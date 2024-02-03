Депутата из Новосибирска признали иноагентом

По данным Минюста, Антон Картавин распространял фейки о решениях российских властей и участвовал в создании материалов иностранных агентов

03 февраля 2024, 09:31, ИА Амител

Фото со страницы Антона Картавина в соцсетях

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновали тем, что парламентарий распространял фейки о действиях российских властей и участвовал в создании материалов иноагентов.

Помимо Картавина, аналогичный статус присвоили еще пяти персонам:

бывшему председателю совета правозащитного центра "Мемориал" (признан иноагентом и ликвидирован) Олегу Орлову;

директору развивавшей в России "Википедию" "Викимедии РУ" (прекратила работу в декабре) Станиславу Козловскому;

бывшему замдиректора по науке музея Ельцин-центра Никите Соколову;

новгородскому фотографу и ЛГБТ-активисту Михаилу Чимарову (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено);

тамбовскому журналисту Сергею Степанову.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".