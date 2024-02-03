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Депутата из Новосибирска признали иноагентом

По данным Минюста, Антон Картавин распространял фейки о решениях российских властей и участвовал в создании материалов иностранных агентов

03 февраля 2024, 09:31, ИА Амител

Фото со страницы Антона Картавина в соцсетях
Фото со страницы Антона Картавина в соцсетях

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновали тем, что парламентарий распространял фейки о действиях российских властей и участвовал в создании материалов иноагентов.

Помимо Картавина, аналогичный статус присвоили еще пяти персонам:

  • бывшему председателю совета правозащитного центра "Мемориал" (признан иноагентом и ликвидирован) Олегу Орлову;
  • директору развивавшей в России "Википедию" "Викимедии РУ" (прекратила работу в декабре) Станиславу Козловскому;
  • бывшему замдиректора по науке музея Ельцин-центра Никите Соколову;
  • новгородскому фотографу и ЛГБТ-активисту Михаилу Чимарову (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено);
  • тамбовскому журналисту Сергею Степанову.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

Политика иноагенты

Комментарии 9

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Гость

09:36:26 03-02-2024

И всех егошных избирателей, как "врагов народа", со всей проллетарской ненавистью ... . Что-бы другим не повадно было, на очередных перевыборах.

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Гость

10:45:49 03-02-2024

Гость (09:36:26 03-02-2024) И всех егошных избирателей, как "врагов народа", со всей про... Да вообще всех пересажать, всю планету! Тогда уж точно неповадно будет никому! Ух!

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Гость

10:23:23 03-02-2024

Ну он же убежал наверное

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Гость

11:01:27 03-02-2024

Оборотень

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Гость

12:18:13 03-02-2024

Если шпион - почему не посадили .

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Гость

16:59:11 03-02-2024

Свобода слова - граждане РФ имеют право публично высказывать свое мнение (даже если оно ошибочно).

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Гость

07:26:12 04-02-2024

Гость (16:59:11 03-02-2024) Свобода слова - граждане РФ имеют право публично высказывать... Я не буду даже тебе примеры про «свободу слова» в Штатах или стране 404 приводить, ибо в ответ начнутся вопли мол нам все равно что за границей происходит. Ты просто законодательство почитай и уразумей, что нет у тебя права молотить что угодно. Есть вещи, запрещенные законом.

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Гость

22:05:34 04-02-2024

Законом запрещено разглашать государственные тайны.

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Гость

20:17:54 08-02-2024

У Вас есть право молотить что угодно, за исключением запрещенного Законами. А Законы должны быть однозначным, без толкований и домыслов.

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