их оптом посадить! Каждого есть, за чё!
15:30:23 03-06-2023
Сначала провести выборы, а потом всех "избранных" на поднятие страны с колен на Колыму. Ошибка будет 0,0 %. И стране будет польза и людям.