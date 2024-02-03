Депутата из Новосибирска признали иноагентом
По данным Минюста, Антон Картавин распространял фейки о решениях российских властей и участвовал в создании материалов иностранных агентов
03 февраля 2024, 09:31, ИА Амител
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, сообщается на сайте ведомства.
Решение обосновали тем, что парламентарий распространял фейки о действиях российских властей и участвовал в создании материалов иноагентов.
Помимо Картавина, аналогичный статус присвоили еще пяти персонам:
- бывшему председателю совета правозащитного центра "Мемориал" (признан иноагентом и ликвидирован) Олегу Орлову;
- директору развивавшей в России "Википедию" "Викимедии РУ" (прекратила работу в декабре) Станиславу Козловскому;
- бывшему замдиректора по науке музея Ельцин-центра Никите Соколову;
- новгородскому фотографу и ЛГБТ-активисту Михаилу Чимарову (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено);
- тамбовскому журналисту Сергею Степанову.
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
09:36:26 03-02-2024
И всех егошных избирателей, как "врагов народа", со всей проллетарской ненавистью ... . Что-бы другим не повадно было, на очередных перевыборах.
10:45:49 03-02-2024
Гость (09:36:26 03-02-2024) И всех егошных избирателей, как "врагов народа", со всей про... Да вообще всех пересажать, всю планету! Тогда уж точно неповадно будет никому! Ух!
10:23:23 03-02-2024
Ну он же убежал наверное
11:01:27 03-02-2024
Оборотень
12:18:13 03-02-2024
Если шпион - почему не посадили .
16:59:11 03-02-2024
Свобода слова - граждане РФ имеют право публично высказывать свое мнение (даже если оно ошибочно).
07:26:12 04-02-2024
Гость (16:59:11 03-02-2024) Свобода слова - граждане РФ имеют право публично высказывать... Я не буду даже тебе примеры про «свободу слова» в Штатах или стране 404 приводить, ибо в ответ начнутся вопли мол нам все равно что за границей происходит. Ты просто законодательство почитай и уразумей, что нет у тебя права молотить что угодно. Есть вещи, запрещенные законом.
22:05:34 04-02-2024
Законом запрещено разглашать государственные тайны.
20:17:54 08-02-2024
У Вас есть право молотить что угодно, за исключением запрещенного Законами. А Законы должны быть однозначным, без толкований и домыслов.