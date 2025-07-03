Депутата из Югры, назвавшего регион родиной узбеков, лишили зарплаты

Таги-заде Халид Боюкага оглы попросил прокуратуру дать правовую оценку решению

03 июля 2025, 20:07, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила зарплаты представителя фракции КПРФ Таги-заде Халид Боюкага оглы за некачественную работу. Об этом сообщает ТАСС.

29 мая парламентарий заявил, что мигранты из Узбекистана якобы едут в Югру "на свою историческую родину". При этом он добавил, что когда-то часть Югры и Тюменской области входила в состав Сибирского ханства, которым, по его словам, правил хан Кучум, последний представитель династии Шибанидов, выходцев из Бухарского ханства. Заявление стало резонансным — Таги-Заде предложили лишить депутатского мандата, а силовиков призвали проверить слова парламентария на соответствие российским законам.

Решение о лишении депутата зарплаты принято большинством голосов. По словам председателя комитета думы по социальному развитию Василий Филипенко, причиной стала некачественная работа Таги-Заде.

"Констатировано не участие его в заседаниях комитетов, заседаниях думы, в адрес комитета от него каких-либо инициатив не поступало", - сказал он.

В свою очередь Таги-заде Халид Боюкага оглы попросил представителей прокуратуры изучить данное решение думы и дать ему правовую оценку и извинился за свои слова.