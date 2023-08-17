В списке представлено две фамилии

17 августа 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: akzs.ru

31 августа на сессии регионального Заксобрания парламентарии рассмотрят кандидатуры на звание "Почетный гражданин Алтайского края". Ежегодно высшее звание в регионе присваивается двум выдающимся жителям края, уточняет пресс-служба АКЗС.

В 2023 году на это звание были выдвинуты ветеран педагогической отрасли из Мамонтовского района Александр Вастьянов и профессор кафедры социально-культурной деятельности, экс-ректор Алтайского государственного института культуры Анатолий Кондыков.

Александр Вастьянов – ветеран педагогической отрасли, его общий трудовой стаж составляет 48 лет. Он отработал 29 лет в системе образования Мамонтовского района, из них 25 лет (до сентября 2018 года) был директором Мамонтовской средней школы. Вастьянов несколько созывов избирался депутатом Мамонтовского райсовета. Является заслуженным учителем Российской Федерации. Награжден медалями "За трудовую доблесть" и "За заслуги в труде", орденом "За заслуги перед Алтайским краем" ІI степени, нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской Федерации".

Анатолий Кондыков – ветеран труда, его трудовой стаж составляет более 53 лет, в том числе в сфере культуры более 32 лет. С 1991 года Кондыков работает в АГИК, в течение почти 24 лет – ректором. Под его руководством были созданы три новых факультета, институт допобразования, открыта подготовка кадров высшей квалификации по 15 новым специальностям. Анатолий Кондыков участвовал в разработке концепции развития театрального дела в регионе, им опубликовано более 80 научных и учебно-методических разработок. Кроме того, Кондыков избирался депутатом разных уровней. С 1991 года и по настоящее время является членом коллегии Минкультуры Алтайского края.

Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина", "За трудовую доблесть", "За заслуги перед обществом", орденами Трудового Красного Знамени, Почета, "За заслуги перед Алтайским краем" II степени, благодарностью президента Российской Федерации, имеет звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Почетный гражданин города Барнаула".