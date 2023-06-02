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Депутата Госсобрания Республики Алтай отправили в тюрьму за изнасилование подростка

Мужчина надругался над племянницей своей жены в Барнауле

02 июня 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Экс-депутат Госсобрания Республики Алтай от КПРФ Александр Коршук приговорён к тюремному сроку за изнасилование 14-летней девочки. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, Коршук надругался над племянницей жены. Всё это произошло в квартире, расположенной в Барнауле.

В ходе следствия Коршук от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Также его лишили права занимать определённые должности сроком на пять лет.

Алтай Происшествия

Комментарии 4

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Гость

14:35:20 02-06-2023

На какие выборы ходить, о чём вы призываете? Кто этих персонажей выбирал? Назовите хоть одного порядочного депутата, вместе поржом.

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Гость

16:38:11 02-06-2023

Мразота......В толпу отдать его...Чтобы каждый мог кусочек с собой забрать...

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Гость

16:49:49 02-06-2023

Дык, всех их оптом посадить! Каждого есть, за чё!

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Гость

15:30:23 03-06-2023

Сначала провести выборы, а потом всех "избранных" на поднятие страны с колен на Колыму. Ошибка будет 0,0 %. И стране будет польза и людям.

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